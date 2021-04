Vụ án mạng kì lạ nhất lịch sử hình sự nước Mỹ: Nghi phạm khẳng định bị ma xui quỷ khiến gây ra tội ác, mọi chuyện bắt nguồn từ một cậu bé 11 tuổi

Ban đầu, vụ án giết chết người đàn ông Alan Bono, sống tại Brookfield, Connecticut, Mỹ, vào năm 1981, được nhận định là không có gì phức tạp. Cảnh sát tin rằng Arne Cheyenne Johnson chính là kẻ đã gây ra tội ác này, giết chết nạn nhân sau khi đôi bên xảy ra tranh cãi dữ dội.

Thế nhưng sau khi bị bắt, Johnson lại đưa ra một lời khẳng định khiến ai cũng ngỡ ngàng: Chính quỷ ma đã sai khiến hắn giết người. Luật sư bào chữa cho Johnson, Martin Minnella, 19 tuổi, đứng về phía thân chủ của mình và đưa ra những lập luận chưa từng có trong lịch sử xét xử tại các phiên tòa ở Mỹ: "Tòa án đã chấp nhận sự tồn tại của Chúa thì giờ đây, tòa phải chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ".

Giờ đây, 40 năm trôi qua, vụ án giết người của Johnson vẫn gây ra nhiều tranh cãi và sắp tới đây, nó sẽ được đưa lên màn ảnh rộng trong siêu phẩm điện ảnh Conjuring 3.

Chuyện gì xảy ra với Arne Cheyenne Johnson?

Ngày 16/2/1981, Johnson đã đâm chết chủ nhà của mình, ông Bono, 40 tuổi, bằng con dao bỏ túi, gây ra vụ án giết người đầu tiên trong lịch sử 193 năm của Brookfield. Trước khi xảy ra vụ việc, Johnson là một thiếu niên hoàn toàn bình thường, không hề có lịch sử phạm tội.

Johnson (áo vest caro) tiến vào phiên tòa xét xử.

Đứng trước vành móng ngựa, Johnson đã đưa ra lời biện hộ rằng hắn bị quỷ ám và sai khiến gây ra tội ác. Mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước khi Johnson ra tay giết ông Bono và nguồn cơn là cậu em trai 11 tuổi tên David của vị hôn thê của nghi phạm, Debbie Glatzel.

Mùa hè năm 1980, David nói rằng cậu bé thường xuyên gặp phải một gã đàn ông lạ mặt và bị hắn trêu chọc. Ban đầu, Johnson và Glatzel cho rằng David chỉ đang viện cớ để không phải làm việc nhà nên chỉ nghe chuyện cho xong mà không hề bận tâm. Thế nhưng, theo lời kể của David, những cuộc gặp gỡ giữa cậu và gã đàn ông kia càng trở nên thường xuyên và bao gồm cả hành vi bạo lực.

Hình ảnh trong phim Conjuring 3.

Khi đó, David hay đột ngột thức giấc trong hoảng loạn sau khi đối mặt với gã đàn ông được em mô tả là sở hữu đôi mắt to màu đen, gương mặt thon gọn với nhiều đường nét của loài vật như hàm răng lởm chởm, tai nhọn, có sừng và móng vuốt. Sau đó, gia đình phải cầu cứu một vị mục sư ở nhà thờ để đến ban phước cho họ nhưng vô ích.

Thế là họ tìm đến 2 nhà ngoại cảm nổi tiếng, vợ chồng Ed và Lorraine Warren, để giúp giải quyết sự việc.

"Thằng bé đá, cắn, chửi thề bằng những lời tục tĩu. Thằng bé từng bị bóp cổ bởi một đôi tay vô hình, bị hất tung bởi một lực nào đó rất mạnh như một con búp bê giẻ rách" - gia đình David kể lại.

Johnson chuyển đến sống với gia đình của vị hôn thê để giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Tình hình của David không hề khá khẩm hơn, dần dần, các cơn ác mộng còn tấn công đứa trẻ này vào ban ngày. David mô tả cậu nhìn thấy một ông già với bộ râu trắng xóa, mặc chiếc áo flannel và quần jeans. Thời điểm đó, mọi người trong nhà cũng bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì quái phát ra từ gác xép.

Trong khi đó, David bắt đầu có những hành động lạ đời như rít lên, co giật, nói chuyện bằng tông giọng kì quái và đọc kinh thánh.

Trước tất cả những thông tin này, vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine đã kết luận đây rõ ràng là một trường hợp bị quỷ ám. Thế nhưng, đội ngũ bác sĩ tâm thần tham gia vào công tác điều tra vụ án thì khẳng định David chỉ là bị khuyết tật về khả năng học tập mà thôi.

