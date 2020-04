Vợ chồng vì mâu thuẫn nhỏ ly hôn, không một ai chịu nhận nuôi con, tòa án đã ra phán quyết khiến mọi thứ đều thành công cốc

Được biết, nguyên đơn là bà Triệu và bị đơn là ông Tiền. Vài năm trước, sau khi quen biết và yêu nhau, họ đã hạ sinh một bé gái vào tháng 10/2016. Ngay khi có con, họ đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 11 cùng năm.



Ban đầu, cả hai chung sống hạnh phúc. Nhưng sau hơn 1 năm đứa trẻ chào đời, cả hai phải ra ngoài làm việc để con cho ông bà nội chăm sóc. Kể từ đó, gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thường tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Vào tháng 1/2020, cô Triệu bất ngờ đệ đơn xin ly hôn, bày tỏ hai bên bất đồng quan điểm, không thể sống chung và đã ly thân được nửa năm. Ngoài ra, cô Triệu nói rằng anh Tiền không hoàn thành trách nhiệm của một người cha và người chồng.

Ảnh minh họa

Cô Triệu tự nguyện đề nghị mình sẽ nuôi con gái nhỏ và yêu cầu chồng cũ chu cấp mỗi tháng 3000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại) cho con gái đến khi cô bé 18 tuổi. Ngoài ra, cô Triệu còn cáo buộc rằng trong mối quan hệ hôn nhân, anh Tiền thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình và yêu cầu bồi thường 5000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại) thiệt hại về tinh thần.

Tuy nhiên, trong quá trình kiện tụng, cô Triệu đã thay đổi yêu cầu khởi kiện. Bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cô Triệu không thể buôn bán và tình hình kinh tế tài chính gặp nhiều khó khăn. Vì điều này nên cô đã thay đổi và nói rằng nhường lại quyền nuôi con cho anh Tiền.

Về phía anh Tiền cho biết, anh làm việc ở ngoài thường xuyên, bố mẹ già không biết chữ và anh cũng không có khả năng chăm con. Nguyên đơn là cô Triệu từng là giáo viên mẫu giáo, việc cô nuôi con sẽ giúp đứa trẻ học hỏi và phát triển tốt hơn. Ngoài ra, anh Tiền còn đang gánh món nợ hàng tháng 1000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng hơn), vì vậy không có khả năng để nuôi con nên không đồng ý ly hôn.

Để giải quyết vấn đề này, tòa án đã áp dụng phương pháp mặt đối mặt và cố gắng giải quyết xung đột. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn nhất định không nhận quyền nuôi con, phiên tòa hòa giải kết thúc thất bại. Trước tình hình này, tòa án cuối cùng đã ra phán quyết cuối cùng, không chấp nhận hai người ly hôn.

Theo tuyên bố của tòa, cả hai không có mâu thuẫn to lớn. Những lý do được đưa lên hoàn toàn do cảm nhận cá nhân, chỉ cần chia sẻ thì có thể giải quyết. Đồng thời, việc cả hai không chịu trách nhiệm nuôi con là vi phạm trật tự công cộng, không có tình yêu với trẻ con. Cuối cùng, tòa phán quyết bỏ bác bỏ đơn kiện của cô Triệu.

(Nguồn: Sohu)