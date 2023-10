Vợ Will Smith thông báo đã ly thân chồng 7 năm, tiết lộ luôn "thâm cung bí sử" sau cái tát chấn động ở Oscar

Cuốn hồi ký Worthy của Jada Pinkett Smith vừa phát hành đã gây bão mạng xã hội vì tiết lộ những chuyện chấn động trong cuộc đời nữ diễn viên. 1 trong những điều gây sốc nhất đó chính là vợ chồng Will Smith - Jada Pinkett Smith đã ly thân được 7 năm. Nữ diễn viên tiết lộ giờ họ đồng hành bên nhau như 1 gia đình, chứ không phải với tư cách vợ chồng.

Thời điểm cặp đôi quyết định ly thân là vào năm 2016, với lý do đã quá mệt mỏi vì hàn gắn mối quan hệ: "Tôi nghĩ cả 2 chúng tôi đều mắc kẹt trong ảo tưởng về đối phương". Nói về lý do vì sao đến giờ mới tiết lộ chuyện ly thân, Jada cho biết họ chưa sẵn sàng và đến giờ 2 vợ chồng vẫn cố gắng hàn gắn mối quan hệ sau 26 năm bên nhau. Nữ diễn viên hứa với chồng rằng ly thân không phải lý do để ly hôn và cô sẽ giữ nguyên lời hứa.

Jada Pinkett Smith tiết lộ cô và chồng đã ly thân được 7 năm

Trước đây từng có nhiều tin đồn vợ chồng Will Smith "cơm không lành, canh không ngọt". Ngay cả khi Jada Pinkett Smith lộ chuyện tình ngoài luồng với nam ca sĩ kém 21 tuổi, đôi vợ chồng cũng chỉ nói đơn giản rằng họ đang ly thân và cho nhau sự tự do về mọi mặt. Vợ chồng tài tử đình đám không chia sẻ cụ thể về những vấn đề trong cuộc hôn nhân, sau đó họ thường xuyên tình tứ đi dự sự kiện nên công chúng tưởng gia đình họ đã lại êm ấm.

Công chúng những tưởng gia đình Smith lại êm ấm

Trong cuốn hồi ký Worthy, Jada Pinkett Smith còn tiết lộ những chuyện đằng sau cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Nữ diễn viên có linh cảm xấu, bụng quặn lại khi thấy Chris Rock lên sân khấu, vì nam MC là người hay châm chọc cô. Đúng như dự đoán, nam MC buông lời mỉa mai về chứng rụng tóc của Jada Pinkett Smith.

Ban đầu điều này diễn ra như 1 trò đùa nhưng đến khi Will Smith tức giận tát Chris Rock và hét lên "Đừng có gọi tên vợ tôi bằng cái miệng **** của cậu", Jada Pinkett Smith mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong giây phút Will Smith gọi cô bằng "vợ", nội tâm của nữ diễn viên như bừng tỉnh: "Thì ra tôi vẫn là vợ anh ấy". Nữ diễn viên nhớ lại những cuộc khủng hoảng trong đời và suy nghĩ: "Nếu tôi phải chiến đấu hoặc bỏ chạy thì xong đời rồi. Tôi thậm chí còn không thể đứng dậy. Nhưng dù thế nào, Will và tôi vẫn ở bên nhau trong chuyện này". Dù vậy, Jada Pinkett Smith vẫn không hiểu tại sao vụ việc lại khiến Will Smith lại buồn bã đến vậy, vì vợ chồng cô đã sống tách biệt từ lâu, chỉ còn là những người trong gia đình.

Tình huống Will Smith tát Chris Rock khiến Jada Pinkett Smith nhận ra cô vẫn là vợ anh

Trong cuộc phỏng vấn với People, Jada Pinkett Smith tiết lộ Chris Rock từng ngỏ ý hẹn hò giữa lúc tin đồn cô ly hôn được lan truyền. Jada ngờ vực: "Ý anh là gì?", đồng thời cho biết tin vợ chồng cô ly hôn chỉ là đồn nhảm. Điều này khiến Chris Rock kinh hoàng và thốt ra lời xin lỗi. Kể từ sau sự cố trên sân khấu Oscar 2022, Jada Pinkett Smith và Chris Rock cũng chưa hề liên lạc lại với nhau.

Cuốn hồi ký Worthy hé lộ nhiều câu chuyện đằng sau sự nghiệp, cuộc đời của nữ diễn viên đình đám

Nguồn: People