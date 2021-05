Triệu Lộ Tư có phim ngọt sủng: Mỹ nữ Trần Thiên Thiên trong lời đồn mặt bé xíu cực xinh nhưng lộ rõ chân quá ngắn

Bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài do Triệu Lộ Tư - Lưu Đặc đóng chính vừa lên sóng những tập đầu tiên trên Youku. Bộ phim đi theo hướng ngọt sủng, là câu chuyện về tổng tài giàu có lạnh lùng với cô gái nghèo ngây thơ, trong sáng.

Đương nhiên, Triệu Lộ Tư tiếp tục đóng vai nữ chính đáng yêu, trong trẻo. Đây là dạng vai đã định hình phong cách cho Triệu Lộ Tư từ Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tam thiên nha sát đến Yêu em từ dạ dày và gần đây nhất là Trường Ca Hành.

Triệu Lộ Tư được khen xinh đẹp, ngọt ngào.

Xuất hiện trong dự án mới, Triệu Lộ Tư được khán giả ngợi khen vì vẻ ngoài tươi trẻ, rực rỡ. Gương mặt cô đã thon gọn, nhỏ nhắn hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, khi đứng cạnh nam chính Lưu Đặc, Triệu Lộ Tư lộ rõ vóc dáng gầy gò, thấp bé. Cô chỉ đứng tới vai Lưu Đặc, khoảng cách chênh lệch đến hơn 1 cái đầu. Ngoài đời thực, Triệu Lộ Tư công bố thông tin cô cao 1m63, còn Lưu Đặc thì cao tầm 1m84.

Tuy nhiên có phải là cô nàng rất lùn không?

Sau 4 tập phim đầu tiên, Triệu Lộ Tư được đánh giá là diễn hợp vai, biểu đạt cảm xúc tốt, tuy nhiên chưa tạo ấn tượng đột phá hay để lại dấu ấn gì quá lớn. Còn về Lưu Đặc, anh chàng bị chê diễn tệ hại, không có dáng vẻ giàu sang, đỉnh đạc của 1 tổng tài lắm tiền nhiều của. Thêm đó, ánh mắt của Lưu Đặc quá lờ đờ, mệt mỏi, thường xuyên khiến người xem phải thét lên vì chẳng hiểu muốn biểu đạt cảm xúc gì. Với 1 diễn viên, quan trọng là phải biết biểu đạt cảm xúc thông qua ánh mắt, nhưng Lưu Đặc diễn tệ thế này thì biết trông đợi gì đây?

Lưu Đặc diễn quá tệ hại, đôi mắt lại còn lờ đờ, biểu đạt cảm xúc kém.

Vô tình nhặt được tổng tài lấy bối cảnh hiện đại, nội dung xoay quanh 2 nhân vật chính là cô nàng shipper hậu đậu, ngây thơ Cố An Tâm và người thừa kế ở tập đoàn lớn Lặng Việt. Vào 1 ngày nọ, Cố An Tâm vô tình va phải Lăng Việt, đúng lúc này, Lăng Việt lại lên cơn "hoang tưởng" và nghĩ bản thân là người bị hại nên mới bắt ép Cố An Tâm phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Cùng lúc này, Lăng Việt quyết định đưa Cố An Tâm về nhà ở chung để tiện bề chăm sóc nhau. Từ đó, chuyện tình kiểu oan gia ngõ hẹp, hoàng tử gặp công chúa lọ lem đã bắt đầu.