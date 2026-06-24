Từ một thìa bột pha vào cà phê buổi sáng, một chai collagen đặt cạnh bàn trang điểm, đến những lời hứa về làn da căng hơn, tóc chắc khỏe hơn và tuổi trẻ được kéo dài thêm đôi chút - collagen đang trở thành biểu tượng mới của nỗi sợ già đi ở phụ nữ hiện đại. Nhưng phía sau cơn sốt ấy, đâu là khoa học, đâu là hiệu ứng người nổi tiếng và đâu là giấc mơ đắt tiền mà rất nhiều phụ nữ đang tự nguyện mua lấy để chống lại thời gian?

Có một khoảnh khắc rất phụ nữ mà gần như ai rồi cũng sẽ đi qua: Một buổi sáng đứng trước gương, cúi sát hơn một chút và chợt thấy gương mặt mình không còn như trước. Vùng da quanh mắt mỏng hơn, khóe miệng hằn một nếp rất mảnh, mái tóc rụng nhiều hơn sau mỗi lần gội.

Tuổi tác thường không đến bằng tiếng động lớn. Nó đến bằng những thay đổi rất nhỏ như thế, đủ để phụ nữ giật mình và tự hỏi: Mình đang già đi thật rồi sao?

Nỗi bất an ấy đến rất sớm, đôi khi từ tuổi 30, thậm chí sớm hơn. Một bà mẹ trẻ sau sinh hoảng hốt vì tóc rụng đầy sàn nhà tắm, da xỉn màu, gương mặt lúc nào cũng như thiếu ngủ. Một phụ nữ 35 tuổi bắt đầu soi rất kỹ vùng da quanh mắt sau vài bức ảnh chụp cận mặt trong ánh sáng gắt, rồi cuống cuồng tìm mọi cách để "cứu" làn da đang xuống sắc.

Và trong cuộc truy tìm những thứ có thể níu lại tuổi xuân ấy, collagen xuất hiện như một lời hứa dịu dàng mà đầy mê hoặc: Chỉ cần một thìa bột pha vào cà phê buổi sáng, một chai nước đặt trong ngăn mát tủ lạnh, làn da có thể căng hơn, tóc có thể khỏe hơn, tuổi trẻ có thể chậm trôi đi thêm một chút.

Đó cũng là lý do collagen nhanh chóng đi xa hơn vai trò của một loại thực phẩm bổ sung. Nó trở thành biểu tượng mới của nỗi sợ già đi ở phụ nữ hiện đại - nơi người ta không chỉ uống một sản phẩm, mà còn uống vào cả hy vọng rằng mình vẫn còn có thể làm điều gì đó để chống lại sự xuống cấp âm thầm của thời gian.

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Jennifer Aniston, Victoria Beckham và khi collagen trở thành "nghi thức tuổi trẻ" của người nổi tiếng

Nếu collagen chỉ nằm yên trong các hiệu thuốc hay quầy thực phẩm chức năng, có lẽ nó đã không tạo nên một cơn sốt lớn đến vậy. Thứ thực sự biến collagen thành biểu tượng chống lão hóa đại chúng chính là văn hóa người nổi tiếng.

Trong nhiều năm qua, hình ảnh các ngôi sao nhắc đến collagen xuất hiện ngày một dày đặc. Không ồn ào theo kiểu quảng cáo lộ liễu, collagen len vào đời sống công chúng bằng những cách rất tinh vi và rất đẹp: Trong một video "morning routine", trong một bài phỏng vấn về bí quyết giữ dáng - giữ da, trong những bức ảnh cầm ly cà phê buổi sáng hay một câu chia sẻ vu vơ rằng "đây là thói quen tôi duy trì đã lâu".

Collagen được đẩy lên thành biểu tượng chống lão hóa không chỉ nhờ công dụng, mà nhờ những gương mặt nổi tiếng đứng sau nó.

Jennifer Aniston là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho kiểu ảnh hưởng ấy. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được hình ảnh khỏe khoắn, rạng rỡ, trẻ trung theo cách khiến rất nhiều phụ nữ ao ước. Làn da mịn, vóc dáng gọn, thần thái nhẹ nhõm và vẻ đẹp kiểu "không cố gồng để trẻ" của Jennifer Aniston khiến bất cứ thứ gì gắn với cô cũng dễ dàng trở thành chuẩn mực sống đẹp. Khi cô nhắc đến collagen như một phần trong thói quen hằng ngày, collagen lập tức không còn là một món bổ sung vô danh nữa.

