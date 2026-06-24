Tuổi 29 khép lại và tâm nguyện cuối đầy tính nhân văn của nữ MC tài năng

Ngày 21/6/2026, mạng xã hội chấn động trước thông tin nữ MC nổi tiếng người Hồng Kông (Trung Quốc) - Shi Keying đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 29 sau một thời gian kiên cường chiến đấu với bạo bệnh.

MC nổi tiếng người Hồng Kông (Trung Quốc) - Shi Keying đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 29 sau một thời gian kiên cường chiến đấu với bạo bệnh.

Nhìn lại hành trình của Shi Keying, công chúng không khỏi xót xa và khâm phục. Đầu năm nay, dù đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và phải duy trì sự sống bằng hậu môn nhân tạo, cô vẫn cắn răng đứng trên sân khấu để hoàn thành xuất sắc vai trò dẫn chương trình cho trận Chung kết LCK Cup (Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc) chặng Hồng Kông. Sự chuyên nghiệp, rạng rỡ của cô gái thông thạo 4 thứ tiếng (Phổ Thông, Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Hàn) lúc đó đã truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả.

Tháng 5/2026, Shi Keying lần đầu công khai cuốn nhật ký chống chọi với tử thần:

Tháng 10/2025: Phát hiện khối u buồng trứng kích thước 10cm.

Chỉ sau vài tháng: Khối u "lớn nhanh như thổi" lên tới 17cm.

Tháng 2/2026: Bác sĩ chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, tế bào ác tính đã di căn sang manh tràng.

Đến giữa tháng 6/2026, nhận thấy cơ thể cô không còn đủ điều kiện để tiếp nhận hóa trị, các bác sĩ buộc phải chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ. Trong những ngày cuối đời, Shi Keying đã đưa ra một quyết định lay động lòng người: Chủ động đăng ký hiến tạng cho y học. Có nghĩa là, sau khi qua đời, cơ thể cô sẽ trở thành một "người thầy thầm lặng" cho các trường y khoa sử dụng để phục vụ giải phẫu và nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý ung thư buồng trứng, với hy vọng có thể cứu sống những cô gái khác trong tương lai.

3 kiểu "hóa trang" của ung thư buồng trứng khiến chị em dễ sập bẫy

Ung thư buồng trứng được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe phái đẹp. Sự ra đi của Thi Khả Oánh chính là lời nhắc nhở rằng căn bệnh này sở hữu những chiêu thức "ẩn mình" cực kỳ tinh vi:

1. Ngụy trang bằng các triệu chứng "vặt vãnh" hàng ngày

Ở giai đoạn khởi phát, bệnh thường chỉ biểu hiện qua cảm giác đầy bụng, chán ăn, tiểu khó hoặc mệt mỏi nhẹ. 90% chị em khi gặp dấu hiệu này đều tặc lưỡi cho rằng mình bị rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày hoặc do áp lực công việc, rối loạn nội tiết. Sự chủ quan này giống như hiệu ứng "luộc ếch bằng nước ấm", đến khi xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như cổ trướng (bụng phình to tích dịch), sụt cân nghiêm trọng thì bệnh tình đại đa số đã rơi vào giai đoạn cuối.

2. Vị trí "trốn tìm" quá sâu

Buồng trứng nằm sâu trong vùng chậu, kích thước bình thường chỉ nhỏ bằng một hạt hạnh nhân. Việc khám phụ khoa thông thường bằng tay rất khó dò tìm được các tổn thương ở giai đoạn sớm, giống như việc bạn cố mò tìm một chiếc cúc áo bị rơi ở góc sâu nhất của tủ quần áo vậy. Thêm vào đó, tâm lý ngại đi khám phụ khoa định kỳ của nhiều phụ nữ Việt vô tình tạo điều kiện cho tế bào ung thư âm thầm nhân bản.

3. Vùng mù của các phương pháp xét nghiệm đơn lẻ

Nhiều người nghĩ chỉ cần xét nghiệm máu hoặc siêu âm là đủ, nhưng thực tế cả hai phương pháp này đều có "điểm mù":

Chỉ số CA125 (xét nghiệm máu): Đây là dấu ấn sinh học quan trọng của ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, chỉ số này có độ đặc hiệu kém, tức là nó cũng có thể tăng vọt khi bạn bị viêm vùng chậu, lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng lành tính, hoặc đơn giản là đang trong kỳ kinh nguyệt, mang thai.

Siêu âm đầu dò âm đạo: Giúp đo chính xác thể tích buồng trứng, không xâm lấn, rất phổ biến hiện nay. Thế nhưng siêu âm đơn thuần lại có tỷ lệ dương tính giả cao, khó phân biệt rạch ròi u lành hay u ác ở giai đoạn chớm nở.

Lời khuyên từ chuyên gia: Để phá vỡ các điểm mù này, các bác sĩ khuyến cáo chị em nên kết hợp đồng thời siêu âm đầu dò âm đạo và xét nghiệm CA125 định kỳ mỗi năm một lần. Sự kết hợp "song kiếm hợp bích" này là chìa khóa vàng giúp tầm soát và phát hiện sớm ung thư buồng trứng hiệu quả nhất.

Nhóm phụ nữ "lọt vào tầm ngắm" của ung thư buồng trứng cần đi khám ngay

Nếu bản thân sở hữu một trong các đặc điểm dưới đây, bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao và tuyệt đối không được lơ là:

Yếu tố di truyền: Có mẹ, chị/em gái ruột hoặc con gái từng mắc ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú.

Tiền sử bệnh lý: Người mắc hội chứng Lynch (ung thư đại trực tràng di truyền không đa polyp) hoặc có bệnh lý lạc nội mạc tử cung.

Đặc điểm sinh sản: Phụ nữ hiếm muộn, không sinh con hoặc mang thai và sinh con muộn sau tuổi 35.

Buồng trứng là cơ quan giữ lửa cho nhan sắc và thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Đừng để sự bận rộn hay chủ quan cướp đi cơ hội được sống khỏe mạnh. Hãy lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ, chị em nhé!

(Tham khảo nguồn Sohu)