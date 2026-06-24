Trong khu dân cư bạn ở, chắc hẳn không hiếm những người như ông Châu (58 tuổi) - ngày nào cũng đều đặn mặc áo thể thao, chạy bộ chuẩn chỉ 5 km bất kể mưa nắng. Thế nhưng, trong đợt khám sức khỏe tháng trước, ông bất ngờ nhận chẩn đoán mắc chứng rung nhĩ kịch phát.

Ngược lại, ông Lý ở tầng dưới năm nay đã 92 tuổi. Thói quen mỗi ngày của ông chỉ là ra ngồi dưới tán cây, sưởi nắng và trò chuyện với hàng xóm cả buổi chiều. Hôm qua, người ta vẫn thấy ông tự xách hai cân thịt ba chỉ đi bộ lên tầng 3 thoăn thoắt, thở không hề thở dốc.

Vì sao lại có sự nghịch lý này? Báo cáo mang tên "Pathways to Longevity" (Lộ trình trường thọ) do Đại học Harvard (Mỹ) công bố vào tháng 5/2026 đã chỉ rõ: Vận động đúng là nền tảng của sức khỏe, nhưng yếu tố tạo ra khoảng cách tới hơn 10 năm tuổi thọ lại không nằm ở việc bạn chạy bao nhiêu cây số hay nâng bao nhiêu tạ. Chìa khóa vàng thực chất nằm ở 4 "chuyện nhỏ" vốn rất ít người để ý sau đây.

1. Kiểm soát cảm xúc: Đừng nhầm lẫn "thẳng tính là tốt"

Nhiều người thường tự hào mình là kiểu người "ruột để ngoài da", có gì nói nấy. Tuy nhiên, một nghiên cứu của đội ngũ di truyền học thuộc Trường Y Harvard đăng trên tạp chí danh tiếng Nature đã dập tắt suy nghĩ này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ở những người sống thọ qua tuổi 85, mức độ biểu hiện của các gene liên quan đến hưng phấn thần kinh trong não thấp hơn khoảng 30% so với người trưởng thành bình thường.

Thực tế tại các phòng khám cộng đồng, không hiếm trường hợp bệnh nhân (ví dụ một phụ nữ 48 tuổi liên tục tức ngực sau mỗi lần cãi nhau với chồng, dù chụp mạch vành ba lần không hề tắc nghẽn). Các bác sĩ giải thích đây là hệ quả của việc hệ thần kinh giao cảm luôn bị căng cứng do áp lực tâm lý kéo dài. Dữ liệu từ Harvard khẳng định: Người có cảm xúc thường xuyên biến động mạnh có nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ cao hơn khoảng 41% so với người có tâm lý ổn định.

2. Quy tắc ăn uống "8 phần mười" và ưu tiên đạm thực vật

Bí quyết không nằm ở chỗ bạn phải ăn uống kham khổ như "ăn cỏ", hay nhồi nhét bào ngư, vi cá đắt tiền. Người dân vùng đảo Okinawa (Nhật Bản) - một trong những "vùng xanh" sống thọ nhất thế giới - từ trăm năm qua đã lưu truyền triết lý "Hara Hachi Bu" (chỉ ăn no đến 8 phần).

Trùng hợp thay, một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Nature Aging năm 2026 của Harvard đã chứng minh tính khoa học của triết lý này: Công tắc cốt lõi giúp kéo dài tuổi thọ của việc kiểm soát chế độ ăn chính là peroxisome (bào quan oxy hóa) trong tế bào. Nếu thiếu đi các protein này, dù bạn có ăn no 7 phần mỗi ngày thì cơ thể cũng không nhận được lợi ích kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, dữ liệu theo dõi 124.000 người trung niên của Harvard vào năm 2024 cho thấy: Nhóm có tỷ lệ tiêu thụ đạm thực vật cao ở giai đoạn trung niên có xác suất đạt trạng thái "già đi khỏe mạnh" (không mắc bệnh mạn tính nghiêm trọng, tự chăm sóc bản thân) cao hơn 46% so với nhóm ăn ít.

Ngược lại, mỗi khi lượng đạm động vật nạp vào tăng thêm 3% mỗi ngày, tỷ lệ "già đi khỏe mạnh" lại giảm đi 6%.

