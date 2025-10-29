Nam diễn viên phim “Lật mặt 7” gặp chấn thương khi chơi pickleball

Mới đây, thông tin diễn viên Trương Minh Cường, nam diễn viên góp mặt trong "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải gặp chấn thương khi chơi pickleball khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Được biết, trong lúc cố cứu bóng ở cuối sân khi chơi pickleball, nam diễn viên phim "Lật mặt 7" bỗng cảm giác chân không còn nhấc lên được rồi ngã quỵ xuống, sau đó được xác định đứt hoàn toàn gân gót chân.

Diễn viên Trương Minh Cường (Nguồn ảnh: Internet)

Tối 28/10, nam diễn viên đã được các bác sĩ tại một bệnh viện ở TP.HCM phẫu thuật nối gân gót chân thành công. Trương Minh Cường cho biết khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, trong lúc cố cứu một cú đánh ở cuối sân khi chơi pickleball, anh bỗng cảm giác như chân không còn nhấc lên được rồi ngã quỵ xuống.

Ngay khi nhập viện, anh được tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chụp MRI. Kết quả cho thấy, nam bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân gót chân, một chấn thương thường gặp ở người chơi thể thao có cường độ vận động mạnh, cần tiến hành phẫu thuật nối gân. Khi phẫu thuật phát hiện gân gót của bệnh nhân bị đứt ở đoạn khoảng 6cm, là vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh. Ê-kíp đã cắt lọc, làm sạch vùng gân và tiến hành khâu nối. Sau khâu, gân kết nối tốt, cổ chân gấp duỗi bình thường. Để bảo vệ vết khâu, các bác sĩ cố định chân ở tư thế co nhẹ, cổ chân duỗi và mang nẹp tăng cường. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe của Trương Minh Cường phục hồi ổn định.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của nam diễn viên tiến triển tích cực. Hiện tại, anh đã xuất viện với sức khỏe tốt nhưng cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng. Quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng, trước khi bệnh nhân có thể vận động và chơi thể thao trở lại.

Thông tin trên khiến chúng ta một lần nữa không thể chủ quan với chấn thương có thể xảy ra khi chơi pickleball.

Đâu là những chấn thương thường gặp khi chơi pickleball?

BS Trương Công Dũng (Chuyên gia Cơ xương khớp - Giám đốc Phòng khám Sport Medic TP.HCM) chia sẻ, bản thân anh cũng là 1 người chơi pickleball nên có những trải nghiệm rõ ràng về bộ môn này cũng như các vấn đề chấn thương thường gặp. Đó là:

1.Viêm gân

Cũng giống như những chấn thương thường gặp ở những môn có vợt như tennis, cầu lông, bóng bàn…, chấn thương thường gặp nhất là viêm gân, ví dụ như tennis elbow, chơi pickleball cũng có chấn thương y như vậy. Vị trí tổn thương là giữa cổ tay, khuỷu tay. “Mình cũng có thể gọi chấn thương này trong pickleball là pickleball elbow”, chuyên gia nói.

Vùng gân dễ bị nhất là vùng gân gót. Người chơi pickleball rất dễ bị viêm gân gót vì đánh pickleball đòi hỏi phải di chuyển nhanh, chậm, tăng tốc đột ngột. Pickleball cũng có những động tác xoay vai, dang vai, vung tay lên trước, ra sau… nên đều có những chấn thương gân vùng vai khi tập luyện quá mức cho phép.

2. Đau vùng gối

BS Trương Công Dũng chỉ rõ, chấn thương thường gặp nhất ở đây là tràn dịch khớp gối do quá tải.

Khi chơi pickleball, đầu gối phải trụ nhiều, dịch chuyển lên xuống liên tục, khiến gối bị cọ sát nhiều, đặc biệt là khớp bánh chè đùi. Chưa kể, lưới và bóng chơi pickleball ở vị trí thấp nên người chơi thường phải hạ trọng tâm xuống nhiều, gây ra những cơn đau vùng gối.

3. Chấn thương cổ chân, mắt cá chân

Ở vùng này, chấn thương thường gặp nhất là bong gân cổ chân, hay còn gọi là lật sơ mi. Khi di chuyển, cơ không được thăng bằng, hoặc không đủ mạnh, hoặc trong tình huống di chuyển quá khó thì có thể dẫn đến bong gân cổ chân.

Nguồn ảnh: Internet

Bong gân cổ chân là tình trạng các dây chằng ở cổ chân bị rách, gây sưng đau, bầm tím… Nếu lặp đi lặp lại, tình trạng dây chằng có thể bị đứt, gây lỏng lẻo cổ chân mãn tính, gây viêm đau hoặc thoái hóa khớp cổ chân về sau.

Chuyên gia khuyên, người chơi nên có huấn luyện viên đi kèm để đánh pickleball đúng kỹ thuật, có thể khám sức khỏe và tham khảo thêm lời khuyên của bác sĩ trước khi chơi, tránh những chấn thương đáng tiếc.