Victoria Beckham lại đại diện cho một sức hút khác. Ở cô là sự chỉn chu, kỷ luật, lạnh lùng và sang trọng - kiểu phụ nữ khiến người khác tin rằng mọi thứ trong đời sống của cô đều được lựa chọn rất kỹ. Một người như Victoria Beckham mà vẫn dùng collagen, điều đó đủ để sản phẩm này bước thêm một bậc trong trí tưởng tượng của phụ nữ: Từ thực phẩm bổ sung thành một phần của lifestyle chống lão hóa cao cấp - nơi việc uống collagen mỗi ngày nghe không còn giống một nỗ lực tuyệt vọng trước tuổi tác, mà giống một lựa chọn sống tinh tế của những người phụ nữ biết cách chăm mình.

Rồi Amanda Holden, rồi rất nhiều gương mặt khác ở độ tuổi 40, 50 vẫn xuất hiện rạng rỡ trên truyền thông, nói về collagen như một thói quen rất bình thường. Chỉ cần một gương mặt đẹp, một mái tóc bóng khỏe, một ngoại hình như thể thời gian đi qua mà chưa kịp để lại quá nhiều dấu vết, thế là đủ để collagen có thêm một lớp hào quang.

Chính những khoảnh khắc ấy khiến collagen trở nên quyến rũ hơn bất kỳ lời quảng cáo nào. Bởi phụ nữ không chỉ nhìn thấy một sản phẩm. Họ nhìn thấy một viễn cảnh: Nếu mình cũng chăm mình đủ đúng, đủ đều, đủ sớm, biết đâu mình cũng có thể giữ được làn da ấy, năng lượng ấy, vẻ tươi tắn ấy lâu hơn một chút.

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Nhưng làn da của người nổi tiếng chưa bao giờ được "nuôi" chỉ bằng collagen

Có một khoảng mờ rất lớn trong cơn sốt collagen mà công chúng thường quên mất, hoặc cố tình quên mất vì không muốn làm giấc mơ của mình bớt đẹp đi.

Đó là: Vẻ ngoài của người nổi tiếng gần như chưa bao giờ là kết quả của duy nhất một món thực phẩm bổ sung.

Hệ sinh thái chăm sóc của người nổi tiếng Đằng sau một gương mặt đẹp ở tuổi trung niên thường là cả một hệ sinh thái được xây dựng cực kỳ bài bản: bác sĩ da liễu riêng, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên cá nhân, chế độ ăn được kiểm soát chặt, skincare chất lượng cao, liệu trình công nghệ, chống nắng nghiêm ngặt, ngủ nghỉ tốt hơn, giảm stress tốt hơn. Collagen có thể là một mảnh ghép trong bức tranh ấy, nhưng hiếm khi là toàn bộ câu trả lời.

Một làn da đẹp không thể được quyết định bởi riêng một hộp collagen. Nó là kết quả của cả một lối sống.

Thế nhưng, trong logic của truyền thông hiện đại, chỉ cần một mảnh ghép đủ đẹp, người ta sẵn sàng tin đó là điều quan trọng nhất. Chỉ cần một người nổi tiếng nói rằng cô ấy uống collagen mỗi sáng, sản phẩm ấy lập tức được phủ lên ánh sáng của vẻ đẹp không tuổi. Công chúng không mua collagen chỉ vì peptide hay axit amin. Họ mua vì niềm tin rằng mình đang bước gần hơn đến phiên bản trẻ trung, khỏe khoắn và ít dấu vết thời gian hơn của chính mình.

Đó là lý do collagen là một mặt hàng rất đặc biệt. Nó không chỉ bán công dụng. Nó bán hy vọng.

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Sự thật phía sau một thìa collagen

Nếu gạt bớt lớp ánh sáng của người nổi tiếng, của mạng xã hội, của những lời hứa quá đẹp, collagen rốt cuộc là gì?

Nói một cách đơn giản, collagen là một loại protein rất quan trọng trong cơ thể. Nó có mặt ở da, xương, sụn, gân, dây chằng, mạch máu và nhiều mô liên kết khác. Có thể hình dung collagen như một phần của "khung đỡ" giúp làn da giữ được độ săn chắc, đàn hồi, đồng thời góp phần duy trì cấu trúc cho nhiều bộ phận trong cơ thể.

