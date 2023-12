Cặp vợ chồng trẻ lên TikTok tuyên bố sốc về chuyện sinh con hút hơn 8 triệu lượt xem, dân mạng chia làm 2 phe tranh cãi

Đó là chia sẻ của một cặp vợ chồng trẻ về cuộc sống tự do và thoải mái khi không có kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, quan điểm này của họ đã gây ra phản ứng dữ dội trên nền tảng TikTok.

Lilly Anne và chồng là Evan, cả hai đều 21 tuổi, gần đây đã đăng một đoạn video trên TikTok để tham gia vào xu hướng mới nhất của nền tảng này có tên "We're of course".

Trong xu hướng này, người dùng sẽ cùng với người thân, bạn bè chẳng hạn như chị em, cặp song sinh, cặp đôi... thay phiên nhau nói về những điều đặc biệt của bản thân hoặc cuộc sống của họ.

Trong đoạn video, Lilly và Evan đã nói về lối sống mà đôi cặp vợ chồng trẻ này đang theo đuổi: "DINKs", viết tắt của cụm từ "Dual Income, No Kids" dùng để chỉ những gia đình cả vợ lẫn chồng đều có thu nhập và không sinh con .

"Chúng tôi là DINK!", Lilly mở đầu đoạn video của mình. "Hàng ngày chúng tôi đều được hỏi về kế hoạch có con".

Evan sau đó sẽ tiếp tục: "Chúng tôi là DINK! Tất nhiên, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn mỗi tối sau giờ làm việc".

"Chúng tôi không cần phải nhờ gia đình hỗ trợ tài chính hay trông con khi chúng tôi muốn đi chơi", Lilly nối tiếp lời nói của Evan.

"Chúng tôi sẽ đến Costco và mua tất cả những món ăn mà chúng tôi muốn", Evan tiếp tục.

Ngoài ra, cặp đôi cũng đề cập đến việc có thể tiêu tiền vào những gì mình thích và Evan có thể đến xem mọi trận bóng đá, chơi gôn bao lâu tùy thích.

Ảnh minh họa.

Đoạn video của Lilly và Evan sau khi đăng tải trên Tiktok, chỉ trong vòng 2 ngày đã nhận được hơn 8 triệu lượt xem (tính đến ngày 18/12), với nhiều lượt bình luận, đa phần đều phản đối lối sống này của đôi vợ chồng trẻ.

Theo đó, một tài khoản bình luận: "Chúng tôi có một đứa con nhưng chúng tôi vẫn có thể làm tất cả những điều này. Chúng tôi sống trên một chiếc xe lưu động và đi du lịch bất cứ nơi nào chúng tôi muốn".

Một người dùng khác bình luận: "Đợi đã, bọn trẻ không cho phép bạn làm những điều này ư? Nhưng vợ tôi và tôi chắc chắn đang làm điều đúng đắn, chúng tôi có con".

"Tôi có hai đứa con và vẫn làm tất cả những việc này", một người khác phản đối quan điểm của Lilly và Evan.

Tuy nhiên, đáp lại những bình luận trên, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với hai vợ chồng, họ nói rằng Lilly và Evan nên bỏ qua những lời chỉ trích và tiếp tục làm những gì mà họ đang làm.

"Làm đi! Hãy sống hết mình. Hãy du lịch, vui chơi và làm những điều bạn muốn khi còn trẻ. Hãy suy nghĩ về những đứa trẻ sau", một người bình luận. "Hãy sống cuộc sống của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng", một người khác đồng tình.

Lilly và Evan không phải là những người đầu tiên và duy nhất theo đuổi lối sống DINKS. Đây là lối sống mà rất nhiều người trẻ đang chọn và mạnh dạn chia sẻ thông qua mạng xã hội.

Ảnh minh họa.

Jackie Dives là một Tiktoker có tầm ảnh hưởng, tài khoản của cô thường chia sẻ về những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày và cũng bày tỏ quan điểm rằng sẽ không có ý định lập gia đình.

Trong một đoạn video, trước những chỉ trích của người xem về quan điểm sống của mình, Dives đã lên tiếng giải thích rằng cô bày tỏ về suy nghĩ của mình không phải để gây chú ý hay để "câu view" mà cô chỉ muốn cho những người phụ nữ đang theo dõi cô trên TikTok "thấy được một cuộc sống không có con cái sẽ như thế nào".

Và Dives sau đó cũng đã lấy trường hợp của bản thân mình để trả lời cho câu hỏi trên. Trên thực tế, Dives vừa mới quyết định chia tay người bạn trai mà cô đã quen trong một khoảng thời gian khá lâu bởi người đó muốn sinh con.

"Chúng tôi đã ở bên nhau được 5 năm nhưng đã đến lúc anh ấy thấy bản thân mình muốn có một gia đình thực sự với những đứa con, vì vậy anh ấy đã quyết định rời bỏ mối quan hệ này. Tôi thực sự yêu bạn trai của tôi rất nhiều nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng tôi không muốn làm mẹ. Do đó, tôi đã đồng ý để để anh ấy ra đi, điều đó thực sự rất khó khăn", Dives chia sẻ.

"Tuy nhiên, sau khi chúng tôi chia tay, tôi hầu như không thể hình dung cuộc sống sau này của mình sẽ tiếp tục như thế nào. Ngược lại, tôi lại nghĩ về việc sẽ ở bên anh ấy và chúng tôi sẽ có một ngôi nhà, một đứa con, một gia đình, những người vợ tuyệt vời, và một hàng rào cọc màu trắng, tất cả mọi thứ".

Trong một thế giới có nhiều sự biến động và phức tạp, người ta có xu hướng cổ vũ lối sống tự do, không ràng buộc thì một lối sống như DINK được "ca tụng" và theo đuổi là một điều dễ hiểu. Thế nhưng những tranh cãi về lối sống này vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Quan điểm của bạn như thế nào về lối sống này?

Nguồn: The Independent