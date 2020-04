Vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do mẹ đẻ và cha dượng bạo hành: Thủ phạm có thể đối mặt với tội Giết người

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do mẹ đẻ và cha dượng bạo hành, ngày 1/4 mới đây, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa về vụ việc, đơn vị chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ.

Vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi hành vi của cặp vợ chồng quá tàn bạo.

Bé gái 3 tuổi đã tử vong nghi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành

Hiện dư luận xã hội đang vô cùng bức xúc trước thông tin nghi án bé gái bị chính mẹ đẻ và cha dượng bạo hành trong nhiều ngày dẫn đến tử vong như đã nêu trên. Nhiều người đặt câu hỏi hành vi bạo hành con trẻ dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với phóng viên về nghi án bé gái bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dẫn tới tử vong, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé này, ai là người đã hành hạ, gây thương tích dẫn đến cháu bé tử vong để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thì rõ ràng cháu bé có nhiều thương tích, thương tích do ngoại lực tác động chứ không phải là do bệnh lý, đây sẽ là những chứng cứ quan trọng để tố cáo tội ác của những đối tượng đã bạo hành, đánh đập cháu bé này.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Có lẽ cơ quan điều tra sẽ phải khai quật tử thi, tiến hành mổ tử thi và thu thập các dấu vết, chứng tích về hành vi bạo hành, cố ý gây thương tích để củng cố các chứng cứ buộc tội các đối tượng vi phạm... Đồng thời, sẽ tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng đặc biệt là người đã có những bức ảnh, đăng tải thông tin lên mạng xã hội để có những thông tin đầy đủ, chính xác của sự việc làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường nhận định rằng, một đứa trẻ mới ba tuổi thì hoàn toàn không có khả năng tự vệ, đứa trẻ này cần phải được bảo vệ, chăm sóc của cha mẹ, người thân. Với hành vi chăm sóc thiếu thận trọng, thiếu trách nhiệm cũng có thể gây tổn hại, thậm chí nguy hiểm đến những đứa trẻ ở độ tuổi này. Hành vi đánh đập, bạo hành đối với những đứa trẻ này hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của trẻ. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thương tích trên người đứa trẻ có nguyên nhân từ những hành vi như thế nào, của ai, thương tích nào dẫn đến hậu quả đứa trẻ tử vong để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý.

Nếu hành vi bạo hành, đánh đập đứa trẻ bằng những hung khí nguy hiểm hoặc cố ý đánh vào những vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì hoàn toàn có thể xử lý các đối tượng này về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự bất kể đối tượng sát hại đứa trẻ có mối quan hệ với đứa trẻ như thế nào.

Trong trường hợp thông tin lan truyền trên mạng xã hội là đúng, đối tượng đã sát hại cháu bé trên là mẹ đẻ và cha dượng thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn... Và hình phạt các đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.





Trong trường hợp các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với lời khai của người làm chứng thì Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng này để hoặc thực hiện hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho biết, những hình ảnh cháu bị tử vong với nhiều thương tích trên thi thể đã khiến cho mọi người không khỏi xót thương và cùng với đó là sự phẫn nộ đề nghị phải xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ việc. Dù có bất cứ lý do gì liên quan đến việc chăm sóc cháu bé hoặc do sử dụng ma túy gây ảo giác mà các đối tượng đã vô cớ sát hại cháu bé đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nội dung về vụ bé gái tên N.N.M.M (3 tuổi, tạm trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, cháu bé bị cha dượng là N.M.T cùng mẹ ruột là N.T.L.A (trú quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) tra tấn dã man như thời trung cổ trong 24 ngày.

Được biết sáng 30/3, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận bé gái tên là M. trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bạo hành được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, bé gái đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y, thi thể nạn nhân được đưa về quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội mai táng.

Được biết, người mẹ của bé gái này có 3 đời chồng, bé gái là con của chồng thứ hai.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 2 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình… 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 đến 5 năm.