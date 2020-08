NÓNG: Đã tìm thấy bé gái 14 tuổi mất tích ở Nghệ An, nghi bị dụ dỗ bỏ nhà đi

Chiều ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Hoa - dì ruột của cháu bé 14 tuổi mất tích bí ẩn tại xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vui mừng cho biết, cháu Phạm Thị Như Q. đã được công an tìm thấy tại địa bàn TP Vinh (Nghệ An) sau 2 ngày mất tích. Cháu bé sau đó được đưa về trụ sở công an.

Hình ảnh cháu Q. trước khi mất tích.

Được biết, bé Q. bị thiểu năng trị tuệ nhẹ nên học hết lớp 6 phải nghỉ học ở nhà.

Trước đó, chiều 24/8, công an huyện Quỳnh Lưu nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm (trú xóm 4, xã Quỳnh Giang) về việc con gái chị là cháu Như Q. mất tích bí ẩn.

Sau khi đăng tải hình ảnh và thông tin cá nhân của cháu Q. lên facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm thì chị Thơm nhận được điện thoại của nhân viên một cửa hàng thế giới di động trên địa bàn TP Vinh cho biết, có một cháu bé giống đặc điểm của cháu Q. đã cùng một người đàn ông vào cửa hàng mua điện thoại.

Hình ảnh được cho là bé Quỳnh đi cùng người đàn ông lạ mua điện thoại (ảnh trích xuất từ camera).

Qua trích xuất camera xác định, người đàn ông đi cùng cháu bé cao khoảng 1m70, mặc áo xanh, quần dài đen, đeo kính râm, mặt bịt khẩu trang.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.