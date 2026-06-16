Đi nắng cả ngày về mệt rã rời, chân tay bủn rủn, đây chính là món canh hồi sức cấp tốc, ruột gan mát rượi

Cái nắng quái ác của những ngày hè cao điểm như một chiếc "máy vắt" bào mòn thể lực của chúng ta. Chỉ cần di chuyển ngoài đường khoảng 30 phút, khi bước chân vào nhà, bạn sẽ lập tức cảm thấy lồng ngực nóng hầm hập, cổ họng khô khốc, chân tay bủn rủn không chút sức lực vì mất muối khoáng. Lúc này, nhìn vào mâm cơm toàn đồ dầu mỡ hay thịt thà béo ngậy chỉ càng làm bạn thêm ngấy và sợ ăn.

Thay vào đó, người đứng bếp thông thái chỉ cần ra chợ mua mớ rau muống chẻ xanh mướt, đem thả vào nồi nước dùng được lọc từ một thứ sản vật nằm sâu dưới lớp bùn đất đồng quê. Sự kết hợp độc lạ này sẽ tạo ra một bát canh riêu chua thanh lịm, dập tắt ngay cơn bốc hỏa và hồi sinh thể lực chỉ sau vài muôi nước canh.

"Liệu pháp" bù khoáng, hạ hỏa nội tiết từ sản vật đồng quê

Ảnh minh họa

Thứ nước đục ngầu nằm dưới bùn đất được nhắc đến ở đây chính là con trai đồng. Khi đem nấu riêu chua cùng rau muống chẻ và me tươi, món ăn này trở thành một bài thuốc dưỡng sinh kinh điển cho ngày hè nóng nạp:

Bù khoáng thần tốc, trị say nắng: Thịt trai đồng dồi dào kẽm, sắt, protein lành tính và các vitamin nhóm B. Nước luộc trai sau khi lắng cặn chứa hàm lượng khoáng chất cực cao, hoạt động như một loại nước điện giải tự nhiên giúp ổn định huyết áp, dứt điểm ngay chứng váng đầu, chân tay run rẩy do sốc nhiệt.

Mát gan, tiêu mụn nhọt, sạch ruột: Theo Đông y, trai đồng tính hàn, vị ngọt mặn, có công dụng thanh nhiệt, giải độc gan cực mạnh. Khi kết hợp với rau muống chẻ giàu chất xơ thô và tính loãng nước, bát canh giúp cuốn trôi các chất cặn bã trong đường ruột, làm mát máu từ bên trong, giúp làn da láng mịn, không lo bị nổi mụn nhọt hay rôm sảy.

Quy trình 10 phút lên mâm bát canh riêu trong veo, giòn sần sật

Nhiều người ngại nấu trai vì sợ dai và tanh, nhưng chỉ cần tuân thủ đúng trình tự đảo tay dưới đây, thịt trai sẽ mềm ngọt, rau muống giữ nguyên độ giòn rôm rốp:

Chuẩn bị: 1kg trai đồng; 1 mớ rau muống chẻ ngâm đá; 2 quả me tươi (hoặc tai chua); 2 quả cà chua; hành tím, hành hoa, rau ngổ (ngổ hương).

Luộc trai lấy cốt nước: Trai mua về ngâm nước vo gạo kèm vài lát ớt cho nhả hết bùn đất, rửa sạch. Cho trai vào nồi cùng một chút nước, đun sôi bùng lên đến khi trai há hết miệng thì tắt bếp. Chắt lấy phần nước luộc trong, bỏ phần cặn đục ở đáy. Nhặt lấy ruột trai, bóp bỏ phần phân đen ở rìa, rửa sạch lại rồi thái miếng vừa ăn.

Xào săn khử tanh: Phi thơm hành tím băm với một chút xíu dầu ăn, trút thịt trai vào xào thật nhanh tay trên lửa lớn cùng chút nước mắm, gia vị cho ngấm. Thịt trai vừa săn lại là trút ra đĩa ngay (không xào lâu trai sẽ bị dai như cao su).

Có thể thay trai bằng tôm, ngao, hến nấu cùng rau muống rất ngon

Nấu riêu chua thanh: Đun sôi lại nồi nước luộc trai cùng cà chua bổ múi cau và me tươi. Khi me chín mềm thì vớt ra dầm nát, lọc lấy nước chua trút lại vào nồi. Nêm nếm gia vị cho vừa vặn vị chua ngọt thanh khiết.

Hợp thể thần tốc: Khi nước sôi sùng sục, trút đĩa thịt trai vào, tiếp tục thả luôn mớ rau muống chẻ vào nồi. Dùng đũa nhấn nhẹ cho rau ngập nước trong đúng 30 giây khi rau vừa chuyển màu xanh đậm là tắt bếp ngay lập tức, rắc hành hoa, rau ngổ lên trên.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Rau muống chẻ và thịt trai đều là những nguyên liệu cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Bạn bắt buộc phải thả chúng vào lúc nước đang sôi mạnh nhất và vặn lửa to hết cỡ, sau đó tắt bếp ngay sau 30 giây mà không được đậy vung. Thao tác này giúp thớ thịt trai giữ được độ mềm ngọt, mọng nước, còn cọng rau muống giữ được sắc xanh ngọc và độ giòn sần sật bùng nổ khi nhai.

Múc canh ra tô, bạn sẽ bị hớp hồn bởi làn nước canh trong veo, điểm xuyết sắc đỏ của cà chua, sắc xanh mướt mát của rau muống chẻ và những miếng thịt trai béo mập, thoảng đưa mùi rau ngổ thơm nồng nàn. Húp một muôi nước riêu chua thanh, vị ngọt sâu thẳm của cốt trai hòa quyện hoàn hảo với vị chua ráo hoảnh của me tươi sẽ dội thẳng vào khoang miệng, dập tắt ngay cái ngột ngạt của trưa hè.