Vợ tôi nghĩ ra trò mới khiến cả nhà tôi phát điên: Gieo quẻ hỏi việc trên ChatGPT

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày cuộc sống gia đình mình lại bị đảo lộn chỉ vì… một cái màn hình.

Vợ tôi vốn là người hơi “tín”. Không phải mê tín đến mức mù quáng, nhưng kiểu tin vào ngày giờ, màu sắc, phong thủy. Lúc mới cưới, tôi thấy cũng bình thường, thậm chí có phần đáng yêu. Ví dụ như chọn ngày đẹp để làm việc lớn, hay thỉnh thoảng xem tuổi hợp – khắc cho vui.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ đi xa hơn tôi tưởng.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc vợ tôi hay cầm điện thoại, gõ gõ rồi cười một mình. Tôi hỏi thì cô ấy bảo đang “gieo quẻ hỏi việc”, nghe cho vui thôi. Tôi cũng không để ý nhiều, nghĩ là mấy trò giải trí trên mạng.

Và rồi 1 ngày nó không còn là “cho vui” nữa.

Sáng hôm con trai tôi đi thi học kỳ, tôi dậy sớm định 2 bố con đi ăn bát phở ăn cho chắc bụng. Nhưng vợ tôi đã dậy từ trước, hì hục trong bếp. Tôi tưởng cô ấy nấu gì đơn giản, ai ngờ lại là xôi gấc xôi đỗ.

Cô ấy nói phải ăn đồ màu đỏ cho may mắn.

Tôi nhìn đồng hồ, gần đến giờ đi thi mà con thì ngồi ăn trong trạng thái miễn cưỡng. Tôi có góp ý thì vợ chỉ bảo: “Anh không hiểu đâu, em hỏi rồi, hôm nay phải thế mới tốt”.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Không chỉ chuyện của con, đến cả công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng. Có hôm tôi chuẩn bị đi gặp đối tác quan trọng, vợ đứng trước tủ quần áo, nhất quyết bắt tôi thay bộ khác vì “không hợp mệnh hôm nay”.

Tôi gạt đi thì cô ấy giận.

Những chuyện nhỏ lặp lại nhiều lần, từ hài hước chuyển sang phiền phức. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là giai đoạn, rồi sẽ qua. Cho đến khi mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.

Khoảng một tuần trở lại đây, vợ tôi liên tục hỏi tiền. Không phải kiểu tiêu xài vô lý, mà là những khoản nhỏ lẻ nhưng dồn dập. Trong khi lương tháng tôi vẫn đưa đầy đủ, không thiếu một đồng.

Tôi hỏi thì cô ấy không nói rõ, chỉ bảo cần dùng.

Có hôm cô ấy còn hỏi một câu rất lạ: “Anh có sắp có khoản tiền nào không nói với em không?”.

Tôi thấy vô lý, nên bắt đầu để ý.

Một tối, khi vợ đã ngủ, tôi mở laptop của cô ấy. Tôi không có thói quen kiểm tra riêng tư, nhưng lúc đó tôi cần một câu trả lời.

Lịch sử sử dụng ChatGPT hiện ra ngay trước mắt.

Hàng loạt câu hỏi, kiểu như “hôm nay nên làm gì để gặp may”, “công việc này có thuận không”, “chồng có điều gì đang giấu không”… và gần nhất là một câu khiến tôi đứng im rất lâu.

“Chồng sắp có tiền riêng, có nên hỏi không?”.

Phía dưới là một đoạn trả lời dài, phân tích nghe rất hợp lý, đại ý rằng có dấu hiệu tài chính thay đổi, nên cần chú ý và chủ động.

Tôi ngồi nhìn màn hình mà không biết nên nghĩ gì.

Hóa ra tất cả những hành động mấy ngày qua đều bắt nguồn từ đó. Không phải vì tôi thực sự có chuyện gì, mà vì một “dự đoán” nào đó khiến vợ tôi tin là thật.

Tôi đóng máy lại.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như không có gì. Vợ tôi vẫn hỏi han, vẫn chăm sóc gia đình, nhưng trong ánh mắt có thêm một chút gì đó mà tôi không gọi tên được.

Tôi không biết nên nói thế nào.

Nếu tôi thẳng thắn, câu chuyện sẽ đi đến đâu? Tôi không sai, nhưng liệu tôi có thuyết phục được cô ấy rằng những thứ cô ấy tin không phải lúc nào cũng đúng?

Còn nếu tôi im lặng, mọi chuyện có dừng lại không, hay sẽ còn đi xa hơn?

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng không đến từ tiền bạc hay công việc, mà đến từ cách nhìn nhận thực tế.

Một bên tin vào những gì có thể kiểm soát. Một bên bắt đầu tin vào những thứ vô hình.

Và tôi không biết mình phải làm gì để kéo cô ấy quay lại đây?