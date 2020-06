Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thông tin trên Tuổi trẻ, nghi can đang bị tạm giữ liên quan vụ sát hại bé gái Đ.T.K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) là Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An). Trong ảnh là khu vực phát hiện thi thể bé gái. Ảnh: VOV