Vợ chồng nhà ngoại cảm nổi tiếng Ed và Lorraine.

Dù vậy, vợ chồng Ed và Lorraine vẫn thực hiện 3 buổi trừ tà với sự giám sát của các linh mục, tuyên bố rằng David bị quỷ ám đến nỗi tự mình bay lên, chửi rủa và thậm chí bị tắt thở. Đáng kinh ngạc hơn, họ còn tin rằng cậu bé 11 tuổi này đã dự đoán được tội ác mà anh rể tương lai, Johnson, sẽ phạm phải trong tương lai.

Tháng 10/1980, Johnson được cho là đã đối mặt với ma quỷ và bảo với chúng ngừng làm phiền em trai của vợ sắp cưới: "Hãy tìm đến tao đây, để cho cậu bạn nhỏ ấy được yên".

Kẻ sát nhân Arne Cheyenne Johnson

Được biết, Johnson làm nghề chăm sóc cây trong khi ông Bono sở hữu một trang trại. Thường ngày, cả hai rất thân thiết với nhau, thỉnh thoảng còn hẹn gặp ở trang trại của ông Bono. Thế nhưng, vào ngày định mệnh, 16/2/1981, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa Johnson và ông Bono. Khoảng 6h30 chiều ngày hôm đó, Johnson đã rút ra con dao bỏ túi và đâm người bạn của mình.

Lịch sử 193 năm "sạch sẽ" của Brookfield bị phá vỡ bởi vụ án mạng giết chết ông Bono.

Ông Bono bị đâm nhiều nhát vào ngực và bụng, trước khi bị bỏ mặc đến chết. 1 giờ sau vụ án mạng kinh hoàng, cảnh sát đã bắt giữ Johnson. Họ tin rằng nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn của 2 người đàn ông có liên quan đến vị hôn thê của Johnson, Debbie. Vậy nhưng, 2 nhà ngoại cảm lại có suy nghĩ khác.

Trước khi gây án, Johnson được cho là đã tìm hiểu về chiếc giếng nơi mà cậu bé David lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông kì lạ. Vợ chồng Ed và Lorraine đã cảnh báo Johnson không được đến gần khu vực đó nhưng anh vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Johnson muốn kiểm tra xem liệu ma quỷ có thật sự chiếm lấy linh hồn của anh không sau lời yêu cầu tránh xa David. Sau đó, Johnson nói rằng hắn đã nhìn thấy một con quỷ đang trốn dưới giếng và chính nó đã ám ảnh hắn đến tận sau khi vụ án mạng xảy ra.

Ảnh trong phim Conjuring 3.

Phiên tòa xét xử

Luật sư trẻ Minnella luôn cố gắng hết sức để bảo vệ sự trong sạch của thân chủ. Người này còn lên kế hoạch mời các vị giám mục từng chứng kiến buổi trừ tà đến tòa để nói về các nghi thức này. Trong quá trình diễn ra các phiên xét xử, vợ chồng Ed và Lorraine cũng bị đồng nghiệp chỉ trích không ít vì cho rằng họ lợi dụng bi kịch để gây dựng danh tiếng.

Thẩm phán Robert Callahan cuối cùng đã từ chối lời bào chữa của Minnella vì phía bị cáo không đưa ra được bất kỳ bằng chứng khoa học nào. Cuối cùng, Johnson bị kết án 10-20 năm tù giam vì tội ngộ sát cấp độ 1 vào ngày 24/11/1981.

Sau khi Johnson bị kết án, tác giả Gerald Brittle đã xuất bản cuốn sách The Devil in Connecticut dựa trên vụ án mạng này với sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm Lorraine Warren. Em trai của cậu bé David năm nào, Carl, không hề hứng thú với việc làm này. Người này còn đệ đơn kiện Brittle và Warren vì cho rằng 2 người này đã xâm phạm quyền riêng tư của anh trai mình. Carl tuyên bố mọi chuyện đều do vợ chồng Ed và Lorraine dựng lên, lợi dụng vấn đề sức khỏe của David để trục lợi.

Sau khi thụ án 5 năm, Johnson được trả tự do vào năm 1986. Trong lúc ngồi tù, hắn đã kết hôn với vị hôn thê và đến năm 2014, cả hai vẫn ở bên nhau. Về phía Debbie, cô tỏ ra rất hứng thú với các hiện tượng siêu nhiên, tin rằng sai lầm lớn nhất của Johnson là dám thách thức con quỷ ám ảnh em trai mình.

(Nguồn: ATI)