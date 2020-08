Vụ bé gái 14 tuổi mất tích cùng người đàn ông lạ: "Hỏi gì con tôi cũng khóc"

Ngày 27/8, Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc một bé gái 14 tuổi nghi mất tích cùng người đàn ông lạ.

Bé gái Phạm Thị Như Q. (14 tuổi, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được tìm thấy tại một quán "bia ôm" ở thành phố Vinh, cách nhà khoảng 60km, sau 2 ngày mất tích bí ẩn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết, hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc vì có một số tình tiết nghi vấn liên quan đến việc mất tích này.

Chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ cháu Q.) cho biết, sau 1 ngày tìm thấy, cháu còn bất ổn về tâm lý. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tạm thời Q. được đưa tới nhà người thân chăm sóc, thay vì về nhà ở quê.

Cháu Q. được người đàn ông lạ ngoài 40 tuổi dẫn đi mua điện thoại sau 1 ngày mất tích.

"Hôm qua đến giờ gia đình hỏi gì cháu cũng không nói, chỉ khóc. Cháu khóc nhiều quá nên tôi không dám đưa về nhà, sợ hàng xóm sang hỏi thăm nhiều nó lại khóc", chị Thơm kể và cho hay, Q. được đưa về nhà người thân gần TP. Vinh.

Chia sẻ về quán "bia ôm" nơi tìm thấy cháu bé, chị Thơm bảo, không đi trực tiếp đưa con về nên không rõ địa chỉ. Về người đàn ông lạ mặt dẫn Q. đi mua điện thoại trước đó, chị Thơm cũng không biết người này là ai, mục đích việc mua điện thoại cho cháu làm gì?.

"Hôm qua công an đã yêu cầu cháu đi khám, hiện đang chờ kết quả. Gia đình rất lo lắng và mong công an sớm điều tra ra vụ việc", chị Thơm chia sẻ thêm.