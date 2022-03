Không phải 9, khám nghiệm tử thi phát hiện 10 chiếc đinh trong đầu bé gái bị nhân tình của mẹ bạo hành

Sau gần 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái Đ.N.A. (4 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu) đã qua đời. Nguyên nhân được xác định do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

Ngay trong đêm 12/3, người thân của bé có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, làm việc với công an, kiểm sát viên và luật sư về các thủ tục giám định pháp y.

Anh Chung (bố bé gái) thất thất ôm đồ dùng của con gái.

00h30 ngày 13/3, trao đổi bên hành lang Bệnh viện Xanh Pôn Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ bạo hành tử vong cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi.

Luật sư Hiển cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi xác định trong đầu của bé A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó được biết.

"Những chiếc đinh này dài khoảng 2cm và hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra. Gia đình sẽ đưa cháu đi hoả táng và đưa tro cốt về nhà để khâm niệm...", Luật sư Hiển nói.

Luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết sau khi khám nghiệm tử thi xác định trong đầu của bé A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó.

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, chị L (mẹ bé gái 4 tuổi) nước mắt không ngừng rơi, hai tay đan xen nắm chặt vào nhau.

Chị L. ngập ngừng chia sẻ, chiều tối cùng ngày nghe tin con có dấu hiệu trở nặng đã tức tốc đi ô tô đến bệnh viện. Khi đến nơi chị L. như chết lặng khi con gái đã qua đời sau gần 2 tháng quật cường chiến đấu với bệnh tật.

"Là người mẹ tôi đau lòng lắm. Tôi trách giận bản thân mình và Huyên đã gây ra cho con mình. Tôi ân hận về những điều đã xảy ra và không biết để bảo vệ con gái mình", chị L. bật khóc.

Mẹ bé gái liên tục khóc trong lúc ngồi chờ bên ngoài hành lang bệnh viện.

Người mẹ cho biết, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa đến ngày sinh. Những ngày qua chị khép mình ở nhà trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Từ khi xảy ra sự việc chị không thiết tha gì ăn uống.

Theo người mẹ này, khi biết chuyện người tình nghi bạo hành con gái 3 tuổi của mình, chị đã rất sốc. Chị không thể ngờ Nguyễn Trung Huyên lại làm như vậy với con gái mình.

"Bình thường anh ấy lúc nào cũng sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng chắc có việc gì anh ấy mới như vậy. Anh ấy là người hay suy nghĩ. Em không nghĩ anh ấy lại làm vậy. Khi yêu Huyên, em cũng có nói về hoàn cảnh của mình, nói cả việc nuôi cháu Ngọc A. Huyên đồng ý và thông cảm.

Cũng có lúc, Huyên mắng con nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt em", chị L. chia sẻ.

Nói về những trận "thập tử nhất sinh" con gái đã trải qua khi thì nuốt đinh, uống thuốc trừ sâu, mắc dị vật… người mẹ này nghĩ rằng "do con nghịch", tin người tình nên không nghĩ ra việc như vậy.

Ông Chức chưa hết bàng hoàng sau khi cháu gái tử vong.

Trước đó, chiều tối 17/1, bé gái Đ.N.A., nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con.

Tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, L. quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Đ.N.A. sống với mẹ.

https://afamily.vn/vu-be-gai-bi-nhan-tinh-cua-me-bao-hanh-kham-nghiem-tu-thi-phat-hien-10-chiec-dinh-20220313010311004.chn