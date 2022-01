Vợ một mình đi chúc rượu cả họ trong lễ cưới, tôi liền bị bố vợ "cà" một câu tức tím cả ruột gan

Tôi năm nay 28 tuổi, vừa lấy vợ được tròn 1 ngày. Yêu nhau 3 năm mới cưới, tôi cứ nghĩ mình hiểu vợ lắm, trên đời này chẳng ai biết rõ cô ấy bằng tôi. Nhưng kết cục tôi chỉ là con ếch ngồi dưới giếng, đeo nhẫn vào tay nhau xong tôi mới phát hiện ra vợ mình thật hay ho, cô ấy có biết bao nhiêu điều thú vị mà tôi chưa từng để ý.

Vợ kém tôi 1 tuổi, là hoa khôi của khu phố được bao anh hàng xóm ngó nghiêng. Năm cấp 3 tôi còng lưng đèo thằng bạn đi học, ngang qua nhà vợ không biết bao nhiêu lần nhưng hồi đó tôi ghét cô ấy lắm, nghĩ con gái con lứa kiểu gì mà suốt ngày mặc váy Pikachu ngồi trông tiệm tạp hóa! Nhưng rồi ghét của nào trời trao của ấy, đùng một phát chúng tôi yêu nhau.

Tất cả đều do duyên số hết, bữa đó vợ đi làm thêm về tối muộn hỏng xe đạp điện ngay gần ngõ nhà tôi. Đúng lúc ấy tôi đi chơi về trông thấy, chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nhào vào luôn: "Anh ơi cứu em với!". Tưởng cứu khỏi trộm cướp ra sao, ngờ đâu sau đấy 1 tháng tôi đã bị nàng cướp luôn trái tim!

(Ảnh minh họa)

Vợ tôi có những cái ngộ nghĩnh khiến ai cũng phải trầm trồ. Là gái thành phố, cũng ngót nghét hơn 20 tuổi, nhưng cô ấy sẵn sàng trèo cây sấu vỉa hè thoăn thoắt chỉ để vặt mấy quả về dầm canh chua! Những cô gái khác thì điệu đà thục nữ, riêng bạn gái tôi thì biết xắn tay sửa chữa máy tính hẳn hoi.

Hồi năm ngoái có lần lái xe đi chơi với người yêu và hội bạn, khi đang ngồi nghỉ quán nước ven đường thì một bà cụ đi ngang qua nói nhỏ với tôi: "Số cậu sau này không phải trụ cột gia đình, kiểu gì cũng có vợ nữ tướng". Lúc ấy nghe xong tôi chả hiểu gì, người yêu ngồi cạnh thì cứ cười khúc khích. Đến hôm qua khi dắt tay nhau vào sảnh hôn trường, tôi mới biết câu đó dự đoán cho số phận kỳ cục của chính mình hiện tại!



Vừa làm lễ xong thì đến tiết mục đi chúc rượu từng bàn, tôi được phát một cái ly be bé rót sẵn ít rượu vang bên trong. Biết tửu lượng mình "cùi" nên tôi phải chạy ra ngoài uống ít nước lọc trước, kiếm vài miếng đồ ăn lót dạ cho đỡ say. Nào ngờ đâu 2 phút sau quay ra thấy vợ cụng ly "dô dô" hết bàn này đến bàn khác, uống bằng ly không ăn thua nên cô ấy vác luôn cả chai sâm panh theo! Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên, vợ mới cưới còn nhoẻn cười xinh đẹp: "Em uống cả nghìn chén cũng không say đâu yên tâm".

OK yên tâm, tôi vừa xấu hổ vừa lo thì bố vợ từ đâu phi ra khoác vai cười nhỏ:

- Con rể thấy con gái bố giỏi không? Mày to cao mà uống rượu không bằng con bé, đúng là "cùi bắp", chán lắm con ạ! Thế sau này về nhà ngoại cỗ bàn kiểu gì?

Tôi bặm môi không dám cãi lại, cố nặn một nụ cười méo mó hết sức. Vợ ơi là vợ, ai lại giỏi chuyện "bê tha" thế bao giờ!

