Vợ chồng Jang Dong Gun khoe ảnh ngọt ngào kỷ niệm 13 năm ngày cưới, ngoại hình tuổi 50 khiến netizen ngỡ ngàng

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã tài tử Jang Dong Gun có chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò với ông xã nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới.

Đi kèm với hình ảnh ngọt ngào, bà xã Jang Dong Gun nhắn nhỉ: "Kỷ niệm 13 năm ngày cưới kèm Tết thiếu nhi".

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Jang Dong Gun nhân kỷ niệm ngày cưới

Trong hình, vợ chồng Jang Dong Gun xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nam tài tử diện áo nỉ trắng, mái tóc bồng bềnh chuẩn lãng tử. Trong khi đó, nữ diễn viên Go So Young mặc một chiếc áo khoác tím sành điệu và vô cùng năng động.

Nhìn vẻ ngoài của Jang Dong Gun và Go So Young, không ai nghĩ cặp đôi đều đã bước sang tuổi 50 - 51. Đặc biệt là bà xã Jang Dong Gun - nữ diễn viên Go So Young, dù đã ở ngưỡng tuổi 50 nhưng trông cô lúc nào cũng tươi trẻ, rạng ngời. Điều này khiến công chúng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Không chỉ kỷ niệm ngày cưới bên nhau, vợ chồng Jang Dong Gun còn dành thời gian để đưa con trai và con gái đi chơi công viên. Hình ảnh gia đình 4 người của Jang Dong Gun cùng trải qua 1 ngày tại khu vui chơi khiến netizen ngưỡng mộ không thôi.

Cả gia đình Jang Dong Gun đi chơi công viên. Con trai nam tài tử gây bất ngờ với vóc dáng to cao sắp vượt qua cha