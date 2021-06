Choi Ji Woo và bà xã Jang Dong Gun cũng liên quan đến bạn trai làm quán karaoke của "kiều nữ xứ Hàn" Han Ye Seul?

Ngày 7/6 vừa qua, kênh YouTube Viện Garo Sero tiếp tục chia sẻ thông tin liên quan tới vụ việc bạn trai mới của Han Ye Seul từng làm việc tại một quán karaoke không giấy phép.

Lần này, cựu phóng viên Kim Yong Ho của Viện Garo Sero đã tiết lộ bức ảnh hiếm, có sự xuất hiện của Han Ye Seul, Han Ga In, Go So Young, Cha Ye Ryun và Choi Ji Woo. 5 mỹ nhân hàng đầu Kbiz được cho là có mặt tại 1 phòng karaoke. Hiện tại, thông tin này đang nằm trên top No.1 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver.

Thông tin về Han Ye Seul cùng các mỹ nhân như: Choi Ji Woo, Go So Young hiện đang đứng đầu Top từ khóa tìm kiếm.

Cựu phóng viên Kim Yong Ho thậm chí còn nói rằng, theo những gì nghe được thì một trong những mỹ nhân xuất hiện ở bức hình này đã giới thiệu bạn trai tai tiếng hiện tại cho Han Ye Seul.

Đặc biệt, cựu phóng viên này còn nói về mối quan hệ khó hiểu giữa dàn mỹ nhân Kbiz này với Han Ye Seul. "Tôi vẫn không hiểu vì sao Han Ye Seul lại có thể thân thiết với Go So Young. Chẳng phải họ từng tranh nhau 1 phó chủ tịch tập đoàn trong quá khứ hay sao? Tôi cũng không hiểu nguyên nhân gì khiến Han Ye Seul chơi thân với Choi Ji Woo", cựu phóng viên chia sẻ.

Nguồn: Naver