Lương hơn 44 triệu đồng/tháng, tôi vẫn từ chối mời sếp đi ăn để tiết kiệm tiền, 1 tháng sau bất ngờ được thăng chức

*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Vương Bình được đăng tải trên nền tảng Sohu (Trung Quốc).

Khi mới đi làm ở công ty hiện tại, tôi luôn cố gắng hòa nhập với đồng nghiệp. Tại đây, mọi người hay rủ nhau ăn tối sau giờ làm, đặc biệt là mỗi khi sếp mới về phòng ban.

Ở môi trường công sở, những buổi “giao lưu ngoài giờ” như thế được coi là cơ hội thể hiện sự nhiệt tình, tạo quan hệ thân thiết với cấp trên. Thế nhưng, hôm ấy, khi nghe đồng nghiệp rủ: “Tối nay mời sếp đi ăn, chia ra mỗi người vài trăm NDT thôi, không đáng là bao”, tôi lại do dự.

Lương của tôi là 12.000 NDT/tháng (hơn 44 triệu đồng) – mức thu nhập khá tốt với một nhân viên trẻ ở Thượng Hải. Nhưng sau khi trừ tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và khoản gửi về quê phụ giúp cha mẹ, số tiền tôi tiết kiệm được chẳng đáng là bao. Tôi vốn sống tiết kiệm, luôn tự nhủ không nên chi tiêu cho những việc chỉ để “lấy lòng”. Vì vậy, cuối cùng tôi vẫn nhẹ giọng từ chối: “Cảm ơn mọi người, tối nay tôi có việc rồi.”

Ngày hôm sau, không khí trong phòng làm việc hơi khác. Một đồng nghiệp nói nhỏ: “Cậu khéo quá, sếp tưởng cậu không thích tham gia tập thể đấy.” Tôi chỉ cười trừ, trong lòng hơi lo, thầm nghĩ: “Có lẽ mình vừa đánh mất cơ hội ghi điểm với cấp trên.”

Dẫu vậy, tôi vẫn gạt đi và tập trung làm việc như thường. Dù không tham gia các buổi ăn uống, tôi luôn chủ động nhận thêm phần việc, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần. Với tôi, năng lực và thái độ làm việc mới là cách thể hiện tốt nhất.

Ảnh minh hoạ: Internet

Một tháng sau, khi công ty họp tổng kết quý, tôi bất ngờ được sếp tuyên dương vì làm việc chuyên nghiệp và có nhiều kết quả tốt. Sau cuộc họp, ông gọi tôi lên phòng riêng.

Thấy tôi hơi hồi hộp, sếp cười và nói: “Cậu biết không, hôm mọi người rủ đi ăn, tôi cố tình từ chối để xem phản ứng của mọi người. Nhiều người chỉ tham gia vì muốn lấy lòng, còn cậu chọn giữ nguyên tắc của mình. Tôi thích những người có lập trường rõ ràng như thế.”

Nghe sếp nói, tôi vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra, buổi ăn tối hôm đó chính là một “bài kiểm tra” mà tôi không hề biết.

Sếp nói tiếp: “Trong công việc, tôi cần người dám nói ‘không’ khi cần thiết. Không phải ai cũng có bản lĩnh đó, đặc biệt là trong môi trường nhiều người chạy theo hình thức.”

Tôi không biết nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn. Không lâu sau đó, tôi nhận được quyết định được thăng chức làm tổ trưởng nhóm dự án mới. Khi câu chuyện này lan ra, nhiều người trong phòng mới hiểu rằng, đôi khi không cần cố gắng thể hiện, mà chỉ cần sống thật với nguyên tắc của mình. Tôi không “chống đối tập thể”, chỉ chọn cách khác để thể hiện sự tôn trọng – bằng công việc, không phải bằng những bữa ăn xã giao.

Từ đó, tôi học được một bài học lớn: trong môi trường công sở, sự khéo léo không phải lúc nào cũng đến từ lời nói hay chi tiêu, mà từ bản lĩnh giữ vững giá trị cá nhân.

Thực tế, nhiều người trẻ hiện nay dễ sa vào áp lực “hòa đồng bằng mọi giá”. Họ sợ bị đánh giá là lạnh lùng, sợ bỏ lỡ cơ hội thăng tiến nên sẵn sàng chi tiền cho những mối quan hệ chưa chắc cần thiết. Nhưng đôi khi, người lãnh đạo giỏi không cần nhân viên biết nịnh, mà cần người có nguyên tắc, biết phân biệt đâu là công việc, đâu là xã giao.

Tôi vẫn sống giản dị như trước: ăn trưa ở căng tin, về nhà nấu ăn tối, cuối tuần đọc sách hoặc gặp vài người bạn thân. Nhưng điều khác là, tôi không còn lo bị hiểu lầm. Đồng nghiệp dần tôn trọng cách sống của tôi, thậm chí nhiều người còn nói: “Cậu đúng là tiết kiệm kiểu thông minh.”

Bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn biết ơn quyết định ngày hôm đó – một lần từ chối không phải để kiêu ngạo, mà để giữ đúng giá trị bản thân. Vì trong thế giới công sở nhiều ồn ào, đôi khi chính sự tự chủ và nguyên tắc lại là thứ khiến người khác nhìn nhận ta bằng con mắt khác. Và đôi khi, chính việc “không cố lấy lòng ai” lại khiến người ta thật sự quý trọng mình.

Ánh Lê (Theo Sohu)