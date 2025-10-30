"Xin chào, mình là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1995, đến từ Đông Triều, Quảng Ninh", Hằng mở đầu câu chuyện bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chất chứa biết bao kỷ niệm.

Ngày 25/9 vừa qua, vợ chồng cô đã chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng, đứa con được gọi bằng tất cả tình yêu, hy vọng và cả những giọt nước mắt kéo dài suốt 9 năm.

9 năm, quãng thời gian đủ để người ta đổi nhà, đổi nghề, thậm chí đổi cả cách sống. Nhưng với Hằng, đó là hành trình bền bỉ không ngừng tin rằng "con rồi sẽ đến".

Ôm con trong tay sau 9 năm, Hằng vẫn tưởng là giấc mơ.

Khi mọi người có tin vui, còn cặp đôi vẫn chỉ biết chờ

Hằng kết hôn khi còn khá trẻ. Những năm đầu, 2 vợ chồng cũng háo hức mong sớm có tin vui như bao người. Thế nhưng, con mãi chẳng đến, dù cả hai đều khỏe mạnh, chẳng ai nghĩ rằng cô lại rơi vào hành trình gian nan đến thế.

Những năm đầu, Hằng vẫn tin "chưa có chắc do duyên chưa tới". Nhưng rồi, khi bạn bè lần lượt sinh con, nhà bên, xóm dưới rộn ràng tiếng trẻ, chị bắt đầu thấy trống trải, hụt hẫng và đâu đó trong lòng là nỗi tủi thân khó nói.

"Mỗi khi Tết đến, mình và chồng đều ngại đi đến nhà mọi người, vì ai cũng hỏi 'Bao giờ có cháu bế?'. Có người còn nói thẳng những câu rất đau lòng như 'Cây độc không trái, gái độc không con'. Mình nghe mà chỉ biết cười cho qua, nhưng trong lòng thì đau đớn", Hằng nhớ lại.

"Dù buồn, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi"

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù hiếm muộn nhiều năm, 2 vợ chồng chị Hằng vẫn hạnh phúc, chưa bao giờ trách móc nhau.

"Vợ chồng mình khá thoải mái. Mặc dù hiếm muộn nhiều năm nhưng vẫn hạnh phúc. Dù buồn, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ bỏ cuộc hay sống cuộc đời không con".

Đó chính là điều giữ cô đứng vững qua những năm tháng điều trị chồng chất thuốc men, kim tiêm và nước mắt.

Em bé đã đến như một phép màu đối với vợ chồng Hằng.

Gần chục năm, đi khắp nơi, thử đủ mọi cách

"Mình đi nhiều nơi lắm, Đông y - Tây y đều có. Uống thuốc bắc, uống thuốc nam, châm cứu rồi chuyển qua Tây y, làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm)..." nhưng đều không như mong đợi.

Lần đầu tiên làm IVF, Hằng có thai nhưng mới được 10 tuần thì em bé bị lưu. "Sau lần thai lưu đó, mình hết phôi. Nhưng với niềm tin rằng con sẽ quay về, mình lại bắt đầu lại từ đầu".

Đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Mỗi lần chuyển phôi đều đi kèm hi vọng và mỗi lần thất bại lại là một cú ngã đau đớn.

Sau khi làm lại, chị sàng lọc phôi để chọn phôi tốt nhất. Nhưng 5 phôi thì có đến 4 phôi bị khảm, chỉ còn 1 phôi bình thường duy nhất.

"Mình đã hi vọng rất nhiều ở chiếc phôi bình thường đó. Nhưng kết quả lại không như mong đợi".

Những ai từng làm IVF đều hiểu, mỗi mũi tiêm kích trứng, mỗi lần chọc hút hay chuyển phôi là một lần cơ thể phải chịu đựng cơn đau buốt rát và tinh thần thì căng như dây đàn.

"Nhớ lại thời gian đầu chuyển phôi, bác sĩ kê thuốc tiêm nhiều đến nỗi mình không còn cảm giác sợ tiêm nữa. Mỗi lần tiêm là tím bụng, buốt bụng", Hằng kể.

Vì hành trình tìm con, đau đớn đến mấy Hằng cũng vượt qua.

Thế nhưng, điều khiến chị Hằng mệt mỏi nhất lại không phải nỗi đau thể xác mà là gánh nặng kinh tế. Đó là sự thật. "Khó khăn nhất là kinh tế, vì làm IVF rất tốn kém và mất thời gian. Có lúc mình nghĩ, không biết còn đủ sức theo tiếp không nữa".

