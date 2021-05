Vô tình nhặt được tổng tài: Lăng Phương là ai mà khiến An Tâm (Triệu Lộ Tư) ghét còn fan thì mê vì quá giàu, quá đẹp trai?

Bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài do Triệu Lộ Tư - Lưu Đặc đóng chính đã phát sóng đến tập 10 và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nói về nội dung, câu chuyện mà Vô tình nhặt được tổng tài mang đến quả là không mới.

Nếu thường xuyên theo dõi các phim ngôn tình Hoa ngữ, chắc chắn nhận ra cốt truyện tổng tài giàu có bị mất trí nhớ yêu phải cô gái nghèo ngây thơ, trong sáng thuộc hàng rất quen.

Vô tình nhặt được tổng tài: Lăng Phương tán tỉnh Cố An Tâm nhưng nhận cái kết phũ.

Nhưng nhờ cách cài cắm tình tiết dễ chịu, cộng thêm diễn xuất hợp vai của Triệu Lộ Tư, bộ phim vẫn gây xôn xao vì hàng loạt diễn biến ngọt sủng đến mức ai cũng phải ngẩn ngơ.

Ngoài vai nam chính là tổng tài bị mất trí nhớ Lăng Việt (Lưu Đặc), Vô tình nhặt được tổng tài còn có thêm nam phụ bad boy si tình vô cùng hài hước Lăng Phương. Trong tập 8 vừa lên sóng, Lăng Phương gọi cô nàng shipper Cố An Tâm đến phòng của mình để tặng quà nhưng cuối cùng lại nhận trái đắng.

Thiếu gia Lăng Phương dùng mọi cách để tán tỉnh An Tâm.

Cụ thể, Lăng Phương cài pháo giấy ở cửa, ngay khi An Tâm bước vào là pháo giấy màu hồng bắn ra tứ tung. Tiếp đến, Lăng Phương còn để quà tặng cực kỳ đắt tiền trong bánh kem. Khi ăn chiếc bánh ấy, An Tâm cực kỳ nổi giận vì cho rằng phần tặng quà này hết sức ngu ngốc: "Sao anh lại để quà trong đây chứ, lỡ tôi gãy răng thì sao? Tôi làm gì có tiền đi trồng răng giả".

Tiếp đến, Lăng Phương kể rằng anh đã mang đến nhà An Tâm rất nhiều váy áo lộng lẫy, lập tức An Tâm mắng rằng những món đó chỉ là vứt đi. Quần áo thì đúng là toàn hàng hiệu đắt tiền thật đấy nhưng lại xấu xí, màu sắc lòe loẹt không thể chấp nhận được. Cuối cùng, để thoát khỏi sự theo đuổi của Lăng Phương, An Tâm đã xịt vào mặt anh thứ hơi cay xè. Dẫu vậy, vì tình yêu vô cùng mù quáng, thiếu gia nhà siêu giàu Lăng Phương vẫn quyết theo đuổi tình yêu đến cùng.

Thực sự là rất mệt mỏi với chàng trai chẳng có gì ngoài tiền Lăng Phương đấy!

Nếu 1 ngày nào đó, bad boy nhà giàu đến gặp bạn và hỏi "Em cần gì", bạn có trả lời "Em cần tiền" như An Tâm không? Và khi thiếu gia đáp "Thật may tôi lại có rất nhiều tiền, ở nhà lại chẳng có gì ngoài tiền cả", bạn sẽ sà vào lòng vị thiếu gia ấy chứ?

Những tập tiếp theo của Vô tình nhặt được tổng tài vẫn đang được phát sóng trên Youku.