Những năm gần đây, livestream trở nên phổ biến, cung cấp đủ loại nội dung từ bán hàng, biểu diễn đến tương tác trực tuyến. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng khiến không ít người sa đà vào thế giới ảo.

Tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), anh Lưu – một lao động xa nhà – tố rằng sau 8 năm chung sống, vợ anh đã âm thầm tiêu hết 1,16 triệu nhân dân tệ (4,3 tỷ đồng) tiền tiết kiệm của gia đình. Trong đó, hơn một nửa số tiền được dùng để tặng thưởng cho một nam streamer điển trai mà cô chưa từng gặp. Quá phẫn nộ, anh yêu cầu phân chia lại tài sản chung và quyết định ly hôn.

Theo Minsheng Channel, anh Lưu cho biết mình sống tằn tiện ở thành phố khác, chỉ chi 300 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) tiền thuê nhà mỗi tháng và gửi gần như toàn bộ thu nhập về cho vợ nuôi con.

VTC News cho biết, nhiều năm qua, anh Lưu luôn tin rằng tình hình tài chính của gia đình mình ổn định. Tuy nhiên, gần đây, anh vô cùng sốc khi phát hiện khoản tiền gửi tiết kiệm cố định 1,16 triệu nhân dân tệ mà anh vất vả lắm mới tích cóp được đã biến mất, thậm chí anh còn nợ thêm hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đồng) vay trực tuyến.

Vợ tiêu sạch 4,3 tỷ đồng tiền tiết kiệm, vay thêm 300 triệu để “boa” cho nam streamer điển trai. Ảnh minh họa.

Bị chồng truy hỏi, người vợ thừa nhận đã chi 670.000 nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng) để tặng quà ảo cho một nam streamer nhằm giúp anh ta “thi đấu trên nền tảng”. Cô nói mình bị cuốn vào cuộc chơi và mất kiểm soát, đồng thời khẳng định chưa từng gặp người này ngoài đời.

Cú sốc khiến anh Lưu suy sụp vì công sức nhiều năm tích góp tan thành mây khói. Hiện hai bên đang thương lượng việc phân chia tài sản trước khi ly hôn. Sự việc này gây ra những tranh luận gay gắt trên mạng, nhiều người cho biết họ sốc khi biết những rủi ro đáng kể liên quan đến việc boa tiền và tin rằng các nền tảng livestream nên tăng cường cảnh báo người dùng để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra.

Trước đó năm 2024, một vụ việc tương tự xảy ra ở Thiên Tân. Tòa án địa phương đã buộc một nam streamer họ Tôn hoàn trả hơn 220.000 nhân dân tệ (787 triệu đồng) – tương đương một nửa số tiền anh nhận từ cô Cao, một phụ nữ đã kết hôn. Trong 9 tháng, cô Cao tặng cho Tôn hơn 18.000 món quà ảo trị giá hơn 450.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng) do bị anh ta khéo léo vun vén tình cảm và khuyến khích chi tiêu.

Anh Dương - chồng của cô Cao, đã đệ đơn kiện Tôn sau khi phát hiện vợ mình chi tiêu quá mức cho nam streamer này. Anh lập luận rằng, hành động của vợ anh cấu thành hành vi thiếu chung thủy trong hôn nhân và sử dụng tài chính chung trái phép. Anh yêu cầu được hoàn trả toàn bộ số tiền 450.000 nhân dân tệ mà vợ anh đã chi cho Tôn. Phía Tôn phản bác rằng, hành động của cô Cao chỉ đơn thuần là để giải trí, tương tự như mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, tòa án nhận định, ban đầu việc tương tác với Tôn của cô Cao có thể chỉ là để giải trí nhưng mối quan hệ ngoài đời thực đã vượt ra ngoài khuôn khổ streamer - người hâm mộ thông thường. Tòa án cho rằng số tiền khổng lồ mà cô Cao đã chi cho Tôn là vi phạm chuẩn mực xã hội và thuần phong mỹ tục. Ngoài ra, tòa án cũng xem xét việc Tôn biết rõ tình trạng hôn nhân của cô Cao và việc anh ta khuyến khích cô chi tiêu quá mức là những yếu tố khiến anh ta phải chịu trách nhiệm, theo Phụ nữ số,

Kết quả, tòa án đã ra phán quyết buộc Tôn phải trả lại một nửa số tiền mà anh ta đã nhận được – hơn 220.000 nhân dân tệ (787 triệu đồng), trong vòng 10 ngày. Đồng thời, tòa án cũng đưa ra khuyến nghị về việc siết chặt kiểm duyệt nội dung, hướng dẫn đạo đức cũng như hệ thống giám sát tài khoản và xử phạt nghiêm minh hơn đối với các nền tảng livestream.