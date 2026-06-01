Vợ chồng tôi tính chỉ mất 3 năm để trả hết tiền nhà, giờ mỗi kỳ đóng hơn 400 triệu đồng lại trở thành áp lực khổng lồ

Nhiều người cho rằng chỉ những gia đình có thu nhập thấp mới gặp khó khăn khi mua nhà trả góp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả những cặp vợ chồng có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cũng có thể rơi vào khủng hoảng tài chính nếu cuộc sống xuất hiện những biến cố ngoài dự kiến.

Thu nhập gần 200 triệu đồng/tháng vẫn lao đao vì áp lực mua nhà trả góp

Đầu năm ngoái, vợ chồng anh Cường và chị Ngân quyết định mua một căn chung cư theo hình thức trả góp. Thời điểm đó, công việc kinh doanh của anh Cường thuận lợi, trong khi chị Ngân cũng có nguồn thu nhập ổn định. Tổng thu nhập trung bình của hai vợ chồng lên tới gần 200 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, anh Cường dự kiến chỉ cần khoảng 3 năm là có thể thanh toán toàn bộ khoản nợ mua nhà. Với mức thu nhập như vậy, áp lực trả góp dường như nằm trong khả năng kiểm soát.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Khoảng 3 tháng trở lại đây, việc kinh doanh của anh Cường liên tục gặp khó khăn. Đơn hàng giảm, dòng tiền chậm, trong khi nhiều khoản chi phí vận hành vẫn phải duy trì. Cùng lúc đó, chị Ngân phát hiện mang thai ngoài dự kiến. Do sức khỏe không ổn định, chị phải hạn chế làm việc và dành nhiều thời gian dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ.

Ảnh minh họa

Nguồn thu nhập của gia đình giảm sút đáng kể, nhưng áp lực tài chính lại tăng lên.

Khoản trả góp căn hộ vẫn đến hạn đều đặn 3 tháng một lần, với số tiền hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra còn có chi phí khám thai, thuốc men, sinh hoạt hàng ngày và những khoản dự phòng cho em bé sắp chào đời.

Điều khiến anh Cường áp lực nhất không phải là việc phải chi tiêu dè sẻn hơn trước, mà là cảm giác bất lực khi nhận ra rằng chỉ cần vài biến cố xảy ra cùng lúc, mọi kế hoạch tài chính tưởng như chắc chắn cũng có thể bị đảo lộn.

"Tôi từng nghĩ thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi tháng là đủ an toàn để mua nhà trả góp. Nhưng hóa ra, điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là mình đã chuẩn bị được bao nhiêu cho những tình huống bất ngờ", anh chia sẻ.

Những nguyên tắc dự phòng tài chính khi mua nhà trả góp

1. Luôn có quỹ dự phòng ít nhất từ 6-12 tháng chi phí cố định

Khoản này nên đủ để chi trả tiền nhà, sinh hoạt và các chi phí thiết yếu nếu thu nhập bị gián đoạn.

2. Không dùng toàn bộ dòng tiền để trả nợ sớm

Việc muốn trả hết nợ nhanh là tâm lý phổ biến. Tuy nhiên, giữ lại một phần tiền mặt sẽ giúp gia đình chủ động hơn khi gặp biến cố.

3. Tính đến các kịch bản xấu nhất trước khi ký hợp đồng vay

Hãy tự đặt câu hỏi: Nếu thu nhập giảm 30-50%, gia đình có còn đủ khả năng trả nợ hay không?

4. Chuẩn bị riêng quỹ chăm sóc sức khỏe và sinh con

Những thay đổi về sức khỏe, thai sản hoặc tai nạn là các khoản chi khó dự đoán nhưng rất dễ xảy ra.

5. Chủ động làm việc với ngân hàng khi gặp khó khăn

Nếu áp lực trả nợ vượt quá khả năng chi trả, người vay nên trao đổi sớm về phương án giãn nợ hoặc điều chỉnh lịch thanh toán thay vì để phát sinh nợ xấu.

Mua nhà là một cột mốc quan trọng của nhiều gia đình trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự tin vào khả năng kiếm tiền ở hiện tại, mỗi người cũng cần chuẩn bị cho những rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bởi đôi khi, điều giúp một gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn không phải là mức thu nhập cao đến đâu, mà là khả năng dự phòng cho những điều ngoài kế hoạch.