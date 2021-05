Vô tình nhặt được tổng tài: Lộ cảnh tắm gây đỏ mặt của Triệu Lộ Tư, ngã vào tổng tài rồi còn vuốt ve nhạy cảm

Bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài do Triệu Lộ Tư - Lưu Đặc đóng chính đang phát sóng những tập đầu tiên trên Youku.

Vô tình nhặt được tổng tài lấy bối cảnh hiện đại, nội dung xoay quanh 2 nhân vật chính là cô nàng shipper hậu đậu, ngây thơ Cố An Tâm và người thừa kế ở tập đoàn lớn Lăng Việt. Vào 1 ngày nọ, Cố An Tâm vô tình va phải Lăng Việt. Sau khi đưa vào bệnh viện điều trị, Lăng Việt nói rằng anh mất trí nhớ, đồng thời mắc luôn chứng "hoang tưởng" và nghĩ bản thân là người bị hại nên mới bắt ép Cố An Tâm phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Triệu Lộ Tư đóng vai Cố An Tâm.

Sau đó, Cố An Tâm quyết định đưa Lăng Việt về nhà ở chung để tiện bề chăm sóc nhau. Từ đó, chuyện tình kiểu oan gia ngõ hẹp, hoàng tử gặp công chúa lọ lem đã bắt đầu.

Trong trích đoạn ngắn vừa được ekip sản xuất hé lộ, Cố An Tâm và Lăng Việt khiến người xem đỏ mặt khi lộ cảnh ngã nhào vào bồn tắm. Lăng Việt trong tình trạng không mặc áo, khoe trọn cơ bắp cuồn cuộn còn An Tâm thì mặc đồ ở nhà khá mỏng manh. Sau khi cùng Lăng Việt ngã vào bồn tắm, An Tâm còn "vô tình" đưa tay sờ ngực Lăng Việt. Cảnh tượng vuốt ve này khiến người xem vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần chờ đợi.

Vô tình nhặt được tổng tài là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lộ Tư sau khi làm mưa làm gió cùng các phim Trường Ca Hành, Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Triệu Lộ Tư được xem như 1 trong những Tiểu Hoa sau 95 nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Vậy nên khi Vô tình nhặt được tổng tài lên sóng, nhiều khán giả đã mong đợi phim sẽ thu thành tích ấn tượng.

Hiện tại, lượt xem của Vô tình nhặt được tổng tài vẫn ổn. Tuy nhiên, bộ phim nhận ý kiến trái chiều là nội dung phim quá cũ, diễn xuất của nam chính Lưu Đặc thuộc hàng tệ hại còn nữ chính Triệu Lộ Tư thì giậm chân tại chỗ, chẳng có chút bứt phá nào.