Vụ bé gái bị gã đàn ông cầm 2 dao khống chế: Nghi phạm trước đó đã "bắt cóc" 1 nam thanh niên

Ngày 27-3, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để điều tra vụ khống chế con tin tại phường Phượng Mao (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).



Nghi phạm Phan Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 26-3, Phan Văn Tuấn cầm 2 con dao đến Trạm Y tế phường Cổ thành (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) gây chuyện với cán bộ y tế. Sau đó, Công an phường Cổ Thành đã vây bắt đối tượng.

Tuy nhiên, Tuấn đã chạy ra đường khống chế anh Tr.M.C. (trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh), đồng thời yêu cầu anh này chở về hướng thị xã Quế Võ.

Khi đến thị xã Quế Võ, anh Tr.M.C. thấy tổ tuần tra của Công an nên đã đi theo và tri hô cướp. Nghe thấy cầu cứu, lực lượng công an đãc giải cứu được anh C. và tiếp tục truy bắt nghi phạm.

Cháu bé gái bị khống chế và được giải cứu

Trong quá trình chạy trốn, Phan Văn Tuấn đã vào một quán ăn rồi cướp chiếc xe máy chạy đến nhà cháu T.T.T.T. (9 tuổi, trú tại khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ). Tại đây gã đàn ông này đã cầm theo 2 con dao khống chế cháu T. rồi đưa lên tầng 2, đòi cung cấp xe máy và tiền để bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin. Sau 4 giờ 30 phút đàm thoại, lợi dụng trong lúc nghi phạm sơ hở, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã tước vũ khí, quật ngã nghi phạm, giải thoát an toàn cho cháu bé.

Qua điều tra ban đầu xác định, nghi phạm là Phan Văn Tuấn (SN 1983, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), có 3 tiền án, tiền sự. sau khi bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng đã xét nghiệm và kết quả xác định Tuấn dương tính với ma túy.