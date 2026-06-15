Mùng 1 muốn ăn chay mà vẫn ngon cơm thì thử ngay bát canh "vua thải độc", da láng mịn, người nhẹ bẫng

Ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch, nhiều người trong chúng ta thường có thói quen tìm đến những bữa ăn thuần chay để cầu bình an, đồng thời đây cũng là cơ hội vàng để "bấm nút khởi động lại" cho một cơ thể đang quá tải. Sau chuỗi ngày dài nạp vô tội vạ các loại trà sữa ngập đường giải nhiệt buổi chiều, rồi gà rán, khoai tây chiên đẫm dầu mỡ vào buổi tối, hệ tiêu hóa của bạn chắc chắn đang phát đi những tín hiệu "bêu xấu": bụng dạ ấm ách, người háo nước, và kinh khủng nhất là làn da biểu tình đầy mụn bọc, mụn đầu đen do gan tích độc tố.

Mâm cơm mùng 1 hôm nay, hãy dẹp hết những món giả chay đầy phẩm màu hay mì căn chiên dầu mỡ sang một bên. Chỉ cần một bát canh thanh đạm phối hợp giữa nấm mối đen dẻo dai và lá lốt thơm nồng, bạn sẽ có một món canh chay ngọt lịm từ gốc, giúp dọn sạch ruột, mát gan và làm nhẹ bẫng người ngay lập tức.

Sự cộng hưởng của hai "vị thuốc" dọn sạch độc tố trong máu

Đừng nghĩ cơm chay thì nhạt nhẽo hay thiếu chất. Sự kết hợp giữa nấm mối đen và lá lốt chính là một liệu pháp dưỡng sinh liều cao cho cơ thể vào ngày đầu tháng:

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"Máy quét" chất thải cho đường ruột và làn da: Nấm mối đen là loại nấm cực kỳ cao cấp, giàu amino axit tự nhiên và chất xơ hòa tan Beta-glucan. Hoạt chất này đóng vai trò như một chiếc chổi sinh học, hút sạch các mảng bám dầu mỡ thừa bướng bỉnh trong thành ruột để đào thải ra ngoài. Khi đường ruột sạch sẽ, lá gan giảm bớt áp lực thải độc, làn da của bạn sẽ tự động láng o, giảm hẳn tình trạng mụn nội tiết.

Chống đầy hơi, làm ấm bụng dạ: Nhiều người sợ ăn chay, ăn nấm mùa hè vì nấm mang tính hàn, dễ gây lạnh bụng, sình hơi. Thế nhưng, khi nấu cùng lá lốt, một loại rau vị cay, tính ấm, tính hàn của nấm sẽ bị trung hòa hoàn toàn. Tinh dầu trong lá lốt giúp đánh tan chứng đầy bụng, sủi bọt dạ dày và hỗ trợ lưu thông khí huyết, làm sạch mạch máu cực tốt.

Quy trình 5 phút cho bát canh chay ngọt lịm từ thớ nấm

Món canh này có thời gian chế biến siêu tốc, vị ngọt đậm đà hoàn toàn đến từ chất ngọt tự nhiên tiết ra từ thân nấm chứ không cần đến một hạt mì chính hay nước cốt hầm xương nào:

Chuẩn bị nguyên liệu: 150g nấm mối đen tươi (chọn cây nấm chắc, mũ nấm chưa nở xòe); 1 nắm lá lốt (khoảng 7 - 10 lá); 1 củ hành boa-rô (tỏi tây thay cho hành tím để đảm bảo tính thuần chay); gừng tươi.

Sơ chế nấm: Nấm mối đen cắt bỏ phần gốc dính đất, ngâm vào nước muối loãng khoảng 3 phút rồi rửa sạch, dùng khăn thấm khô hoặc để thật ráo nước (nấm dính nước khi xào sẽ bị ra nước, mất độ giòn). Cây nấm nào to thì chẻ đôi dọc theo thân. Lá lốt rửa sạch, thái sợi bản to khoảng 1cm.

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Xào săn đánh thức vị ngọt (Bước cốt lõi): Bắc nồi lên bếp, cho một chút xíu dầu thực vật vào phi thơm phần gốc trắng của hành boa-rô băm nhỏ và vài sợi gừng thái chỉ. Trút toàn bộ nấm mối đen vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Nêm vào một chút muối và hạt nêm chay từ nấm. Xào cho đến khi thân nấm bắt đầu săn lại và tỏa ra mùi thơm ngậy đặc trưng thì đổ lượng nước lọc vừa ăn vào đun sôi bùng lên.

Thả lá lốt và tắt bếp: Khi nước canh sôi sùng sục khoảng 2 phút cho nấm chín tới, bạn trút toàn bộ lá lốt thái sợi vào nồi. Dùng đũa đảo nhẹ một lượt trong đúng 15 giây để lá lốt vừa chín tái, giữ được màu xanh mướt và mùi tinh dầu thơm nức thì tắt bếp ngay lập tức.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Nấm mối đen có thớ thịt rất chắc và dẻo, vì vậy bắt buộc phải xào săn với hành boa-rô và gừng trước trên lửa lớn trước khi đổ nước vào nấu. Thao tác này giúp khóa chặt độ ngọt tự nhiên bên trong thân nấm, khiến nước canh chay có vị ngọt sâu, đậm đà mà nước dùng vẫn trong vắt, không bị đục đen.

Thành quả thanh khiết, nhẹ bẫng ngày mùng 1 chính là bát canh thuần chay vô cùng thanh tịnh và tinh tế. Những thân nấm mối đen xám bóng, dẻo dai đan xen với màu xanh thẫm của lá lốt, nước canh trong veo thoảng nhẹ mùi gừng ấm và hương thơm nồng nàn đặc trưng của lá lốt. Húp một muôi canh khi còn ấm, vị ngọt sâu thẳm, thanh khiết của nấm dội vào vị giác, kết hợp với vị cay ấm nhẹ của gừng làm dịu ngay chiếc bụng đang cồn cào vì dầu mỡ suốt mấy tuần qua.