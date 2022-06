Cận cảnh hàng trăm xe máy, ô tô cháy thành than tại bãi giữ xe vi phạm giao thông ở TP.HCM

Trưa ngày 6/6, vụ cháy nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Vụ cháy bãi giam xe, tang vật vi phạm giao thông của CSGT TP.HCM

Được biết, đây là bãi giam xe, tang vật vi phạm giao thông do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM quản lý với diện tích hơn 1.000 m2.

Sau 2 giờ cháy lan, đám cháy đã được không chế. Lực lượng tham gia cứu hỏa bao gồm Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an thành phố Thủ Đức, Công an Bình Thạnh, Khu vực 1, Khu vực 2 - Phòng PC07 Công an TP.HCM cùng hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tạo ra cột khói dài hàng chục mét, thu hút sự chú ý của người dân trong trong khu vực, tuy không gây thương vong, nhưng gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thiêu rụi hàng trăm xe máy, trong đó có ô tô.

Hiện trường vụ cháy, các xe máy trơ khung

Sức nóng của vụ cháy đồng thời cũng khiến các cột sắt đối diện với nguy cơ sập. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản.



Được biết, hồi cuối tháng 3/2021, bãi giữ xe tang vật, vi phạm của CSGT TP Thủ Đức cũng bị cháy, thiêu rụi hơn 70 xe máy.