Do đó, không nhất thiết phải bỏ ăn thịt, nhưng hãy hạn chế việc bữa nào cũng ăn thịt đỏ kèm cơm trắng tinh luyện. Hãy để ngũ cốc thô, các loại đậu và rau xanh chiếm từ 70 - 80% khẩu phần ăn, và dừng đũa ngay khi vừa hết cảm giác đói.

3. Duy trì nhịp sinh học: "Ngủ đúng giờ" quan trọng hơn "ngủ đủ giờ"

Thay vì ép bản thân phải đạt bằng được con số cứng nhắc là 8 tiếng mỗi đêm, khoa học hiện đại chú trọng hơn vào tính ổn định của giấc ngủ.

Theo dữ liệu từ Nghiên cứu về sự phát triển của người trưởng thành của Harvard, những người có tổng thời gian ngủ như nhau nhưng giờ giấc sinh hoạt biến động thất thường quá 2 tiếng sẽ gặp hệ lụy lớn: Hiệu suất biểu hiện của gene nhịp sinh học giảm 27%, quá trình tiết melatonin bị rối loạn, khiến tốc độ tổn thương do oxy hóa của tế bào nhanh hơn khoảng 18% so với người bình thường.

Lời khuyên từ chuyên gia: Bộ Y tế đưa ra tiêu chuẩn tham khảo phù hợp là người trưởng thành nên ngủ từ 7-8 tiếng/ngày, người trung niên và cao tuổi không ít hơn 6 tiếng. Không cần ép buộc bản thân phải ngủ lúc mấy giờ, nhưng việc duy trì vào giường cố định một giờ và thức dậy cố định một giờ mang lại hiệu quả cho sức khỏe gấp mười lần các thiết bị hỗ trợ giấc ngủ đắt tiền.

4. Tương tác xã hội: Sự cô độc có tác hại tương đương hút 15 điếu thuốc/ngày

Nhiều người có xu hướng thích thu mình, ở nhà lướt mạng xã hội và trở thành những "sói cô độc". Tuy nhiên, nghiên cứu kéo dài 80 năm của Harvard - dự án theo dõi nhân khẩu học dài nhất lịch sử nhân loại, đã đưa ra kết luận đóng đinh: Chất lượng của các mối quan hệ xã hội dự báo sức khỏe và tuổi thọ ở tuổi già chính xác hơn cả yếu tố di truyền lẫn thói quen vận động.

Cựu Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Vivek Murthy từng công bố một thống kê đáng giật mình: Người thiếu các mối liên kết xã hội ổn định phải chịu tổn thương thể chất tương đương với việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Khi đó, các chỉ số viêm như protein phản ứng C (CRP) trong cơ thể sẽ liên tục ở mức cao, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ (Alzheimer) cũng tăng thêm 31%.

Nhìn vào các "Vùng Xanh" trường thọ trên bản đồ thế giới như Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Ý) hay bán đảo Nicoya (Costa Rica), đặc điểm chung của các cụ già ở đây là sống trong các gia đình tứ đại đồng đường hoặc tham gia vào một cộng đồng nhỏ thân thiết, ngày ngày gặp gỡ trò chuyện, tuyệt đối không có ai sống thui thủi một mình.

Vận động thế nào mới đúng cách?

Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận vai trò của thể thao. Trong báo cáo Pathways to Longevity, dữ liệu theo dõi 300.000 người đăng trên tạp chí y khoa BMJ chỉ ra: Đi bộ đều đặn mang lại hiệu quả kéo dài tuổi thọ lên tới 17%, đứng đầu trong tất cả các loại hình vận động. Nếu kết hợp thêm một chút bài tập cardio hoặc tập cơ lực nhẹ nhàng, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân có thể giảm thêm 19%.

Harvard cũng gợi ý phương pháp "vận động ăn vặt" (Exercise Snacks) cực kỳ phù hợp cho người bận rộn:

Cố gắng đi đủ 7.000 bước mỗi ngày.

Tận dụng thời gian vụn vặt để leo vài tầng cầu thang bộ hoặc đứng tại chỗ nâng cao đùi trong 1 phút.

Cách tập luyện tích lũy này hiệu quả hơn nhiều so với việc cả tuần nằm ườn rồi dồn sức đạp xe hay chạy bộ đến kiệt sức vào hai ngày cuối tuần.