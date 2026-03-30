"Em có nghĩ mình lấy nhầm chồng?", chồng dám hỏi thì vợ dám trả lời, đáp án cô vợ đưa ra quá chất

Theo dõi những đoạn clip của vợ chồng Chính - Thư (kênh TikTok Chính kể - Thư nghĩ), người ta dễ dàng bắt gặp đâu đó hình bóng của chính cuộc hôn nhân nhà mình. Quanh đi quẩn lại cũng là dăm ba câu chuyện sinh hoạt thường ngày như bao gia đình khác, nhưng góc nhìn của Chính và Thư lại khiến người xem phải lặng đi suy nghĩ.

Bởi lẽ, nó quá đời. Đời sống vợ chồng đâu chỉ có những lãng mạn mộng mơ, nó còn được chắp vá bởi những giận hờn, những khoảnh khắc thất vọng, và cả những phút giây chán nản khi đối phương vô tình không hiểu, chưa chịu nghĩ cho người còn lại.

"Có khi nào em nghĩ mình lấy nhầm chồng không?"

Có một lần ngồi tâm sự, Chính ngập ngừng hỏi vợ: "Có lúc nào em nghĩ, mình lấy nhầm chồng không?".

Câu trả lời của Thư đã mở ra một nỗi niềm mà có lẽ rất nhiều người phụ nữ từng trải qua: "Có, là lúc anh mua iPhone 13".

Và rồi Thư kể lại, đó là thời điểm vừa hết đợt cách ly Covid, hai vợ chồng vẫn đang phải gồng gánh trả nợ tiền mua nhà. Tiền tiết kiệm có bao nhiêu, cô gom góp đưa hết cho chồng đầu tư.

"Thời điểm ấy, gần như một mình em lo kinh tế, mà còn phải chăm con nữa. Một ngày anh trúng một mánh kinh doanh và quyết định mua iphone 13 ngay trong buổi trưa hôm ấy. Em vẫn còn nhớ anh gọi khoe bóc seal điện thoại nhưng lúc đấy em không hề thấy vui.

Em chỉ nghĩ lúc ấy em làm kiếm tiền mà không dám mua gì cho bản thân. Mua gì cho bản thân là em sẽ nghĩ lên nghĩ xuống, thậm chí quần áo cũng không mua, em không có lấy một món trang sức nào trên người, mọi thứ em chỉ lo cho sinh hoạt trong gia đình, vậy mà anh không hề nói chuyện, không hỏi qua ý kiến của em về việc mua điện thoại. Anh đùng một phát mua luôn, em cảm thấy là mọi sự hi sinh của em bị vô ích" - Thư giãi bày với chồng.

Sự vô tâm ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những hy sinh thầm lặng của cô. Thư ức đến mức phải trốn vào phòng, đóng chặt cửa lại và đập đồ để xả giận, chỉ vì không muốn con cái phải chứng kiến cảnh mẹ suy sụp như vậy. Cảm xúc uất nghẹn ngày hôm ấy, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ y nguyên.

"Tại sao em vẫn quyết định ở lại và tha thứ cho anh?"

Nghe đến đây, Chính trầm ngâm hỏi tiếp: "Sau hôm ấy, tại sao em vẫn quyết định ở lại và tha thứ cho anh?".

Người ta vẫn nói, hôn nhân bền chặt không nằm ở việc chưa từng giận dữ, mà nằm ở cách người ta đối diện với cơn giận.

Thư kể lại khi cô nói ra những uất ức đó, Chính đã lập tức bỏ lại tất cả chạy về nhà, xin lỗi vợ ngay giây phút ấy. Đó là cách giải quyết xoa dịu tức thời. Nhưng điều thực sự giữ cô lại, là việc cô quan sát anh trên một hành trình dài sau đó. Chính đã thực sự thay đổi, biết rút kinh nghiệm và bắt đầu chi tiêu có tính toán hơn, biết lo nghĩ cho tương lai chung của gia đình.

Chính cũng chân thành thú nhận: "Trước đây anh là người chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Em chính là người đã làm anh hoàn thiện bản thân hơn, biết suy nghĩ cho em và cho con nhiều hơn. Cảm ơn vợ".

Bản lĩnh của người vợ: Khéo léo lèo lái, biến vô tâm thành thấu hiểu

Lắng nghe câu chuyện của họ, ngẫm lại mới thấy, sự khéo léo của người phụ nữ trong hôn nhân đôi khi chỉ nằm ở chữ "điều hướng" này đây.

Nhiều khi đàn ông không hẳn là tệ bạc, họ chỉ... hơi "vô tri". Họ sống đơn giản, vô tư làm những điều mình thích mà vô tình trở nên vô tâm với đối phương.

Nếu lỡ gặp một ông chồng còn thiếu sót như thế, chị em đừng vội chán nản mà "buông bỏ". Đôi khi, chịu khó uốn nắn, kiên nhẫn "sửa chữa", món đồ ngỡ hỏng ấy lại dùng rất bền. Cái khéo của người vợ là biết bộc bạch cảm xúc để chồng thấu hiểu sự hi sinh của mình, từ đó lèo lái, điều hướng để anh ấy dần thay đổi, biết quan tâm và đặt gia đình lên trên hết.

Hôn nhân là một chặng đường dài. Sẽ có những lúc ta thấy người kia thật đầy rẫy khuyết điểm. Nhưng thay vì dồn nén những bất mãn ấy thành một quả bom nổ chậm rồi vứt bỏ tất cả, hai vợ chồng rất cần những phút giây ngồi lại bên nhau.

Phải nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn nhưng đầy thiện chí về những điều chưa tốt ở đối phương để cùng điều chỉnh. Bởi suy cho cùng, tình yêu đưa ta đến với nhau, nhưng chính sự thấu hiểu và cùng nhau sửa chữa mới là thứ giữ ta ở lại.