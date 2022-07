Con gái Jang Dong Gun leo lên Top tìm kiếm khi được mẹ cho lộ cận ngoại hình

Mới đây, khi đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, Go So Young - vợ Jang Dong Gun đã trở thành tiêu điểm gây chú ý. Nguyên nhân tới từ bức ảnh chụp chung cùng con gái 8 tuổi - bé Jang Yoon Seol.

Trong những bức ảnh được công bố, Go So Young và con gái đã có chuyến du lịch đến tỉnh Gyeongju. Đặc biệt, bà xã Jang Dong Gun còn gây chú ý khi để lộ góc nghiêng gương mặt của con gái qua bài đăng này. Đây là lần hiếm hoi, Go So Young để lộ cận mặt con gái 8 tuổi.

Dù chỉ là góc nghiêng nhưng công chúng có thể nhìn thấy được phần nào nét đẹp trên gương mặt cô bé.



Go So Young cùng bức ảnh chụp chung với con gái leo Top tìm kiếm trên Naver.

Không chỉ gương mặt xinh xắn là con gái Jang Dong Gun còn sở hữu đôi chân dài thẳng tắp không kém gì mẹ. Nhiều người còn dự đoán rằng, chỉ vài năm nữa là cô bé sẽ càng trổ mã, thậm chí còn đẹp hơn hẳn bố mẹ.

Ở tuổi 50, Go So Young vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và cực kỳ mảnh mai quyến rũ.

Nguồn: Heraldpop

