Từng là "nữ thần thanh xuân" của hàng triệu khán giả châu Á, Chung Hân Đồng giờ đây đã bước sang tuổi 44. Vẫn xinh đẹp, tươi trẻ, vẫn xuất hiện chỉn chu trong mỗi lần lộ diện, nhưng đằng sau vẻ rạng rỡ ấy là nỗi lo sức khỏe mà chính cô phải thừa nhận: "Tôi đã phát hiện ra vấn đề về gan sau một lần đi kiểm tra".

Run tay: Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của bệnh gan khiến mỹ nhân Hong Kong phải giật mình

Trong một sự kiện gần đây, Chung Hân Đồng tiết lộ lý do đi khám tổng quát là vì gần đây cô thường xuyên bị run tay. Cảm nhận có điều gì đó không ổn, nữ ca sĩ - diễn viên quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy cô đang gặp vấn đề về gan.

Từ sau lần đó, Chung Hân Đồng cho biết cô ngừng hoàn toàn việc uống rượu, thứ từng gắn liền với tiệc tùng, sự kiện và giao tiếp trong giới giải trí. Cô gọi đây là "một bước ngoặt cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi".

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi nghe tin này, nhưng đồng thời cũng dành lời khen cho nữ ca sĩ vì dám thẳng thắn chia sẻ, thay vì giấu đi như nhiều nghệ sĩ khác. Sự thay đổi của cô không chỉ là hành động chăm sóc bản thân, mà còn là lời nhắc nhẹ nhưng đầy sức nặng dành cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên: sức khỏe không còn là điều có thể "để mai tính".

Rượu: Đồ uống "thủ phạm lặng lẽ" khiến gan tổn thương

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra, rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan. Theo Tạp chí International Journal of Molecular Sciences, rượu khi vào cơ thể được gan chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất độc có khả năng phá hủy tế bào gan, gây viêm gan, gan nhiễm mỡ, thậm chí tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan nếu kéo dài.

Điều đáng nói là phụ nữ trung niên chịu ảnh hưởng từ rượu nặng hơn nam giới. Khi bước qua tuổi 40, tốc độ trao đổi chất giảm, khả năng tái tạo tế bào kém đi, các hormone cũng thay đổi khiến gan "làm việc" khó khăn hơn. Uống rượu dù chỉ "một chút" mỗi ngày vẫn có thể tích tụ thành độc chất theo thời gian.

Không chỉ gan, rượu còn ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh và nội tiết. Nó làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gây mất ngủ, giảm trí nhớ và khiến da xỉn màu, nhanh lão hóa hơn. Với phụ nữ đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, rượu chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa", khiến các triệu chứng như bốc hỏa, mệt mỏi, tăng cân càng nghiêm trọng.

Ngoài rượu, phụ nữ trung niên nên cẩn trọng với những đồ uống này để bảo vệ gan

Rượu không phải "thủ phạm" duy nhất khiến gan mệt mỏi. Theo Harvard Health Publishing, đường cũng là "kẻ thù thầm lặng" của gan. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) - căn bệnh ngày càng phổ biến ở phụ nữ đô thị.

Các loại trà sữa, nước ngọt, nước ép đóng chai tưởng là vô hại nhưng lại chứa lượng đường khổng lồ, khiến gan phải hoạt động liên tục để chuyển hóa. Khi khả năng này suy yếu, đường sẽ chuyển thành mỡ, tích tụ quanh gan và nội tạng. Kết quả là chị em dễ tăng cân, mệt mỏi, nổi mụn, rối loạn nội tiết.

Một thói quen khác tưởng "healthy" nhưng cũng đáng lưu ý là uống quá nhiều cà phê hoặc trà đặc. Dù caffein giúp tỉnh táo, nhưng nếu dùng thay nước lọc, uống vào buổi tối hoặc kết hợp với đường và sữa, cơ thể dễ mất nước, rối loạn giấc ngủ và làm gan phải "tăng ca".

Ngay cả các loại nước ép hoa quả đóng chai, nước detox công nghiệp, nước dừa đóng hộp cũng không hoàn toàn lành mạnh. Nếu uống thường xuyên mà không vận động, cơ thể vẫn phải gánh lượng đường lớn, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và tăng mỡ gan.

(Nguồn ảnh: Internet)