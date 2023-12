Vợ mới sinh con gái đầu lòng, người đàn ông phải "quyết chiến" với thú cưng vì rơi vào tình trạng không tưởng tượng được

Theo đó người đàn ông này và vợ đã ở bên nhau 12 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ cùng nhau nuôi rất nhiều thú cưng. Không phải chỉ là một vài con chó, một hai con mèo hay mấy chú cá cảnh, hai vợ chồng trẻ có hẳn cả một vườn thú mini trong ngôi nhà của mình với gần 30 cá thể các loại.

Gần đây, vợ của anh đã sinh đứa con đầu lòng, một bé gái hiện đã được một tháng tuổi và sống với họ trong ngôi nhà toàn thú cưng, mọi chuyện tồi tệ bắt đầu từ đây.

"Chúng tôi có 4 phòng tắm và 3 trong số đó phải dành ra cho động vật", ông bố bắt đầu bài viết của mình được đăng tải trên Reddit.

Ảnh minh họa.

"Một phòng thuộc sở hữu của một chú thỏ, phòng thứ hai thuộc sở hữu của 3 con mèo và phòng thứ ba thuộc sở hữu của một cặp mèo khác. Ngoài ra, trong tầng hầm, chúng tôi có 6 chú chó con (2 tháng tuổi) được sinh ra từ một con chó hoang mà vợ tôi đem về khoảng một năm trước".

Trong đoạn này, ông bố đề cập đến 6 chú chó con, 5 con mèo và 1 chú thỏ, cũng như một con chó hoang mà họ đã nhận nuôi, vậy sơ sơ cặp vợ chồng này đã có 13 con vật trong nhà.

"Chưa hết, tầng trên cùng của ngôi nhà bị chiếm giữ hoàn toàn bởi 3 con mèo khác. Còn phòng khách của chúng tôi là nơi những chú chó chihuahua sinh sống", anh tiếp tục đếm.

"Trên cầu thang giữa tầng một và tầng hai, có một con thỏ được nuôi trong một cái chuồng lớn. Chúng tôi cũng có 6 chú chó Akita Nhật Bản, tôi đã mua một ngôi nhà riêng để mẹ tôi có thể chăm sóc chúng vì tôi không có đủ thời gian để có thể đưa chúng đi dạo và dành cho chúng nhiều tình yêu thương nữa", ông bố nói thêm.

Theo như những gì mà người đàn ông kể thì trong ngôi nhà của anh đang có ít nhất là 21 con vật. Thế nhưng con số chính xác được anh tiết lộ đó là 27 con.

Hơn thế, tất cả những động vật này đang được chăm sóc trong điều kiện không tốt. Trong suốt bài đăng của mình, người đàn ông đã sử dụng các từ "đại tiện", "tiểu tiện" nhiều lần. Điều này thể hiện ngôi nhà của anh hiện rất không vệ sinh với những mùi hôi thối và tình trạng lộn xộn.

Ngoài ra, với số lượng động vật nuôi nhiều như vậy, hai vợ chồng không thể có thời gian để chăm sóc và yêu thương chúng trong ngưỡng yêu cầu đối với thú cưng.

Việc nuôi thú cưng vẫn diễn ra êm đềm cho đến khi em bé chào đời.

Và khi đứa con của anh chào đời, mặc dù đã thuê thêm một người làm công việc dọn dẹp ngôi nhà, nhưng anh vẫn không thể dành nhiều thời giăn chăm sóc con gái theo cách anh muốn. Ông bố cũng nói thêm rằng anh muốn có thêm con nhưng không thể tưởng tượng được cảnh chúng phải sống trong điều kiện không tốt như vậy.

Không thể tiếp tục được cuộc sống như vậy, người đàn ông cuối cùng đã phải đưa ra tối hậu thư cho vợ, yêu cầu cô phải lựa chọn giữa anh và con gái với đàn thú cưng.

"Trong một cuộc lần cãi vã gần đây, tôi đã quyết định không để điều này tiếp diễn nữa và nói với vợ rằng cô ấy có quyền quyết định liệu cô ấy có muốn sống với tôi và con gái nữa không hay sẽ một mình nuôi tất cả các con vật này".

Sau khi bài viết của chàng trai xuất hiện trên Reddit, rất nhiều người dùng đã đưa ra lời khuyên cho anh, hầu hết đều ủng hộ quyết định từ bỏ việc nuôi động vật trong nhà và gợi ý anh có thể đưa đàn thú cưng đến các trung tâm chăm sóc động vật để nhận giúp đỡ.

"Tôi nghĩ đây là hành vi ngược đãi động vật và bạn cần phải đưa chúng ra ngoài ngay lập tức", một người dùng bình luận và chỉ ra thực tế rằng tình trạng này không chỉ gây hại cho gia đình mà còn cho cả thú cưng.

Trên thực tế, đây dường như là một trường hợp rõ ràng về việc tích trữ động vật mà ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), tổ chức chống đối xử tàn ác động vật tại Mỹ, xác định là một vấn đề xảy ra khi một người nuôi nhiều động vật hơn mức họ có thể chăm sóc đầy đủ.

Cùng với đó, việc "tích trữ động vật" có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe cho tất cả những người sống cùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh, chẳng hạn như nhiễm trùng do vi khuẩn và ký sinh trùng.

"Hệ hô hấp của đứa bé chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng!" một người đã viết trong phần bình luận và nói thêm rằng: "Amoniac trong nước tiểu của mèo, đặc biệt là khi để trong thời gian dài, rất nguy hiểm ngay cả đối với người lớn khỏe mạnh! Đứa trẻ cần được đưa sang một môi trường sống khác tốt hơn ngay bây giờ".

Nguồn: Yourtango