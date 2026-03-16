Độc lạ đánh ghen: Cô vợ đề nghị tiểu tam thuê chồng mình với giá 24 triệu/tháng và cái kết thật như đùa

Ngày 13/03/2026, chương trình "Hone-Krasae" do MC nổi tiếng Kanchai Kamnerdploy (Thái Lan) dẫn dắt đã thu hút sự chú ý lớn khi thảo luận về một vụ đánh ghen văn minh nhưng đầy kịch tính. Câu chuyện bắt đầu từ những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về mối quan hệ tay ba phức tạp, trong đó người chồng là một sĩ quan cảnh sát.

Cô Kwang (31 tuổi), người vợ trong câu chuyện, cho biết cô và chồng (35 tuổi) đã gắn bó từ thời đại học và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Cả hai đã có một con chung 8 tuổi. Cuộc sống hôn nhân vốn êm đềm cho đến giữa năm 2025, khi cô nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ một người phụ nữ lạ mặt thường xuyên theo dõi trang cá nhân của mình.

Đến cuối năm 2025, người chồng bắt đầu đi sớm về muộn với những lý do không rõ ràng. Đỉnh điểm là một đêm anh trở về lúc 1 giờ sáng, tắt máy điện thoại và tuyên bố muốn ra đi tay trắng, để lại toàn bộ nhà cửa, xe cộ và cả nợ nần cho vợ con.

Nghi ngờ chồng có nhân tình, cô Kwang đã chi 10.000 Baht/ngày (khoảng 8,13 triệu VNĐ) để thuê thám tử tư theo dõi. Chỉ sau một ngày, thám tử đã xác định được nơi ở của người chồng tại khu vực Ramkhamhaeng.

Khi đối mặt với "tiểu tam", cô Kwang khẳng định vị thế của mình: "Dù anh ta không còn yêu tôi nữa nhưng tôi vẫn là người giữ giấy đăng ký kết hôn". Điều bất ngờ là khi cô Kwang đề cập đến các khoản nợ gia đình và yêu cầu nhân tình cùng gánh vác nếu muốn ở bên chồng mình, người phụ nữ kia đã từ chối và cho rằng đó là việc riêng của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian người chồng quay về nhưng vẫn lén lút qua lại với nhân tình, cô Kwang đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô đề nghị lập một bản hợp đồng "cho thuê chồng" với mức phí 30.000 Baht/tháng (khoảng 24,39 triệu VNĐ). Đáng kinh ngạc hơn, phía nhân tình đã chấp nhận điều kiện này và phản hồi rằng: "Tiền bạc không thành vấn đề".

Hiện tại, cô Kwang đã đệ đơn kiện nhân tình của chồng. Đáng chú ý, cấp trên của người chồng đã yêu cầu cô không khiếu nại về mặt kỷ luật quân đội, vì lo ngại nếu anh bị đuổi việc sẽ không có khả năng chi trả các khoản vay mà cấp trên đã đứng ra bảo lãnh.