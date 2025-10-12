Lộ cảnh đánh ghen nữ diễn viên phim giờ vàng, dân mạng bỗng thấy mừng

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn đang là tựa phim gây chú ý, không chỉ trên sóng truyền mà với cả cư dân mạng. Vì vậy mà chỉ một vài hình ảnh hay thông tin liên quan tới bộ phim đều khiến netizen bàn tán sôi nổi.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một cảnh quay, liên quan đến mối tình của Kim Ngân (Việt Hoa) và tổng tài tên Trường (Denis Đặng).

Kim Ngân chịu đựng sự mắng chửi mà không thể phản biện

Theo đoạn clip lan truyền trên MXH, nữ diễn viên Việt Hoa bị nhóm phụ nữ tìm đến tận chỗ làm xỉ vả. Dù đây là 1 cảnh trên phim song nó thật đến nỗi bất ai đi ngang cũng phải dừng lại vì... trông quá căng.

Tổng tài đứng khúm núm chịu trận. Chiếc quần huyền thoại bỗng giật spotlight

Cảnh phim được người qua đường ghi lại

Dù chưa rõ đến khi nào cảnh tượng này sẽ lên sóng nhưng ngay khi đoạn video xuất hiện, fan của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã bàn tán xôn xao. Trái với những màn đánh ghen thực tế là "tiểu tam" bị ghét bỏ thì ở phần bình luận của clip này, cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm vì nhiều lý do.

Thứ nhất, nhiều người thấy may vì cuối cùng Denis Đặng đã hết vai, không cần phải gặp trên sóng nữa. Bởi lẽ nhân vật này có tạo hình không ra chất tổng tài, diễn xuất không thuyết phục và bị chê là tổng tài nửa vời, gây thất vọng nhất màn ảnh Việt.

Tiếp theo, ai nấy đều cho rằng mối quan hệ này là bài học cho Kim Ngân và các cô gái trong chuyện tình cảm. Đó là khi những thứ quá hoàn hảo lại chính là tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất.

Tình yêu không phải chỉ toàn lãng mạn với quà cáp, hoa hoét và những lời mật ngọt. Khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá trơn tru từ việc một tổng tài giàu có, cơ ngơi đồ sộ lại còn đẹp trai và tâm lý đem lòng yêu nữ nhân viên cửa hàng cho đến việc 2 bên phát sinh quan hệ nhanh chóng;... thì rất có thể bên trong đang thiếu đi thứ quan trọng nhất: Sự thật và thời gian để hiểu nhau.

Trước đó, Trường được mô tả là có đủ 4 "tế": Tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế

Một số bình luận từ cư dân mạng: - Lần đầu tiên xem phim thấy tổng tài là tua luôn. - Thì đó. Cái gì hoàn hảo quá nó không dành cho mình đâu nên mọi người cẩn trọng nhé! - Mình lại thấy may khi 2 bạn chính thất xuất hiện để kết thúc vai tổng tài. - Khổ thân Ngân cuộc đời lại là những cú lừa rồi. - Cảnh đánh ghen dằn mặt này còn nhẹ nhàng so với thực tế ấy. Thôi chúc mừng cho Ngân vì đã thoát khỏi tổng tài. - Cái gì tốt đẹp đến với mình quá nhanh đều có mặt xấu, không gì dễ dàng thế đâu Ngân ơi! - Yêu không đúng người thì không những thành bé ba mà còn thất nghiệp, còn khổ nữa ấy chứ! - Nếu đúng thật thì đạo diễn xây dựng tổng tài oke rồi đó. Xấu người xấu cả nết!

S.A (Nguồn: TikTok/ @giongangkhoangtroixanh)