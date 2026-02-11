Theo báo Dân trí, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở An Huy (Trung Quốc). Trong video, chú rể và cô dâu vừa bước xuống xe thì một người phụ nữ cùng bé gái tiến tới. Bé gái bỗng dưng hét lên: "Bố ơi, cấp tiền nuôi dưỡng cho con đi!" khiến cặp đôi mới cưới và những người xung quanh kinh ngạc.

Trong chốc lát, sắc mặt của cô dâu xấu đi, còn chú rể thì giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng bế cô dâu trở lại phòng cưới.

Lúc này, bé gái vẫn đi theo chú rể và lặp lại câu nói trên. Suốt thời gian xảy ra sự việc, chú rể không đáp lại và vờ như không quen biết bé gái. Đến khi cặp đôi mới cưới nâng ly chúc mừng, người phụ nữ và bé gái vẫn không rời đi. Không lâu sau, chú rể đã gọi cảnh sát.

Theo thông tin được tiết lộ, người phụ nữ họ Tôn là vợ cũ của chú rể họ Trương. Hai người có với nhau một con gái 7 tuổi nhưng đã ly hôn do ông Trương nhiều năm ngoại tình. Bà Tôn cho biết cuộc hôn nhân của mình đầy đau khổ khi không chỉ bị phản bội mà còn thường xuyên chịu cảnh đe dọa, bạo hành.

Đang đổ chức hôn lễ với vợ mới, chú rể “đứng hình” khi thấy vợ cũ dắt con đến đòi nợ. Ảnh: Sohu.

Dù muốn chấm dứt sớm, bà Tôn từng nhẫn nhịn vì đang mang thai, hy vọng chồng sẽ thay đổi sau khi con chào đời. Thế nhưng, khi con mới được 2 tháng tuổi, ông Trương tiếp tục ngoại tình và đánh đập vợ. Không thể chịu đựng thêm, bà Tôn quyết định ly hôn. Khi hoàn tất thủ tục, ông Trương cam kết sẽ chu cấp mỗi tháng 600 tệ (khoảng 2 triệu đồng) để nuôi con.

Thực tế, lời hứa này không được thực hiện. Suốt gần hai năm sau ly hôn, ông Trương không gửi bất kỳ khoản tiền nào, dù bà Tôn nhiều lần liên lạc, yêu cầu và cảnh báo sẽ làm lớn chuyện nếu ông tiếp tục trốn tránh. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn im lặng.

Bất đắc dĩ, đến ngày cưới của chồng cũ, bà Tôn đưa con gái đến. Tuy nhiên, dù thấy con gái xuất hiện trong đám cưới, ông Trương vẫn không nói chuyện, coi con như người dưng. Điều này khiến bà Tôn càng bức xúc. Bà để con chạy theo xe hoa gào khóc, đòi tiền cấp dưỡng từ bố, theo Vietnamnet.

Câu chuyện sau khi chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình. Đa số cho rằng dù chồng cũ có thế nào thì cách cư xử của bà Tôn là không đúng. Bà không nên mang theo con gái nhỏ, để con dính vào tranh chấp của người lớn.

Ngoài ra, một số người cũng bất bình vì người đàn ông không chu cấp cho con, nhưng lại có tiền làm đám cưới. Số ít suy đoán rằng, bà Tôn làm vậy là do chưa buông bỏ được chuyện tình cảm với người cũ, còn ôm hận trong lòng.

"Thực sự, nỗi đau bị chồng dày vò, bỏ rơi ngay cả khi mang thai là quá lớn. Bà Tôn chắc phải hận lắm mới làm việc đó. Nhưng dù sao con trẻ cũng chỉ là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, không nên để dây vào chuyện này. Mong bà Tôn mạnh mẽ vì con. Con sẽ là chỗ dựa cho mẹ về sau", một người bình luận.