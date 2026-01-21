Theo VnEpress, sự việc xảy ra rạng sáng 18/1 tại một khách sạn ở thị trấn Kluang, bang Johor, Malaysia. Cục Tôn giáo Hồi giáo bang Johor (JAINJ) cho biết đã triển khai lực lượng kiểm tra sau khi nhận tin báo về hành vi nghi ngờ vi phạm "đạo đức khalwat".

Cụ thể, vào lúc 1h15, đội tuần tra gõ cửa phòng nghi vấn nhưng bên trong im lặng. Dù máy lạnh vẫn hoạt động, khoảng 7 phút sau một người đàn ông ngoài 20 tuổi mới mở cửa. Cảnh sát phát hiện một phụ nữ đang đứng cạnh giường. Cả hai tỏ ra lo lắng, run rẩy và không xuất trình được giấy chứng nhận kết hôn khi bị yêu cầu.

Các nhà điều tra sau đó biết được, cặp đôi ở đội tuổi ngoài 20, đã ly hôn khoảng 3 trước. Nhưng gần đây họ muốn hòa giải và lên kế hoạch tái hôn. Tuy nhiên, cả 2 vẫn bị bắt vì trong thời điểm này, họ vẫn bị xem là độc thân. Vì thế, họ không thể ở cùng nhau.

Người đàn ông bị bắt vì ở cùng vợ cũ trong khách sạn. Ảnh minh họa.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, cặp đôi này bị bắt vì vi phạm tội "đạo đức khalwat" - một hành vi phạm Hồi giáo theo luật Sharia của Malaysia.

Tại Malaysia, quốc gia áp dụng song song luật dân sự và luật Hồi giáo (Sharia), tội khalwat (sự gần gũi khép kín) cấm nam và nữ theo đạo Hồi ở cùng nhau trong không gian riêng tư nếu không phải là vợ chồng hoặc người thân (mahram). Quy định này nhằm ngăn chặn quan hệ tình dục trước hoặc ngoài hôn nhân.

Nếu bị kết tội, cặp đôi có thể đối mặt với án phạt tiền lên đến 3.000 RM (khoảng 16 triệu đồng), phạt tù tối đa hai năm, hoặc cả hai. Tại một số bang có luật lệ nghiêm khắc hơn như Terengganu, hình phạt cho tội danh này có thể bao gồm cả phạt roi công khai.

Hồi cuối năm 2023, một cặp đôi sắp cưới ở bang Johor cũng bị bắt giữ trong tình huống tương tự khi đang sống thử để "kiểm tra độ hòa hợp" trước hôn nhân.