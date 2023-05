Vụ bé gái sơ sinh bị bạo hành nguy kịch: Khởi tố "cha dượng" tội giết người

Ngày 25/5, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt cho biết, Viện vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) về tội giết người. Đây là nghi phạm bạo hành bé gái N.T.T.C (gần 3 tháng tuổi) gây xôn xao dư luận ở TP Đà Lạt.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Công an TP Đà Lạt chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an TP Đà Lạt, mẹ bé C. là N.T.H.A (22 tuổi, thường trú phường 3, TP Đà Lạt) là người có liên quan đến vụ án nhưng do đang nuôi bé C. nên sẽ xem xét xử lý sau.

Như Tiền Phong đã thông tin, đêm 20/5, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.T.T.C trong tình trạng bị chấn thương sọ não, gãy xương tứ chi…. Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy cháu C. có dấu hiệu bị bạo hành, bệnh viện đã cấp báo với cơ quan chức năng. Công an TP Đà Lạt nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc; đến rạng sáng 21/5 tạm giữ Thương.

Bé C. được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Bước đầu Thương khai sống chung trong nhà trọ với người tình là A. và bé C. (con gái riêng của A.). Do C. hay quấy khóc nên Thương bực tức, khó chịu, nhiều lần dùng tay đánh, tát vào đầu và mặt bé.

Đêm 19/5, rạng sáng 20/5, Thương mua ma túy về nhà trọ để cùng A. sử dụng. Vào trưa 20/5, bực tức vì bé C. không chịu uống sữa, Thương dùng núm vú giả đặt vào miệng của bé và lấy băng keo dán xung quanh. Khi thấy bé khó thở, đối tượng mới mở băng keo ra.

Chiều cùng ngày, khi C. không chịu uống sữa, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé làm bé khó thở và ngất đi. Lúc này đối tượng mới đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và A. đều cho kết quả dương tính với ma túy. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Chấp hành án xong, Thương trở về TP Đà Lạt sinh sống và tiếp tục vướng vào nghiện ngập. Năm 2019, đối tượng bị công an lập hồ sơ và TAND TP Đà Lạt ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đến tháng 11/2021, Thương trở về địa phương và tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Trước vụ việc gây xôn xao dư luận này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, có hình thức hỗ trợ vật chất để các bác sĩ điều trị cho bé C.; trong thời gian tới sẽ liên hệ, kết nối với các tổ chức, cá nhân để trợ giúp pháp lý cho bé C.