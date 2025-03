Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được đối tượng gây án trong vụ khống chế, bắt cóc cháu bé 9 tuổi làm con tin tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Qua điều tra ban đầu, xác định đối tượng gây án là Phan Văn Tuấn (SN 1983, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Tuấn có 3 tiền án, tiền sự, test nhanh xác định đối tượng có sử dụng chất ma túy.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn đang khống chế cháu T.

Theo Thượng tá Phạm Văn Ngư, trước khi bắt cóc cháu bé tại Bắc Ninh khoảng 23h ngày 26/3/2025, đối tượng Tuấn cầm hai con dao đến Trạm y tế phường Cổ thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương gây sách nhiễu với cán bộ y tế. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cổ Thành tiến hành quây bắt đối tượng.

Tuy nhiên, đối tượng đã chạy ra đường khống chế anh Trần Mạnh Cường, trú tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và yêu cầu anh Cường chở đối tượng chạy khỏi hiện trường về hướng thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Khi đến thị xã Quế Võ, anh Cường thấy một tổ tuần tra ban đêm của lực lượng Công an nên đã đi về hướng tổ tuần tra và kêu cướp. Lực lượng tuần tra đã cứu được anh Cường và tiếp tục truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng chạy về một quán ăn và cướp 1 chiếc xe máy rồi đến nhà anh T.T.H (SN 1986, trú tại khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao).

Lúc này Tuấn cầm theo 2 con dao xông vào nhà, chạy thẳng lên tầng 2, trong nhà có cháu T. (9 tuổi, con gái anh H.). Hắn liền khống chế cháu T. rồi dẫn theo nạn nhân lên mái nhà.

Cháu T. được giải cứu thành công.

Tại hiện trường, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn khi Tuấn đưa ra nhiều yêu sách, manh động luôn kề dao vào cổ uy hiếp cháu bé.

Sau 4 tiếng đàm thoại, giằng co, áp dụng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng và giải thoát cháu bé, bảo đảm tuyệt đối tính mạng an toàn cho cháu.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.