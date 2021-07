Bà xã Jang Dong Gun khoe thân hình quyến rũ khó cưỡng, nhìn sao cũng không giống phụ nữ U50

Vừa qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã chia sẻ hình ảnh bản thân khoe vóc dáng quyến rũ khó cưỡng.

Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái đi kèm bức ảnh của Go So Young. Bà xã Jang Dong Gun để lại dòng trạng thái than thở về chế độ ăn kiêng: "Chế độ ăn kiêng tối qua đã thất bại".

Nữ diễn viên Go So Young là một trong những mỹ nhân đình đám sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng đẹp chuẩn "visual" dù đã trải qua hai lần sinh nở. Không chỉ nhan sắc xinh đẹp mà đôi chân thon dài của Go So Young cũng khiến chị em phụ nữ vô cùng ghen tị. Do đó, chia sẻ về việc thất bại trong chế độ ăn kiêng của Go So Young lập tức gây chú ý.

Nhan sắc cùng vóc dáng ở tuổi U50 của Go So Young gây sốt.

Nhiều người cho rằng, ở tuổi U50 nhưng Go So Young vẫn giữ được nhan sắc cùng vóc dáng siêu chuẩn thế này, không hiểu bà xã Jang Dong Gun sao lại phải đau đầu vì chuyện ăn kiêng như vậy.