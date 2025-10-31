Sau khi sinh con, diễn viên Hải Hà Kim Hỷ, vợ cũ của tài tử Lý Á Bằng, từng phải đối mặt với tình trạng tách cơ bụng. Cô chia sẻ, vùng bụng của mình trở nên mềm nhão, phần cơ lõi yếu khiến tư thế đi đứng thay đổi và không còn giữ được dáng vẻ thanh thoát như trước.

"Khi con đã lớn, tôi mới có thời gian chăm sóc lại bản thân. Tôi không muốn chỉ gầy đi, tôi muốn khỏe hơn", nữ diễn viên nói.

Dù đã 3 năm sau sinh, vùng bụng của cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi do các nhóm cơ bụng bị tách rời. Đây là tình trạng phổ biến ở phụ nữ sau sinh, đặc biệt là những người mang thai nhiều tháng hoặc sinh con nặng cân. Tình trạng này không chỉ khiến vòng 2 chảy xệ, phình to như đang mang thai 4–5 tháng, mà còn gây đau lưng, yếu cơ sàn chậu và mất tự tin về ngoại hình.

Nhưng thay vì tập nặng hay ăn kiêng cực đoan, Hải Hà Kim Hỷ đã tìm đến Pilates, bộ môn đang được nhiều mẹ bỉm sau sinh ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam yêu thích nhờ khả năng phục hồi cơ thể một cách nhẹ nhàng, an toàn và bền vững.

Tập Pilates tốt thế nào cho phụ nữ từng trải qua sinh đẻ?

Theo các chuyên gia vật lý trị liệu tại Cleveland Clinic (Mỹ), Pilates là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp khôi phục cơ bụng bị tách. Các động tác Pilates tập trung vào cơ lõi, giúp tăng sức mạnh, siết chặt và tái kết nối các bó cơ đã giãn trong quá trình mang thai.

Khi tập đều đặn 3-4 buổi mỗi tuần, Pilates giúp:

- Giảm tình trạng tách cơ bụng, kéo 2 dải cơ thẳng bụng về vị trí ban đầu.

- Cải thiện tư thế: Phụ nữ sau sinh thường bị gù, lệch vai hoặc khom lưng do bế con nhiều. Pilates giúp "làm thẳng" lại trục cơ thể, tạo dáng đứng thẳng, thanh thoát hơn.

- Giảm cân và làm săn chắc toàn thân: Các bài tập tuy nhẹ nhưng đốt năng lượng đáng kể, đặc biệt là mỡ vùng bụng, eo và đùi.

- Tăng cường sức khỏe xương khớp: Theo Tạp chí Journal of Bodywork and Movement Therapies, Pilates giúp tăng mật độ xương và cải thiện độ linh hoạt, giảm đau lưng.

- Ngủ ngon và giảm stress: Hít thở sâu kết hợp với nhịp chuyển động chậm rãi giúp cơ thể thư giãn, cân bằng hormone, giảm lo âu sau sinh.

Điều khiến Hải Hà Kim Hỷ yêu Pilates là cảm giác cơ thể mình mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cô không còn mệt mỏi khi chơi cùng con, dáng đi đứng cũng tự tin và tràn đầy năng lượng hơn. Pilates không chỉ giúp cô lấy lại dáng, mà còn lấy lại thần thái, minh chứng sống cho việc phục hồi tự nhiên vẫn có thể hiệu quả nếu biết cách.

Lưu ý khi tập Pilates sau sinh

Dù là phương pháp lành tính, phụ nữ sau sinh không nên vội vàng bắt đầu tập khi cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn. Các chuyên gia khuyến cáo:

- Chỉ nên bắt đầu sau khi sinh ít nhất 6–8 tuần, hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa.

- Tránh các động tác gập bụng, plank hoặc nhảy mạnh trong giai đoạn đầu, vì có thể làm tình trạng tách cơ bụng nặng hơn.

- Tập trung vào hơi thở và kiểm soát cơ lõi như hít sâu, hóp nhẹ bụng trong khi thở ra để kích hoạt cơ transversus abdominis (cơ ngang bụng).

- Lựa chọn giáo viên có chứng chỉ Pilates phục hồi sau sinh để được hướng dẫn đúng kỹ thuật.

- Kiên trì và lắng nghe cơ thể: Cải thiện tách cơ bụng cần thời gian, thường 3-6 tháng tập đều đặn.

Câu chuyện của Hải Hà Kim Hỷ là nguồn cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ từng tự ti sau sinh. Bởi làm mẹ không đồng nghĩa với đánh mất vẻ đẹp, chỉ là cần thêm thời gian để yêu thương lại chính mình.

Pilates không chỉ giúp cơ thể hồi sinh, mà còn giúp tâm hồn thư giãn, tái tạo năng lượng tích cực, điều mọi người phụ nữ xứng đáng có được.

