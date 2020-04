Bà ngoại bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành tử vong: "Cháu tôi bị mẹ định bỏ từ khi thai 6 tháng"

Liên quan đến vụ "Bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ đẻ cùng bố dượng bạo hành dẫn đến tử vong", chiều 1/4, chúng tôi đã đến gia đình bà Vũ Thị Dự (thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), bà ngoại cháu bé để thăm hỏi.

Bà ngoại cháu bé 3 tuổi - nạn nhân bị mẹ đẻ cùng cha dượng bạo hành

Ngồi một mình cô quạnh trước bàn thờ di ảnh đứa cháu ngoại, bà Dự đau xót kể bản thân bà cũng là mẹ đơn thân, sinh được một người con gái duy nhất là Nguyễn Thị Lan A. (mẹ cháu bé).

Cháu bé bị mẹ chối bỏ khi thai mới 6 tháng nhưng được giữ lại

Bà Dự kể, cách đây hơn 3 năm, Lan A. yêu một người ở Hải Dương (bố cháu bé), thời điểm này Lan A. đã mang bầu 6 tháng và về xin mẹ để đăng ký kết hôn. Hai gia đình chuẩn bị cho lễ cưới tươm tất.

Tuy nhiên mọi nghi lễ rước râu vào ngày hôm sau, thì tối hôm trước Lan A. bỏ trốn khiến hai bên gia đình dở khóc dở cười. Người chồng cũng mất tích từ thời gian này, gia đình đàng nội đến bây giờ không biết anh ta đi đâu.

Bàn thờ di ảnh cháu bé

Nhìn vào những thứ đồ chơi của bé khiến ai cũng phải động lòng

Sau ít ngày gia đình tìm Lan A. vì cô này ý định bỏ thai 6 tháng ở trong bụng. Được mọi người khuyên ngăn nên Lan A. đã hạ sinh được một bé gái xinh xắn là cháu Nguyễn Thị Minh M..

"Tôi bảo với nó rằng, bản thân mẹ sinh được mỗi mình con, bây giờ phải giữ lại để gia đình còn có phúc. Tuy nhiên, khi sinh con, Lan A. không cho con bú, không chăm sóc hay quan tâm con, để mặc con cho tôi rồi đi".

Kể đến đây, bà Dự bất khóc: "Cháu tôi được một tháng, tôi có nhờ bác sang chăm cháu giúp gia đình và mọi người thương cháu M. lắm vì cháu thiếu thốn tình cha còn mẹ thì không chăm sóc, đoái hoài gì. Và cứ thế, bà ngoại một tay chăm sóc, nuôi dưỡng cháu M. được như ngày nay nhưng không ngờ, hai vợ chồng Lan A. ác quá, khiến cháu M. chết trong đau đớn”.

Tin tưởng con nên tôi giao con cho nó đón cháu M. về chơi

Chia sẻ về việc cháu M. được mẹ đón sang chăm sóc, bà Dự cho biết, trong khoảng 2 năm vừa qua, cháu M. được mẹ đón sang ở cùng khoảng 4-5 lần, mấy lần trước, mẹ cháu đón sang 2-3 hôm rồi lại về ở với bà.

Bà Dự đau xót nói về cuộc đời éo le của cháu bé

Lần gần đây và cũng là dài ngày nhất 24 hôm, thì không ngờ lại xảy ra cơ sự khiến cháu M. tử vong.

“Mẹ con hàn gắn (giữa bà Dự và Lan A) nên tôi tin tưởng để nó đưa con sang ở cùng, được hơn 1 tuần thì tôi sang thăm cháu. Bố mẹ chồng (bố dượng cháu bé) của Lan A. nói là chúng tôi yêu thương cháu lắm, bố dượng và mẹ cháu vẫn yêu thương cháu, bà yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ báo cho bà. Thấy ông bà thông gia nói vậy nên tôi yên tâm ra về. Tuy nhiên, tôi vẫn sốt ruột và nhắn tin cho ông bà thông gia, nếu cháu M. có sang nhà ông bà thì ông bà điện thoại cho tôi gặp cháu. Sau đó, ông bà thông gia bảo bà cứ yên tâm, nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi chịu trách nhiệm hoặc tôi báo cho bà biết".

Bà Dự kể tiếp: "Mấy hôm sau, tôi gọi cho Lan A. muốn gặp cháu M. thì được trả lời đang nấu cơm và cháu M. đi chơi hàng xóm không gặp được. Đến gần 10g tôi gọi lại thì Lan A. tắt máy. Sau đó, Lan A. đã nhắn tin chửi tôi là bà ngu si, nuôi con của tôi không có tương lai…”, bà Dự tâm sự.

Ngôi nhà cháu M, sinh sống cùng bà bây giờ đã trống vắng

Bà Dự kể rằng; cháu M. ở nhà với bà rất ngoan, ai cũng quý. Do cháu ở với bà nên thèm bố, thèm mẹ, mỗi khi đi ngủ, cháu thường hỏi bà ơi, mẹ đâu. Rồi mỗi lần được đi chơi với mẹ thì nói “Mẹ Lan A. đấy, Mẹ Lan A. đón con đi chơi”. Nhà ở mặt đường nên mỗi lần thanh niên đi qua, cháu thường chạy ra gọi bố.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Vinh, anh trai bà Dự cho hay, gia đình ông nhận được thông tin cháu M. bị tai nạn từ công an và ngay sau đó, gia đình đã thu xếp xuống để xem tình hình thế nào.

Căn nhà trong ngõ trên đường Phạm Ngọc Thạch nơi cặp vợ chồng thuê

Con ngõ nhỏ đi vào căn nhà nơi xảy ra sự việc

Ông Vinh đại diện gia đình cùng Công an đưa cháu M. đi khám nghiệm tử thi và cơ quan công an xác định cháu M. chết do tổn thương não, trên người có nhiều vết bầm tím.

Theo ông Vinh, trưa ngày 1/4, gia đình người chồng của Lan A. có cử một số người đến thắp hương cho cháu và gửi gia đình chút tiền lo tang lễ cho cháu.

"Sau khi bàn bạc với gia đình, chúng tôi quyết định không nhận tiền, cứ đùn đẩy đi lại. Sau đó họ phải cầm lại. Tôi trả lời thẳng luôn là gia đình tôi đã lo cho cháu xong rồi".

Ông Vinh nói thêm về quan điểm: "Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm việc thật công minh để đòi lại công bằng cho cháu M.. Dù cha dượng hay Lan A. gây ra sự việc trên cũng phải trừng trị theo đúng pháp luật. Kể cả Lan A. là người máu mủ đấy nhưng nhất định phải làm sáng tỏ và công bằng”, ông Vinh nói.