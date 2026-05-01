Vợ cũ vay tiền cứu bố, tôi lướt nhẹ một dòng tin nhắn khiến gã chồng CEO nghìn tỷ của cô ta lộ nguyên hình

Ngày vợ cũ ly hôn để cưới gã bạn trai cũ, cô ấy khinh miệt tôi là "kẻ an phận thủ thường". Một năm sau, cô ấy quay lại vay tôi 700 triệu để cứu mạng bố mình. Tôi thản nhiên xé nát tờ séc trước mặt cô ấy...

Khoản nợ 700 triệu và sự mỉa mai của định mệnh

Tô Vẽ ngồi đối diện tôi, ngón tay siết chặt chiếc túi Hermes đắt giá đến trắng bệch. Một năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng đôi lông mày đã nhuốm màu lo âu.

Tranh minh họa

"Trần Trù, em cần gấp 700 triệu" - Cô ấy nói nhanh như đã tập luyện hàng nghìn lần. "Bố em bị nhồi máu cơ tim, đang nằm trong phòng cấp cứu, số tiền còn thiếu đúng chừng đó".

Tôi nhấp một ngụm trà, cảm giác hơi ấm lướt qua cổ họng nhưng không thể làm nóng trái tim đã nguội lạnh từ một năm trước. "700 triệu? Tô Vẽ, cô có đang đùa không? Chồng hiện tại của cô – anh Trang Dịch vĩ đại chẳng phải là CEO tập đoàn Kình Thiên với khối tài sản hàng nghìn tỷ sao?".

Cô ấy cúi đầu, giọng lí nhí: "Công ty anh ấy đang có dự án lớn, dòng tiền đều bị kẹt lại, chưa xoay kịp...".

Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng trong văn phòng tĩnh lặng. "Một vị tổng tài lẫy lừng ngồi trên khối tài sản nghìn tỷ mà không rút nổi 700 triệu tiền mặt? Tô Vẽ, cô đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy à?".

Xé nát hy vọng

Tôi nhớ như in ngày cô ấy ném tờ đơn ly hôn vào mặt tôi: "Trần Trù, anh quá an phận, quá tầm thường. Trang Dịch mới là người có tham vọng, anh ấy mới có thể cho em cuộc sống của một bà hoàng".

Giờ đây, "bà hoàng" ấy đang rơi nước mắt trước mặt tôi. Tôi rút cuốn séc, đặt bút ký. Ánh mắt Tô Vẽ bỗng bùng lên một tia hy vọng mãnh liệt. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cầm tờ séc, thản nhiên xé nát nó thành từng mảnh vụn rồi ném vào thùng rác.

"Tiền, tôi không thiếu. Nhưng một xu tôi cũng không cho cô vay". Tôi lạnh lùng nói. "Đừng đem cái thân phận 'người bề trên' của cô làm bẩn văn phòng của một kẻ 'an phận' như tôi".

Tô Vẽ gào lên: "Trần Trù, anh là đồ khốn nạn!" rồi khóc lóc chạy khỏi văn phòng.

Bạn thân tôi, Lục Giản, bước vào, chậc lưỡi: "Lão Trần, ông ác thật đấy. Nhưng mà này, Tô bá phụ ngày xưa đối xử với ông không tệ, ông định mặc kệ thật à?".

Tôi im lặng. Trong lòng tôi, ân tình và sự phản bội luôn có ranh giới rõ ràng. Tôi có thể cứu người già, nhưng tôi tuyệt đối không để kẻ bội bạc dùng lòng tốt của mình để vá víu cho sự phù phiếm của cô ta.

Tranh minh họa

Sự thật về tập đoàn nghìn tỷ

Tôi nhờ Lục Giản bí mật điều tra tình hình tại bệnh viện và "đế chế" của Trang Dịch. Kết quả đúng như tôi dự đoán: Trang Dịch chỉ là một "CEO rỗng tuếch". Tập đoàn Kình Thiên thực chất là một mô hình lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư công nghệ, hiện đã bị đóng băng tài sản và Trang Dịch đang bị truy nã ngầm vì nợ xấu chồng chất.

Tô Vẽ không hề biết điều đó. Cô ấy vẫn tin vào cái danh hào nhoáng của chồng mình, cho đến khi mẹ vợ cũ của tôi – người từng khinh tôi nghèo xông đến tận công ty tôi gào thét: "Trần Trù, đồ máu lạnh! Đồ vô ơn!".

Tôi thản nhiên bước ra, đưa cho bà ấy một tập hồ sơ: "Đây là toàn bộ chứng cứ về việc con rể quý hóa của bà đã lừa sạch tiền tiết kiệm của ông bà để đập vào dự án ma. Số tiền 700 triệu mà Tô Vẽ đi vay? Nó không phải để cứu bố cô ấy, mà là để Trang Dịch trả nợ cho bọn xã hội đen để đổi lấy mạng sống".

Mẹ vợ cũ của tôi ngã quỵ xuống đất, mặt xám ngoét.

Lời giải cho một ân tình

Tôi không đưa tiền cho Tô Vẽ, nhưng tôi đã bí mật thanh toán toàn bộ viện phí cho bố cô ấy dưới danh nghĩa một "nhà hảo tâm ẩn danh".

Phụ nữ thường nhìn vào ví tiền của đàn ông để chọn tương lai, nhưng lại quên mất rằng, một cái ví dày mà không có sự chân thành thì cũng chỉ là một bao đựng giấy lộn. Giá trị của một người đàn ông không nằm ở việc anh ta khoác lên mình bộ vest bao nhiêu tiền, mà ở việc khi bão tố đến, anh ta có đủ vững chãi để bảo vệ những người thân yêu hay không.

Tô Vẽ trắng tay, Trang Dịch vào tù. Ngày tôi đón Tô bá phụ xuất viện, cô ấy đứng từ xa nhìn tôi, đôi mắt đầy hối hận và tủi nhục. Tôi không nhìn lại, chỉ lặng lẽ bước vào xe.

Một năm trước, cô ấy chê tôi "nhỏ bé". Một năm sau, sự "nhỏ bé" của tôi là bến đỗ mà cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ có tư cách quay lại nữa.

Trên đời này, tiền bạc có thể mua được sự xa hoa, nhưng không mua được sự bình yên. Đừng vì một chút ánh hào quang giả tạo mà vứt bỏ người đã cùng mình đi qua những ngày mưa bão, vì đến khi nắng lên, người đó có lẽ đã không còn đứng ở nơi cũ để chờ bạn nữa rồi.