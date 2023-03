Chris Rock nói về cái tát của Will Smith sau 1 năm: "Nó vẫn còn đau"

Trong một giờ của chương trình đặc biệt này, nam diễn viên hài đi sâu vào điều mà hàng nghìn khán giả đã chờ đợi để được nghe, phá vỡ hậu quả của cú đánh trên sân khấu của người chiến thắng giải Oscar 2022 Will Smith.



"Tất cả các bạn đều biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, khi bị Suge Smith đánh. Mọi người đều biết. Mọi người đều biết" - Chris Rock nói - "Tôi đã bị đánh một năm trước… và mọi người hỏi: "Có đau không?". Nó vẫn còn đau. Tôi đã nghe thấy tiếng chuông "Summertime" bên tai".



Bất chấp áp lực từ báo chí phải công khai về những gì đã xảy ra, Rock kiên quyết rằng bạn sẽ không thấy anh mổ xẻ câu chuyện này trên một chương trình trò chuyện.

"Tôi không phải là nạn nhân, bạn sẽ không bao giờ thấy tôi khóc lóc trên Oprah hay Gayle King. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó… Nó sẽ không bao giờ xảy ra..." - Chris Rock nói.

Về việc cái tát có đau không, Rock đã trực tiếp trả lời: "Will Smith lớn hơn tôi đáng kể, chúng tôi không có cùng kích thước. Will Smith cởi trần đóng phim. Bạn chưa bao giờ thấy tôi cởi trần đóng phim. Nếu tôi tham gia một bộ phim đang phẫu thuật tim hở, tôi sẽ mặc một chiếc áo len. Will Smith đã đóng vai Muhammad Ali trong một bộ phim, bạn có nghĩ rằng tôi đã thử vai cho vai đó không? Tôi đóng vai Pookie trong "New Jack City". Tôi đóng vai một mẩu ngô trong "Pootie Tang"... Tôi là ngựa vằn, anh ấy là cá mập".

(Ảnh: Netflix)

Chris cũng cho biết tiêu đề chương trình của anh - "Selective Outrage" (tạm dịch: Sự phẫn nộ có chọn lọc) - cũng được lấy cảm hứng từ cái tát: "Will Smith thực hành "Sự phẫn nộ có chọn lọc"..." - Rock giải thích - "Tất cả những ai thực sự biết, đều biết tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Tôi không có bất kỳ "vướng mắc" nào".

Đối với những người xem có thể chưa hiểu, Chris Rock đã từng nói về một nội dung câu chuyện trong tập "Red Table Talk" có Smith và vợ của anh là Jada Pinkett Smith: "Vợ anh ấy đang ngủ với bạn của con trai cô ấy. Bình thường tôi sẽ không nói về chuyện chết tiệt này… Tôi không hiểu tại sao hai con người tài năng lại làm một việc hạ thấp như vậy. Tất cả chúng ta đều bị lừa, mọi người ở đây đều bị lừa. Không ai trong chúng tôi từng được phỏng vấn bởi người đã lừa dối chúng tôi, trên truyền hình… Cô ấy làm tổn thương anh ấy nhiều hơn là anh ấy làm tổn thương tôi".

Sau cuộc phỏng vấn này, Rock nói: "Mọi người trên thế giới đều gọi anh ấy là đồ khốn nạn. Tôi đã cố gọi cho thằng khốn đó, tôi đã cố gọi cho người đàn ông đó và gửi lời chia buồn đến anh ta, anh ta không bắt máy tôi".

Rock cũng bóng gió rằng mối hiềm khích giữa anh và gia đình Smith có liên quan đến lễ trao giải Oscar 2016 do anh dẫn dắt - bất chấp lời kêu gọi tẩy chay của Pinkett Smith do sự thiếu đa dạng trong các đề cử: "Cô ta nói tôi nên nghỉ việc này vì Will không được đề cử cho "Concussion". Cái quái gì vậy? Vì vậy, sau đó tôi làm một số trò đùa về nó, ai thèm quan tâm? Nó là như vậy. Cô ấy đã bắt đầu nó, tôi đã kết thúc nó... Cô ấy đã bắt đầu chuyện này. Không ai bắt nạt cô ấy cả".

Trước câu hỏi tại sao anh không làm gì sau cái tát? Chris trả lời: "Bởi vì tôi có cha mẹ. Tôi đã lớn lên. Và bạn biết bố mẹ tôi đã dạy tôi những gì không? Đừng đánh nhau trước mặt người da trắng".