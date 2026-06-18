Tết Đoan Ngọ đừng ăn vịt nữa, ra chợ mua 15 nghìn thứ hải sản tí hon này về nấu canh mát lịm tim, chống ngán ngày nóng

Cứ đến sáng mùng 5 tháng 5 (Tết Đoan Ngọ), các khu chợ dân sinh lại rơi vào cảnh chen chúc ở các hàng vịt. Người ta xếp hàng mua vịt để về làm cỗ "giết sâu bọ" theo đúng tục lệ. Thế nhưng, có một sự thật là sau khi cả nhà vừa ăn xong bát rượu nếp (cơm rượu) nóng hừng hập, lại bồi thêm một đống quả vải, quả mận ngọt gắt từ mâm cúng, mà mâm cơm trưa lại bưng lên đĩa thịt vịt luộc béo ngậy thì đúng là "cực hình" giữa cái nắng 40 độ.

Thay vì hành hạ chiếc dạ dày bằng một thực đơn đầy váng mỡ và kích nhiệt, mùng 5 tháng 5 này, bạn hãy rẽ ngay sang hàng thủy sản đồng quê. Chỉ cần bỏ ra 15k mua một rổ những con hải sản tí hon nằm sâu dưới bùn đất này về nấu canh bầu sao băm sợi, bạn sẽ có ngay một bát canh "vũ khí bí mật" giúp giải trừ toàn bộ hỏa độc trong người.

"Chiếc phao cứu sinh" trung hòa combo bốc hỏa ngày Tết Đoan Ngọ

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Bản chất gốc rễ của Tết Đoan Ngọ trong văn hóa y học cổ truyền là tiết khí "Hạ chí" – thời điểm dương khí mạnh nhất, cơ thể dễ tích tụ độc tố và sinh bệnh tật. Việc lựa chọn món ăn mặn trong ngày này phải đạt được mục đích thanh nhiệt.

"Đại sứ" khắc chế hỏa độc của rượu nếp, quả vải: Con hến sông tuy nhỏ bé nhưng trong Đông y lại là vị thuốc có tính hàn (mát), vị ngọt mặn, không độc, có công năng hạ hỏa, mát gan, thông tiểu cực mạnh. Khi cơ thể bạn đang râm ran, cồn cào vì độ đường và men của rượu nếp nạp vào buổi sáng, nước cốt hến ngọt lịm sẽ ngay lập tức làm dịu hệ tiêu hóa, bao bọc niêm mạc dạ dày và hỗ trợ gan thải độc thần tốc.

Cấp nước, dập mụn nội tiết: Quả bầu sao chứa đến 95% là nước, kết hợp với tính hàn của hến tạo thành một combo bù khoáng, sinh tân dịch tuyệt vời. Gan được giải nhiệt, ruột được làm sạch thì tình trạng mụn bọc, mụn đầu đen nhen nhóm từ đống vải, mận cúng kiếng cũng tự khắc bị dập tắt ráo hoảnh, trả lại làn da mịn màng, mát rượi.

Quy trình 10 phút cho bát canh hến nấu bầu ngọt lịm từ cốt

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Món canh này nấu rất nhanh, nhưng để nước canh trong vắt, thơm nức mùi đồng nội mà không bị tanh, bạn cần nằm lòng mẹo nhỏ dưới đây:

Sửa soạn nguyên liệu: 1kg hến tươi còn nguyên vỏ; 1/2 quả bầu sao non; 1 củ hành tăm (củ nén) dập nát; 1 nắm rau thì là và hành hoa.

Luộc hến và tách vỏ: Hến rửa sạch bùn đất, thả vào nồi nước sôi bùng cùng một chút muối. Dùng đũa cả khuấy mạnh liên tục theo vòng tròn để ruột hến tách rời khỏi vỏ và nổi lên trên. Vớt lấy ruột hến ra để riêng, phần nước luộc để yên cho lắng cặn rồi gạn lấy phần nước trong veo làm nước dùng.

Băm bầu sợi chỉ (mẹo tạo độ ngọt): Bầu sao để cả vỏ (nếu quả non) hoặc gọt vỏ, dùng dao băm dọc thân quả rồi tước ra thành những sợi nhỏ và mỏng như sợi chỉ. Cách cắt này giúp ruột bầu tiết ra vị ngọt đậm đà nhất khi gặp nước sôi.

Xào săn khử tanh (bước cốt lõi): Phi thơm hành tăm với chút dầu ăn (hành tăm hợp với hến hơn hành tím, giúp khử tanh triệt để). Trút ruột hến vào xào thật nhanh tay trên lửa lớn cùng chút hạt nêm, nước mắm cho săn lại rồi múc ra đĩa.

Nấu canh siêu tốc: Đun sôi lại nồi nước luộc hến, thả toàn bộ bầu băm sợi vào. Chờ nước sôi bùng trở lại khoảng 1 phút cho sợi bầu chuyển sang màu trong suốt thì trút đĩa thịt hến vào. Rắc hành hoa và rau thì là thái nhỏ vào rồi tắt bếp ngay.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Rau thì là thường chỉ nấu với cá, nhưng khi thả một ít vào canh hến nấu bầu, tinh dầu của thì là sẽ kích thích khứu giác mạnh mẽ, trung hòa tính hàn của hến để người bụng yếu ăn không bị lạnh bụng, đồng thời đẩy vị ngọt của bầu lên một tầm cao mới.

Múc bát canh ra tô, sắc xanh trong của bầu quyện với những con hến nhỏ xíu mập mạp, điểm xuyết màu xanh rậm của thì là tạo nên một giao diện mát mắt vô cùng. Húp một muôi nước canh khi còn ấm, vị ngọt thanh khiết, sâu thẳm của cốt hến lan tỏa đến đâu là thấy lồng ngực đang oi bức được xoa dịu đến đấy. Nhai miếng bầu băm mềm mướt, cảm nhận vị thơm nồng của hành tăm, rau thì là hòa quyện, mọi sự mệt mỏi, háo nước của ngày hè bỗng chốc tan biến.