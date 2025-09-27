Đó chính là Trân Phạm (Banni). Cô nàng 27 tuổi này đến từ Bến Tre (nay là Trà Vinh) và hiện đang là người mẫu ảnh tại TP.HCM. Tại giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy tại Carmelina Beach Resort, vào sáng ngày 26/9, Trân Phạm cùng với bạn đấu Lê Ngọc Chiến (Steven Leo) đã xuất sắc giành giải Ba chung cuộc.

Bên cạnh kết quả ấn tượng, Banni còn gây chú với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đặc biệt là đôi chân dài hút mắt chẳng kém gì Hoa hậu.

Trân Phạm gây chú ý trên sân pickleball với nụ cười rạng rỡ, vóc dáng cân đối (Ảnh: Fancy Pickleball #withGalaxy)

Trân Phạm và Steven Leo (cùng mặc trang phục trắng) giành giải Ba (Ảnh: Fancy Pickleball #withGalaxy)

Chia sẻ với chúng tôi, Trân Phạm dậy từ khoảng 5h sáng để chuẩn bị trang điểm và trang phục rồi di chuyển đến địa điểm thi đấu. Tính đến hiện tại, cô nàng đã theo đuổi pickleball được khoảng nửa năm.

Trong quãng thời gian này, khoản chi mà Trân Phạm đầu tư nhiều nhất là tiền đi thi đấu giao lưu các giải phong trào. Mỹ nhân miền Tây nói thêm: “Quần áo mình cũng mua kha khá còn vợt thì không đổi nhiều vì không bị hư hại nhiều”.

“Trước đây hầu như mình chỉ tập gym, pilates, tập nhảy và ít chơi thể thao. Bây giờ qua pickleball thấy dễ chơi, có nhiều hoạt động, được đi giao lưu với mọi người nên thích hơn. Trong tương lai nếu không có chấn thương hay vấn đề gì khác thì chắc chắn mình còn theo đuổi pickleball dài dài” - Trân Phạm nói.

Những khoảnh khắc của hot girl tại giải đấu (Ảnh: Fancy Pickleball #withGalaxy)

Được biết, Trân Phạm từng tham gia show hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ vào năm 2021 và khiến dàn "nam thần" xao xuyến vì nhan sắc quá xinh đẹp. Thời điểm đó cô cho biết vì từ lâu không có cảm giác yêu đương nên cô được một người bạn giới thiệu tham gia chương trình để xem mắt 9 chàng trai.

Nàng hot girl này còn có rất nhiều tài lẻ như biết nấu ăn, cắm hoa, thêu thùa may vá,... nhưng cá tính lại cực kỳ độc lập, mạnh mẽ với sở thích chơi trò cảm giác mạnh, chạy xe mô tô phân khối lớn. Cô nàng được MC Liêu Hà Trinh nhận xét là cô gái toàn năng.

Trong show, Trân Phạm đã bị gây ấn tượng mạnh bởi ông bố 1 con Phú Thịnh - "cực phẩm" đến từ Người Ấy Là Ai. Cả hai có nhiều điểm chung, hứa hẹn sẽ tìm hiểu nhau thêm ngoài đời.

Trân Phạm khi đi show hẹn hò vào năm 2021

Tuy nhiên theo trạng thái trên tài khoản MXH, Trân Phạm vẫn đang độc thân. Cô thường chia sẻ nhiều hình ảnh công việc mẫu ảnh và những niềm vui cá nhân như đi du lịch, đánh pickleball, đi cà phê cùng bạn bè,... Các bài đăng này đều đem đến cảm giác Trân Phạm khá nữ tính, dịu dàng nhưng cũng mang năng lượng vui vẻ, tích cực và được lượng tương tác khá lớn từ cư dân mạng.

Hiện tại, Trân Phạm đang có gần 88k người theo dõi trên Instagram.

Một số hình ảnh đời thường của mỹ nhân miền Tây:

Nhan sắc và vóc dáng không chút tì vết của Trân Phạm (Ảnh: IGNV)

Cô nàng thường xuyên đi đánh pickleball (Ảnh: IGNV)

Một trong những niềm đam mê khác của mỹ nhân là đi du lịch (Ảnh: IGNV)

Hiện tại cô nàng đang là mẫu ảnh cho các brand thời trang (Ảnh: IGNV)

Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy là giải đấu thể thao, nơi để các bạn trẻ tranh tài và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống năng động – điều mà thế hệ trẻ ngày nay luôn theo đuổi. Giải đấu mang đến không khí thể thao đầy năng lượng, nhưng cũng đủ “fancy” để biến nó thành trải nghiệm vừa khỏe khoắn, vừa thể hiện cá tính riêng.