May mắn là Hằng luôn có chồng bên cạnh đồng hành, động viên kịp thời. "Chồng mình luôn ở bên, luôn muốn đi cùng mình những ngày đi khám, dù bác sĩ bảo chỉ cần đến khi có lịch. Có lần anh nói: 'Cho dù có phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi, anh vẫn sẽ theo đến cùng'". Chính sự kiên định và tình yêu ấy đã giúp chị Hằng không gục ngã dù đã nhiều lần thất bại.

Cơ duyên gặp đúng bác sĩ gieo mầm hạnh phúc

Một ngày nọ, chị nghe người chị hàng xóm kể về hành trình hiếm muộn của chị ấy. Người chị kia cũng từng làm IVF ở 3 bệnh viện khác nhau, chỉ đến khi được bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec) điều trị mới thành công.

"Nghe chị kể, mình như được tiếp thêm động lực: Chị ấy làm được thì mình cũng sẽ làm được". Và Hằng quyết định gặp bác sĩ Chiến người mà cô gọi bằng tất cả sự biết ơn là "bác sĩ của phép màu".

"Bác sĩ Chiến kê thuốc vừa đủ, hướng dẫn mình tự tiêm. Mình kích trứng khoảng 9 ngày. Đến ngày chọc trứng, bác sĩ có lịch công tác, định nhờ đồng nghiệp hỗ trợ. Mình có nói mình đa nang, sợ trứng kém, nên mong bác sĩ sắp xếp giúp. Thế là bác sĩ vẫn ở lại, chọc trứng xong mới đi", Hằng nhớ lại.

Vì đa nang nên trứng không đều, chọc chỉ được 5 quả, nuôi đến ngày 5 còn 2 phôi. "Ít phôi quá nên mình không hi vọng nhiều. Đến ngày chuyển phôi, mình vẫn vận động bình thường, thậm chí còn tự bắt xe khách về Quảng Ninh".

Nhưng cuộc đời thật biết cách mang đến món quà bất ngờ: Kết quả beta tăng tốt, nghĩa là phôi đã làm tổ thành công.

"Mình báo ngay cho bác sĩ. Bác sĩ chúc mừng và hẹn 10 ngày sau tái khám. Các chị điều dưỡng cũng mừng cho mình. Hơn ai hết, họ là những người mong bệnh nhân thành công nhất", Hằng nhớ lại.

Em bé trộm vía của vợ chồng Hằng sau gần 10 năm chờ đợi.

Ngày nhập viện sinh, chị xin mổ chủ động. Nhưng định mệnh đã sắp đặt khác.

"Khi làm thủ tục, bác sĩ khám nói mình đã mở 2 phân, chuẩn bị chuyển dạ. Cảm xúc vừa mừng vừa lo. Ngày hôm đó không xin mổ thì cũng sinh thường thôi".

Tiếng khóc đầu tiên của con khiến Hằng bật khóc. Cả gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

"Sau 9 năm hiếm muộn, cuối cùng con đã về thật rồi".

Hành trình vất vả nhưng thành quả nhận được là xứng đáng

Nếu phải chọn 3 từ để nói về hành trình này, Hằng nói: "Không từ nào đủ hết cả, nhưng chắc là: Quá vất vả - Quá tốn kém - Quá tốn thời gian".

Nhưng cô mỉm cười, nhìn về phía chiếc nôi nhỏ: "Nhưng đổi lại, mình có con. Thế là đủ".

Giờ đây, khi nhìn con lớn lên từng ngày, dù phải thức đêm, mệt nhoài, cô vẫn thấy hạnh phúc. "Chăm con mệt thật, nhưng vui lắm. Nhìn con lớn từng ngày là mọi mệt mỏi tan biến".

"Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến - người tư vấn, người khám bệnh, người đã giúp mình được làm mẹ. Cảm ơn tất cả các chị điều dưỡng nhiệt tình, và đặc biệt là các bác sĩ phòng lab, những người làm việc thầm lặng nhưng tạo nên phép màu", Hằng xúc động nói.

Cuối buổi trò chuyện, Hằng chỉ nói một câu ngắn gọn mà khiến ai cũng nghẹn ngào: "Chặng đường hiếm muộn rất vất vả, nhưng em hi vọng tất cả các anh chị hãy cố gắng nhé. Rồi bé yêu sẽ về thôi".

Hành trình 9 năm của chị Hằng là câu chuyện về niềm tin, lòng kiên định và tình yêu không điều kiện của người phụ nữ khao khát làm mẹ.

Đó cũng là lời nhắn nhủ đến hàng ngàn người phụ nữ khác đang trên cùng con đường ấy rằng: Phép màu có thật, chỉ cần bạn chưa bao giờ ngừng tin.

(Ảnh: NVCC)