Điều khiến collagen trở thành ngôi sao của ngành chống lão hóa nằm ở một sự thật khá dễ hiểu: Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tự sản xuất collagen của cơ thể giảm dần. Ánh nắng mặt trời, thuốc lá, stress kéo dài, chế độ ăn thiếu cân bằng, ngủ không đủ hay rượu bia đều có thể khiến collagen hao hụt nhanh hơn.

Khi collagen được uống vào, nó không đi thẳng lên da như cách nhiều người vẫn hình dung. Thay vào đó, collagen đi qua hệ tiêu hóa, bị phân tách thành những mảnh nhỏ hơn, rồi cơ thể sẽ sử dụng những "mảnh ghép" ấy theo nhu cầu của nó.

Nói cách khác, collagen không phải kiểu "uống vào là nếp nhăn được lấp đầy" hay "da căng lên sau vài ngày". Tác động của collagen, nếu có, thường là một quá trình gián tiếp, chậm rãi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Loại sản phẩm, liều lượng, chất lượng, khả năng hấp thu, tuổi tác, chế độ ăn, giấc ngủ, mức độ stress và sự kiên trì của người dùng.

Collagen không phải phép màu. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là trò lừa. Nó nằm ở một vùng trung gian khó chịu hơn nhiều - nơi mọi thứ không trắng đen rõ ràng như những lời quảng cáo hay những cuộc tranh cãi trên mạng.

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Collagen có thể giúp da đẹp hơn. Nhưng có lẽ không theo cách phụ nữ vẫn mơ

Có người dùng collagen vài tháng và cảm thấy da mình đủ ẩm hơn, bớt khô hơn, tóc đỡ gãy rụng hơn, móng tay cứng cáp hơn. Những thay đổi ấy không phải là không có thật. Nhưng phần lớn chúng thường đến rất từ từ, nhẹ nhàng và hiếm khi mang cảm giác "lột xác" như cách thị trường vẫn kể.

Cái khó nằm ở chỗ: Trong đời thực, rất hiếm ai chỉ uống collagen mà không thay đổi gì khác. Nhiều phụ nữ bắt đầu collagen cũng là lúc họ ngủ sớm hơn, uống nhiều nước hơn, chống nắng kỹ hơn, chăm skincare đều hơn, ăn đủ đạm hơn, bổ sung thêm vitamin, omega‑3 hay biotin, tập luyện chăm chỉ hơn, thậm chí sống chậm lại hơn. Khi cả cơ thể được chăm sóc tử tế hơn, làn da và mái tóc cải thiện là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng collagen trong trường hợp ấy chỉ là một mảnh ghép của cả bức tranh.

Và đây mới là điều quan trọng: Collagen không thể một mình cứu một làn da bị vắt kiệt bởi thức khuya, stress, nắng gắt, ăn uống thất thường và thiếu ngủ kéo dài. Nếu một người ngủ 4–5 tiếng mỗi ngày, căng thẳng triền miên, bỏ bữa, không chống nắng, nhưng lại đặt hết hy vọng vào một muỗng collagen mỗi sáng, khả năng cao thứ nhận lại sẽ là thất vọng.

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Có lẽ điều phụ nữ thực sự muốn giữ lại không chỉ là collagen, mà là cảm giác mình vẫn còn trẻ

Cuối cùng, cơn sốt collagen nói với chúng ta nhiều hơn về phụ nữ hiện đại, hơn là về chính collagen.

Nó phản chiếu rất rõ nỗi bất an của phụ nữ trước tuổi tác, trước những thay đổi âm thầm của cơ thể, trước áp lực phải luôn đẹp, luôn tươi, luôn giữ được phong độ dù đã đi qua sinh nở, công việc, stress và vô số biến động của đời sống. Nó cho thấy phụ nữ sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng thử, sẵn sàng tin vào những điều có thể giúp mình "chậm già đi một chút", chỉ vì không ai muốn nhìn tuổi trẻ trôi khỏi tay mà bất lực.

Phụ nữ mua collagen đôi khi không chỉ để đẹp hơn, mà để cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được tuổi trẻ.

Collagen có thể có ích. Với một số người, nó có thể góp phần giúp da đủ ẩm hơn, tóc khỏe hơn, móng cứng cáp hơn hoặc đơn giản là tạo động lực để bắt đầu chăm sóc bản thân nghiêm túc hơn. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ không nằm ở việc uống hay không uống collagen, mà nằm ở cách phụ nữ nhìn thẳng vào những lời hứa quá đẹp mà thị trường chống lão hóa vẫn ngày ngày rót vào tai họ.