Thời mới gia nhập làng nhạc Việt, Tiên Tiên từng là hình ảnh khó nhầm lẫn – một cô nàng có mái tóc xù cá tính, gương mặt tròn trĩnh và vóc dáng mũm mĩm rất dễ thương. Nhưng cũng chính ngoại hình ấy đã khiến nữ ca sĩ tự thừa nhận rằng: "Vóc dáng trước đây hú hồn lắm!".

Ấy vậy mà trong "Em xinh say hi", người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước sự lột xác hoàn toàn của giọng ca My Everything. Không chỉ thon gọn, săn chắc, Tiên Tiên còn toát lên thần thái khỏe khoắn, trẻ trung và năng động. Hiện cô duy trì mức cân lý tưởng khoảng 53-54kg. Đó là kết quả của hành trình thay đổi nghiêm túc trong suốt hơn một năm rưỡi.

Cùng điểm danh 3 thói quen quan trọng nhất đã giúp Tiên Tiên "lột xác" thành công - những bí quyết mà giới trẻ hiện đại rất nên học hỏi để có vóc dáng đẹp, sức khỏe tốt và tinh thần luôn sảng khoái.

Tiên Tiên cách đây 3 năm và hiện tại có sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng.

1. Tập gym mỗi ngày - bí quyết "nền móng" cho hình thể cân đối

Ai đã từng xem Em xinh say hi hẳn sẽ ấn tượng khi Tiên Tiên chinh phục thử thách plank 2 phút một cách dễ dàng. Nhưng phía sau màn thể hiện "thần thái" ấy là cả một quá trình tập luyện nghiêm túc.

Tiên Tiên bật mí, cô duy trì thói quen tập gym gần như mỗi ngày và plank là một trong những bài tập "ruột". Động tác này không chỉ giúp làm săn chắc cơ bụng mà còn tác động toàn thân, cải thiện sức bền và giữ cho vòng eo luôn thon gọn.

Theo HLV Ngô Thu Thủy (làm việc tại Hà Nội), plank 1-2 phút mỗi ngày giúp:

- Giảm mỡ bụng hiệu quả, cải thiện tư thế và vóc dáng.

- Tăng sức mạnh cơ cốt lõi (core), hỗ trợ cột sống khỏe mạnh.

- Tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân.

Đây là bài tập đơn giản, không cần thiết bị nhưng mang lại hiệu quả lớn nếu kiên trì thực hiện hàng ngày - điều mà ai cũng có thể bắt đầu ngay từ hôm nay.

2. Chơi tennis - thú vui thể thao, đốt năng lượng mạnh mẽ

Trong hành trình cải thiện vóc dáng, Tiên Tiên còn chọn một bộ môn vừa thú vị vừa đòi hỏi thể lực cao: Tennis. Cô thường xuyên chơi cùng những người bạn thân thiết trong giới như producer Touliver - ông xã ca sĩ Tóc Tiên.

Tennis không đơn thuần là một môn thể thao vận động, mà là bài tập cardio toàn thân cực kỳ hiệu quả. Mỗi giờ chơi có thể đốt cháy từ 400 – 600 calo, tùy vào cường độ.

Chơi tennis đều đặn mang lại nhiều lợi ích như:

- Giảm mỡ toàn thân, đặc biệt vùng bụng, đùi, bắp tay

- Tăng sức bền tim mạch, cải thiện hô hấp

- Cải thiện phản xạ, sự nhanh nhạy và giúp đầu óc tỉnh táo

Ngoài ra, đây còn là môn thể thao giúp giảm stress cực kỳ tốt. Những cú đánh mạnh mẽ, những bước chạy linh hoạt khiến người chơi giải phóng năng lượng tiêu cực, lấy lại sự cân bằng tinh thần.

3. Tập boxing - đòn quyết định cho thân hình săn chắc

Nhìn vóc dáng săn chắc và thần thái khỏe khoắn của Tiên Tiên hiện tại, ít ai ngờ cô từng khá lười vận động. Một trong những bước ngoặt lớn trong hành trình cải thiện hình thể của nữ ca sĩ chính là… tập boxing.

Boxing vốn được coi là bộ môn đốt mỡ số 1 hiện nay, với khả năng tiêu hao 600 - 800 calo/giờ tập. Không những thế, bài tập này còn tăng cường sức mạnh toàn thân, giúp cơ thể trở nên dẻo dai, mạnh mẽ và sắc nét hơn.

Lợi ích khi tập boxing thường xuyên:

- Tăng sức mạnh cơ bắp, làm săn chắc toàn thân, đặc biệt là tay, vai, lưng.

- Đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm cân nhanh chóng.

- Rèn luyện tinh thần kỷ luật, cải thiện sức khỏe tinh thần.

Không chỉ riêng Tiên Tiên, rất nhiều sao Việt và quốc tế lựa chọn boxing như một cách "giữ phong độ", bởi hiệu quả toàn diện mà nó mang lại.

Từ một cô nàng có vóc dáng "hơi thừa" thành hình mẫu khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, Tiên Tiên chính là minh chứng sống cho việc thay đổi thói quen sống sẽ thay đổi cả cuộc đời. Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay ép cân cực đoan, chỉ cần kiên trì với thói quen lành mạnh như tập gym, chơi tennis, tập boxing, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vóc dáng săn chắc và tinh thần tích cực như nữ ca sĩ cá tính này.

Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần 20-30 phút mỗi ngày thôi, hành trình "say hi" với phiên bản tốt hơn của chính mình đã bắt đầu!