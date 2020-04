Vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Bà ngoại chua xót kể về đứa con gái bất trị

Như thông tin đã đưa, mới đây một bé gái 3 tuổi tử vong nghi do mẹ đẻ và bố dượng bạo hành. Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà cho thuê trong ngõ trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân là bé gái Minh M. (3 tuổi, nguyên quán Hải Dương).



Đứa con trải qua 3 lần đò

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Dự (thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), bà ngoại cháu bé cho biết, sáng ngày 30/3/2020, công an gọi điện cho bà thông báo bé M. bị tai nạn nặng và mời bà đến bệnh viện Đại học Y.

Bà Dự chia sẻ về hoàn cảnh và đứa con gái bất trị

"Khi sang đến nơi thì cháu tôi đã đưa xuống khu nhà tang lễ, cảnh tượng đau lòng không thể diễn tả. Tôi quá đau xót khi biết tin cháu tôi chết là do con gái tôi và người đàn ông ở cùng nó tại nhà trọ".

Chia sẻ về Lan Anh (mẹ cháu bé) mới 30 tuổi nhưng đã trải qua 3 đời chồng, bà Dự nước mắt chảy dài tâm sự: "Bản thân tôi là bà mẹ đơn thân, cả cuộc đời xác định nuôi con ăn học đàng hoàng cho đến khi nó học xong trung cấp Y dược. Ai ngờ Lan Anh không chịu học thêm và kiếm việc làm mà nay chỗ này, mai chỗ khác, không biết nó làm ăn gì mà lang bạt".

Người thân của nạn nhân chua xót nói, người chồng đầu tiên của cô này có gia đình đạo đức, sau khi sinh được đứa con trai (năm nay 11 tuổi) Lan Anh đòi bỏ chồng, gia đình chồng không đồng ý nhưng cô vẫn quyết tâm ra đi, để lại đứa con cho chồng.

"Khi ra ngoài xã hội, nó quen thanh niên rồi dắt về đòi cưới, lúc đấy đã mang thai cháu bé (nạn nhân) được 6 tháng. Đám cưới có đầy đủ thủ tục họ hàng hai bên nhưng sau đó nó lại đi và bỏ chồng. Đến thằng thứ 3 này thì không có cưới xin gì nhưng mẹ cho mượn sổ làm giấy kết hôn để cho đứa con mấy tháng hiện tại với người này còn có khai sinh", người thân của cháu bé thông tin.

Những thứ của bé M. còn để lại

Tiếp theo, bà Dự nói về những ngày sống trong thất vọng và buồn bực vì đứa con hư. Theo bà, trước khi Lan Anh đến với người chồng thứ 3, giữa hai mẹ con thường xuyên có xích mích, con gái nhắn tin cho mẹ bằng những lời vô cùng bất hiếu, khó nghe khiến bà phải bỏ số điện thoại.

"Gần 1 năm, nó dẫn thanh niên xăm trổ về giới thiệu là bạn trai, gia đình đã không ai ưng. Sau đó, Lan Anh thường xuyên nói chuyện và mẹ con nối lại tình cảm. Cũng từ thời gian đó cứ cuối tuần có xe taxi quen do Lan Anh thuê đưa đón cháu M. sang chơi 2 ngày rồi lại về. Tôi tin tưởng con mình đã thay đổi tính nết, thì mới giao cháu bé cho nó. Ai ngờ bây giờ tôi mất tất cả", bà Dự bật khóc.

Khu nhà nơi xảy ra sự việc

Sáng 3/4, trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Vinh (em bà Dự) cho hay, sáng 30/3, ông Vinh đại diện gia đình cùng Công an đưa cháu M. đi khám nghiệm tử thi và cơ quan công an xác định cháu M. chết do tổn thương não, trên người có nhiều vết bầm tím.

"Tại đây công an cũng thông tin cho tôi biết rằng, cảnh sát đã khám nhà trọ của hai đứa và ngay sau đó đã mời về trụ sở để làm việc".

Ông Vinh cho biết thêm, ngay trong sáng hôm nay, gia đình gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu M.

"Chị tôi là bà Dự đã suy nghĩ và quyết định, chúng tôi mong cơ quan chức năng làm việc thật công minh để đòi lại công bằng cho cháu M.. Dù cha dượng hay Lan Anh gây ra sự việc trên cũng phải trừng trị theo đúng pháp luật. Kể cả Lan Anh là người máu mủ đấy nhưng nhất định phải làm sáng tỏ và công bằng", ông Vinh nói.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an thành phố yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bạo hành trẻ em tử vong.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trước ngày 15/4/2020; đồng thời thông tin báo chí theo quy định.