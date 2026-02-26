Vợ cũ Bill Gates sớm dự cảm về nhân vật tai tiếng Jeffrey Epstein

Melinda French Gates vốn sở hữu trực giác của một người phụ nữ quyền lực và đầy tinh tế. Bà từng bộc bạch sự kinh hãi tột độ ngay sau lần đầu giáp mặt Jeffrey Epstein vào năm 2013.

Được biết, bà Melinda đã quyết liệt khuyên can chồng cắt đứt mọi liên lạc với gã tỷ phú ấu dâm này. Thế nhưng, nhà sáng lập Microsoft lại chọn cách để những lời nhắc nhở ấy ngoài tai. Ông vẫn mải miết theo đuổi những dự án từ thiện đầy hoài nghi bên cạnh kẻ tội đồ. Sự thật về mối quan hệ này chứa đựng nhiều toan tính đen tối hơn công chúng vẫn tưởng.

Theo thông tin từ Wall Street Journal, Epstein từng cố tình dùng một mối tình vụng trộm để tống tiền Gates. Vị tỷ phú công nghệ đã sa chân vào lưới tình với Mila Antonova, một nữ vận động viên bài Bridge người Nga. Kẻ thủ đoạn Epstein nắm giữ bí mật này và biến nó thành vũ khí để gây áp lực tài chính lên ông chủ Microsoft. Nguồn tin nhấn mạnh rằng chính những buổi gặp gỡ mờ ám này đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 27 năm.

Những sai lầm nối tiếp sai lầm đã đẩy Bill Gates vào hố sâu của sự chỉ trích từ dư luận. Trong cuốn hồi ký "Source Code", ông thừa nhận nỗi ân hận muộn màng vì đã duy trì quan hệ với Epstein. Ông cảm thấy vô cùng tồi tệ khi để những bóng ma quá khứ làm tổn thương những người thân yêu nhất.

Nhưng sự hối lỗi này liệu có đủ để cứu vãn hình ảnh một nhà thông thái luôn đi trước thời đại? Công chúng đang chứng kiến sự sụp đổ của một đức tin về sự hoàn hảo trong giới tinh hoa toàn cầu. Trí tuệ siêu việt của một thiên tài đôi khi lại mù lòa trước những cạm bẫy nhân tâm cơ bản. Melinda đã nhìn thấu vực thẳm ngay từ khi nó còn là một vết rạn nhỏ trong mối quan hệ xã giao. Trong khi đó, Bill Gates lại tự phụ tin rằng bản thân có thể kiểm soát được mọi cuộc chơi quyền lực. Cái giá phải trả chính là sự đổ vỡ của một biểu tượng gia đình hạnh phúc từng được cả thế giới ngưỡng mộ. Đây là bài học đắt giá về niềm tin đặt sai chỗ và sự kiêu ngạo của kẻ nắm giữ quá nhiều quyền lực.