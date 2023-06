Vợ Jang Dong Gun khoe dáng nuột nà với đồ bơi ở tuổi 50 cạnh ông xã

Trên trang cá nhân mới đây, Go So Young - bà xã Jang Dong Gun có đăng tải loạt hình ảnh cả gia đình cùng nhau có chuyến du lịch hè tại đảo Bali, Indonesia.

Trong loạt hình ảnh được Go So Young, công chúng đều bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ trước thân hình nuột nà của bà xã Jang Dong Gun. Chẳng cần bikini gợi cảm, thân hình Go So Young vẫn gây chú ý khi diện đồ bơi một mảnh.

Vóc dáng nuột nà, không chút mỡ thừa cùng đôi chân dài thẳng tắp của bà xã Jang Dong Gun luôn là chủ đề được thảo luận sôi nổi. Ở tuổi 50, nhan sắc cùng ngoại hình của Go So Young được nhận xét chỉ có thăng hạng chứ chưa hề xuống cấp.

Vợ Jang Dong Gun khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50

Jang Dong Gun và Go So Young được công nhận là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz xứ Hàn. Tới nay, vợ chồng Jang Dong Gun đã trải qua 13 năm hôn nhân và có chung 2 nhóc tì, 1 trai và 1 gái.



Dù hiện tại hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh cũng như ở các sự kiện lớn, nhưng thông tin và hình ảnh của gia đình Jang Dong Gun vẫn gây chú ý.

Trước đó, Jang Dong Gun từng vướng vào vụ ồn ào liên quan tới nhóm chat "săn gái trẻ" của bạn thân Joo Min Mo. Thời điểm đó, Go So Young nhất quyết giữ im lặng trước mọi nghi vấn liên quan tới chồng. Cho tới nay, hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc và không hề có dấu hiệu rạn nứt.