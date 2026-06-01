Dù đã bước sang tuổi 32, trải qua hai lần sinh nở và luôn bận rộn với công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình cùng lịch trình dày đặc, Georgina Rodríguez – vợ của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo – vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng tích cực đáng kinh ngạc.

Sinh năm 1994, Georgina thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, làn da khỏe khoắn như được "phủ lớp collagen tự nhiên". Bên cạnh chế độ tập luyện nghiêm ngặt và ăn uống khoa học, người đẹp Tây Ban Nha còn duy trì một thói quen đơn giản vào mỗi buổi sáng: Uống một cốc nước chanh ấm ngay sau khi thức dậy.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thức uống quen thuộc này lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và sắc đẹp.

Loại nước Georgina Rodríguez uống mỗi sáng để đánh thức cơ thể và nuôi dưỡng làn da

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn về lối sống lành mạnh, Georgina thường bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm pha với vài lát hoặc vài giọt nước cốt chanh tươi.

Đây là thói quen được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bởi sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Một cốc nước chanh ấm không chỉ giúp bù nước mà còn hỗ trợ "đánh thức" hệ tiêu hóa và giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

Hỗ trợ cấp nước cho cơ thể

Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống. Sau 7-8 giờ ngủ, việc bổ sung nước ngay khi thức dậy giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Khi cơ thể được cấp đủ nước, làn da cũng trở nên căng mọng, mềm mại và ít xuất hiện dấu hiệu khô ráp hơn.

Bổ sung vitamin C - dưỡng chất quan trọng cho collagen

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên. Đây là dưỡng chất đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen - loại protein giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc của da.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu vitamin C có thể làm giảm khả năng sản sinh collagen, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm.

Việc bổ sung vitamin C từ thực phẩm tự nhiên như chanh có thể góp phần hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn

Nước ấm kết hợp với vị chua nhẹ của chanh có thể kích thích hoạt động của đường tiêu hóa, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn sau khi thức dậy.

Một số người nhận thấy việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn trong ngày.

Tạo cảm giác tỉnh táo, tràn đầy năng lượng

Mùi hương tươi mát từ tinh dầu tự nhiên trong vỏ chanh có thể mang lại cảm giác thư giãn và sảng khoái. Kết hợp với việc cơ thể được bù nước đầy đủ, nhiều người cảm thấy tinh thần minh mẫn và có nhiều năng lượng hơn để bắt đầu ngày mới.

Nước chanh còn mang lại những lợi ích sức khỏe nào?

Không chỉ hỗ trợ sắc đẹp, nước chanh còn được đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Vitamin C trong chanh góp phần tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Dù không phải "thần dược" giúp ngăn ngừa hoàn toàn cảm cúm hay bệnh tật, nhưng việc bổ sung đủ vitamin C là một phần quan trọng trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước chanh chứa rất ít calo. Khi uống vào buổi sáng, thức uống này có thể giúp tăng cảm giác no tạm thời, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều trong các bữa tiếp theo.

Đây cũng là lý do nhiều người đang giảm cân lựa chọn nước chanh thay cho các loại nước ngọt chứa nhiều đường.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa trong chanh giúp giảm tác động của gốc tự do lên tế bào. Chế độ ăn giàu trái cây họ cam quýt từ lâu đã được liên hệ với việc duy trì sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Uống nước chanh thế nào để không gây hại sức khỏe?

Dù tốt cho cơ thể, nước chanh không phải uống càng nhiều càng tốt.

Các chuyên gia khuyến cáo nên pha loãng nước cốt chanh với nước ấm thay vì uống nguyên chất. Axit citric trong chanh có thể làm mòn men răng nếu tiếp xúc thường xuyên với nồng độ cao.

Ngoài ra, những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên thận trọng. Nếu uống nước chanh khiến xuất hiện cảm giác nóng rát, đau bụng hoặc khó chịu, cần giảm lượng sử dụng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng không phải bí quyết duy nhất giúp Georgina Rodríguez duy trì nhan sắc trẻ trung. Tuy nhiên, đây là một thói quen đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi kết hợp cùng chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên, thức uống quen thuộc này có thể góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da tươi tắn và tràn đầy sức sống mỗi ngày.

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